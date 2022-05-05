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Постпреды при ОБСЕ призвали бережно относиться к памяти о борцах с нацизмом - РИА Новости, 05.05.2022
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Постпреды при ОБСЕ призвали бережно относиться к памяти о борцах с нацизмом
Постпреды при ОБСЕ призвали бережно относиться к памяти о борцах с нацизмом - РИА Новости, 05.05.2022
Постпреды при ОБСЕ призвали бережно относиться к памяти о борцах с нацизмом
Постоянные представители при ОБСЕ от России, Сербии, Боснии и ряда стран бывшего СССР призвали международное сообщество бережно относиться к памяти о борцах с... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T19:01
2022-05-05T19:01
в мире
россия
сербия
босния и герцеговина
обсе
оон
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Постоянные представители при ОБСЕ от России, Сербии, Боснии и ряда стран бывшего СССР призвали международное сообщество бережно относиться к памяти о борцах с нацизмом в годы Второй мировой войны, подчеркнув, что побежденный нацизм никогда не должен поднять голову.Заявление постоянных представителей Азербайджана, Армении, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, РФ, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана при ОБСЕ по случаю 77-летия Победы во Второй мировой войне опубликовано в четверг на сайте российского МИД."Наши народы прошли путем лишений и скорби, в то же время героической отваги и стойкости, мужества, самопожертвования и любви, веры в справедливость и правоту своего дела. С глубочайшей признательностью склоняем голову пред их бессмертным подвигом. Наш долг как современников ‑ донести до потомков подлинную картину тех событий и оберегать историческую правду о Второй мировой войне", - говорится в комментарии на сайте российского министерства."В этой связи считаем абсолютно недопустимыми попытки фальсифицировать историю и пересмотреть итоги Войны. Решительно осуждаем уничтожение и осквернение памятников воинам-освободителям и другие акты вандализма в отношении мемориальных объектов и мест захоронения солдат и офицеров, погибших за освобождение стран Европы и Азии от нацизма и фашизма", - подчеркнуто в обращении.Постпреды отметили, что попытки реабилитации и героизации нацистских преступников и их пособников, отрицания совершения ими преступлений против человечности и военных преступлений во время Второй мировой войны не имеют оправдания, так же как не имеют срока давности решения Международного военного трибунала в Нюрнберге."В этой связи приветствуем принятую 16 декабря 2021 года резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Тот факт, что подавляющее большинство государств на планете из года в год голосуют за эту резолюцию, свидетельствует об общемировом стремлении не допустить повторения ошибок прошлого. Рассматриваем это как объединительную повестку для созидательного будущего", - заявили они."Призываем международное сообщество бережно относиться к памяти о борцах с нацизмом в годы Второй мировой войны. Убеждены, побежденный нацизм никогда не должен поднять голову ни на евразийском континенте, ни где-либо в мире", - резюмировали авторы обращения.
https://ria.ru/20220503/organizatsii-1786656432.html
https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html
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в мире, россия, сербия, босния и герцеговина, обсе, оон
19:01 05.05.2022
 
Постпреды при ОБСЕ призвали бережно относиться к памяти о борцах с нацизмом

Постпреды ряда стран при ОБСЕ призвали бережно относиться к памяти о борцах с нацизмом

© AP Photo / Ronald ZakВход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во дворце Хофбург в Вене
Вход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во дворце Хофбург в Вене - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Ronald Zak
Вход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во дворце Хофбург в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Постоянные представители при ОБСЕ от России, Сербии, Боснии и ряда стран бывшего СССР призвали международное сообщество бережно относиться к памяти о борцах с нацизмом в годы Второй мировой войны, подчеркнув, что побежденный нацизм никогда не должен поднять голову.
Заявление постоянных представителей Азербайджана, Армении, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, РФ, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана при ОБСЕ по случаю 77-летия Победы во Второй мировой войне опубликовано в четверг на сайте российского МИД.
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"Наши народы прошли путем лишений и скорби, в то же время героической отваги и стойкости, мужества, самопожертвования и любви, веры в справедливость и правоту своего дела. С глубочайшей признательностью склоняем голову пред их бессмертным подвигом. Наш долг как современников ‑ донести до потомков подлинную картину тех событий и оберегать историческую правду о Второй мировой войне", - говорится в комментарии на сайте российского министерства.
"В этой связи считаем абсолютно недопустимыми попытки фальсифицировать историю и пересмотреть итоги Войны. Решительно осуждаем уничтожение и осквернение памятников воинам-освободителям и другие акты вандализма в отношении мемориальных объектов и мест захоронения солдат и офицеров, погибших за освобождение стран Европы и Азии от нацизма и фашизма", - подчеркнуто в обращении.
Постпреды отметили, что попытки реабилитации и героизации нацистских преступников и их пособников, отрицания совершения ими преступлений против человечности и военных преступлений во время Второй мировой войны не имеют оправдания, так же как не имеют срока давности решения Международного военного трибунала в Нюрнберге.
"В этой связи приветствуем принятую 16 декабря 2021 года резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Тот факт, что подавляющее большинство государств на планете из года в год голосуют за эту резолюцию, свидетельствует об общемировом стремлении не допустить повторения ошибок прошлого. Рассматриваем это как объединительную повестку для созидательного будущего", - заявили они.
"Призываем международное сообщество бережно относиться к памяти о борцах с нацизмом в годы Второй мировой войны. Убеждены, побежденный нацизм никогда не должен поднять голову ни на евразийском континенте, ни где-либо в мире", - резюмировали авторы обращения.
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