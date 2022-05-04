https://ria.ru/20220504/spetsoperatsiya-1786892092.html

День 70-й: Россия уничтожила подстанции для поставок Киеву западного оружия

День 70-й: Россия уничтожила подстанции для поставок Киеву западного оружия - РИА Новости, 04.05.2022

День 70-й: Россия уничтожила подстанции для поставок Киеву западного оружия

В Евросоюзе озвучили детали обсуждаемого шестого пакета санкций против России в связи с операцией на Украине, в то время как Британия ввела новые... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T23:06

2022-05-04T23:06

2022-05-04T23:06

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

евросоюз

ситуация в днр и лнр

в мире

великобритания

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. В Евросоюзе озвучили детали обсуждаемого шестого пакета санкций против России в связи с операцией на Украине, в то время как Британия ввела новые ограничительные меры.Также на 70-ый день операции российские военные ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожили шесть тяговых электроподстанций на железных дорогах, через которые украинской группировке войск в Донбассе поставлялись вооружения и боеприпасы производства США и Европы.Ход операцииПомимо этого, как сообщило министерство обороны России в ходе утреннего брифинга, российская авиация за ночь поразила 40 военных объектов на Украине, российские артиллеристы - 16 пунктов управления украинских войск, а также склады с топливом и другие цели.Также ракетные войска России уничтожили четыре района сосредоточения сил и техники противника, а также два командных пункта украинских войск, батарею "Градов", батарею "Гвоздик" и батарею гаубиц.В ходе вечернего брифинга минобороны РФ заявило, что авиация РФ в течение дня поразила 97 районов сосредоточения живой силы войск Украины, а также отчиталось по технике: с начала операции уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 712 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов, 2817 танков и других боевых бронированные машин, 323 украинских РСЗО, 1292 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2624 единицы специальной военной автомобильной техники.Ход операции прокомментировал министр обороны Сергей Шойгу, сообщив, что российская армия вместе с подразделениями Луганской и Донецкой народных республик расширяет контроль над территориями этих двух республик. Однако там, согласно заявлениям из Донецка и Луганска, продолжаются украинские обстрелы: Первомайск, Ирмино, Ясиноватая, Донецк.Шойгу сказал и о ситуации в Мариуполе после проведенной из "Азовстали" эвакуации, сообщив, что российские военные контролируют город. По его словам, остатки украинской группировки на территории металлургического комбината "Азовсталь" блокированы, они проигнорировали неоднократные предложения выпустить мирных жителей и сложить оружие.Об обстановке на предприятии говорил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что штурма комбината нет - обострения происходят из-за того, что противник выходит на огневые позиции, но эти попытки подавляются.Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию заявил, что Вооруженные силы РФ 5, 6 и 7 мая открывают гумкоридор для эвакуации гражданских лиц из "Азовстали". В гумштабе уточнили, что в указанный период ВС РФ и формирования ДНР "в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы".Переговорный процессПесков также прокомментировал российско-украинские переговоры, заявив, что в Кремле фиксируют сообщения о желании Киева выйти из переговорного процесса, и отметив, что непоследовательность украинских переговорщиков неоднократно констатировалась Россией на самых различных уровнях.По его словам, на переговорном треке вряд ли можно констатировать какую-то динамику, скорее наоборот.СанкцииГлава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. Кроме того, проект шестого пакета санкций ЕС против РФ предполагает отключение от SWIFT Сбербанка и еще ряда крупных российских банков, а также запрет на вещание трех российских телеканалов.Санкции ЕС затронут военных, в том числе причастных "к операции в Мариуполе", также сообщили в Еврокомиссии.Однако глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что полное эмбарго на поставки нефти из России разрушило бы венгерскую экономику, Будапешт мог бы поддержать нефтяное эмбарго ЕС против РФ при условии исключения для поставок по трубопроводам. В свою очередь, в Словакии заявили, что эмбарго на нефть из РФ уничтожит европейскую экономику, скажется на энергоснабжении не только Словакии, но и Австрии, Чехии, Украины.Работу над шестым пакетом санкций, по данным агентства Блумберг, ЕС планирует завершить к 9 мая.Свои санкции поспешила расширить Великобритания, введя их против ВГТРК и ряда других российских СМИ и журналистов, "Камаза" и других российский предприятий.

https://ria.ru/20220501/mir-1786362480.html

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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