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В Ленинградской области нашли фугасную авиабомбу времен войны - РИА Новости, 05.05.2022
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В Ленинградской области нашли фугасную авиабомбу времен войны
В Ленинградской области нашли фугасную авиабомбу времен войны - РИА Новости, 05.05.2022
В Ленинградской области нашли фугасную авиабомбу времен войны
Фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили при проведении земляных работ возле жилых домов в Ломоносовском районе Ленинградской... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:20
2022-05-05T11:26
происшествия
ленинградская область
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили при проведении земляных работ возле жилых домов в Ломоносовском районе Ленинградской области, опасный боеприпас саперы обезвредят в четверг, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На улице Алексеевская в населенном пункте Владимировка при проведении земляных работ обнаружена фугасная авиабомба ФАБ-50 времен войны", - сказал собеседник агентства, добавив, что информация об опасной находке поступила в 20.01 среды.По его словам, место обнаружения ФАБ-50 оцеплено, эвакуация жильцов не проводилась."Обезвреживание авиабомбы проведут в четверг пиротехнические расчеты Невского спасательного центра", - резюмировал собеседник агентства.
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происшествия, ленинградская область, великая отечественная война (1941-1945)
11:20 05.05.2022 (обновлено: 11:26 05.05.2022)
 
В Ленинградской области нашли фугасную авиабомбу времен войны

В Ленинградской области нашли фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили при проведении земляных работ возле жилых домов в Ломоносовском районе Ленинградской области, опасный боеприпас саперы обезвредят в четверг, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На улице Алексеевская в населенном пункте Владимировка при проведении земляных работ обнаружена фугасная авиабомба ФАБ-50 времен войны", - сказал собеседник агентства, добавив, что информация об опасной находке поступила в 20.01 среды.
По его словам, место обнаружения ФАБ-50 оцеплено, эвакуация жильцов не проводилась.
"Обезвреживание авиабомбы проведут в четверг пиротехнические расчеты Невского спасательного центра", - резюмировал собеседник агентства.
Сапер - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 13:49
В Севастополе нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны
 
ПроисшествияЛенинградская областьВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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