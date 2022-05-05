https://ria.ru/20220505/bomba-1786941361.html
В Ленинградской области нашли фугасную авиабомбу времен войны
В Ленинградской области нашли фугасную авиабомбу времен войны - РИА Новости, 05.05.2022
В Ленинградской области нашли фугасную авиабомбу времен войны
Фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили при проведении земляных работ возле жилых домов в Ломоносовском районе Ленинградской... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:20
2022-05-05T11:20
2022-05-05T11:26
происшествия
ленинградская область
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили при проведении земляных работ возле жилых домов в Ломоносовском районе Ленинградской области, опасный боеприпас саперы обезвредят в четверг, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На улице Алексеевская в населенном пункте Владимировка при проведении земляных работ обнаружена фугасная авиабомба ФАБ-50 времен войны", - сказал собеседник агентства, добавив, что информация об опасной находке поступила в 20.01 среды.По его словам, место обнаружения ФАБ-50 оцеплено, эвакуация жильцов не проводилась."Обезвреживание авиабомбы проведут в четверг пиротехнические расчеты Невского спасательного центра", - резюмировал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220401/bomba-1781281375.html
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, великая отечественная война (1941-1945)
11:20 05.05.2022 (обновлено: 11:26 05.05.2022)
В Ленинградской области нашли фугасную авиабомбу времен войны
В Ленинградской области нашли фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили при проведении земляных работ возле жилых домов в Ломоносовском районе Ленинградской области, опасный боеприпас саперы обезвредят в четверг, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На улице Алексеевская в населенном пункте Владимировка при проведении земляных работ обнаружена фугасная авиабомба ФАБ-50 времен войны", - сказал собеседник агентства, добавив, что информация об опасной находке поступила в 20.01 среды.
По его словам, место обнаружения ФАБ-50 оцеплено, эвакуация жильцов не проводилась.
"Обезвреживание авиабомбы проведут в четверг пиротехнические расчеты Невского спасательного центра", - резюмировал собеседник агентства.