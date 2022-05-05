https://ria.ru/20220505/polk-1786948089.html

В Алма-Ате "Бессмертный полк" переименовали в "Поклонимся героям"

В Алма-Ате "Бессмертный полк" переименовали в "Поклонимся героям" - РИА Новости, 05.05.2022

В Алма-Ате "Бессмертный полк" переименовали в "Поклонимся героям"

В Алма-Ате 9 мая пройдет акция "Батырларга тагзым" ("Поклонимся героям"), которая состоится вместо ранее проводившегося шествия "Бессмертного полка", сообщил... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T11:46

2022-05-05T11:46

2022-05-05T12:55

в мире

алма-ата

казахстан

белоруссия

день победы

бессмертный полк

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АЛМА-АТА, 5 мая — РИА Новости. В Алма-Ате 9 мая пройдет акция "Батырларга тагзым" ("Поклонимся героям"), которая состоится вместо ранее проводившегося шествия "Бессмертного полка", сообщил председатель городского Совета ветеранов Ахан Бижанов.Мероприятие начнется в 09:30 (06:30 мск), колонна проследует от Центрального парка культуры и отдыха до Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев."У нас проводят церемонии возложения цветов и венков, памятными мероприятиями, праздничными концертами чествуют ветеранов. Что касается "Бессмертного полка", то в Белоруссии проходит аналогичная акция под названием "Беларусь помнит", на Украине — "Никто не забыт, ничто не забыто". У нас ее принято называть "Батырларга тагзым", — сообщил Бижанов.Он напомнил, что Алма-Ата — единственный город в Казахстане, где эта акция пройдет вживую, а не в онлайн-режиме. Организаторы приглашают жителей и гостей города присоединиться к памятному мероприятию и принести транспаранты с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны.Бижанов добавил, что символом Победы в Казахстане является "Лента победы" — шелковая лента небесно-голубого цвета с казахским национальным орнаментом и изображением Ордена Отечественной войны.Эти ленту выпускают в Казахстане уже седьмой год, граждане носят ее "с огромным желанием и особым трепетом", заключил Бижанов."Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и других странах в память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а с 2013 года стала всероссийской. В последние два года из-за пандемии COVID-19 акция проводилась онлайн.

https://ria.ru/20220428/shestvie-1786036096.html

https://ria.ru/20220504/aktsiya-1786710085.html

алма-ата

казахстан

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, алма-ата, казахстан, белоруссия, день победы, бессмертный полк