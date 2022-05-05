https://ria.ru/20220505/bomba-1786941361.html

В Ленинградской области нашли фугасную авиабомбу времен войны

В Ленинградской области нашли фугасную авиабомбу времен войны - РИА Новости, 05.05.2022

В Ленинградской области нашли фугасную авиабомбу времен войны

Фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили при проведении земляных работ возле жилых домов в Ломоносовском районе Ленинградской... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T11:20

2022-05-05T11:20

2022-05-05T11:26

происшествия

ленинградская область

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили при проведении земляных работ возле жилых домов в Ломоносовском районе Ленинградской области, опасный боеприпас саперы обезвредят в четверг, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На улице Алексеевская в населенном пункте Владимировка при проведении земляных работ обнаружена фугасная авиабомба ФАБ-50 времен войны", - сказал собеседник агентства, добавив, что информация об опасной находке поступила в 20.01 среды.По его словам, место обнаружения ФАБ-50 оцеплено, эвакуация жильцов не проводилась."Обезвреживание авиабомбы проведут в четверг пиротехнические расчеты Невского спасательного центра", - резюмировал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220401/bomba-1781281375.html

ленинградская область

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, ленинградская область, великая отечественная война (1941-1945)