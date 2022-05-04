https://ria.ru/20220504/mariupol-1786713171.html

Мирная жизнь возвращается в Мариуполь

Мирная жизнь возвращается в Мариуполь - РИА Новости, 04.05.2022

Мирная жизнь возвращается в Мариуполь

В Мариуполь возвращается мирная жизнь: в центре города дети катаются на велосипедах, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T08:06

2022-05-04T08:06

2022-05-04T10:59

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МАРИУПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости. В Мариуполь возвращается мирная жизнь: в центре города дети катаются на велосипедах, передает корреспондент РИА Новости.Еще пару недель назад в районе мариупольского драмтеатра шли активные боевые действия. Проезд был закрыт для гражданского транспорта, а мирное население пряталось в подвалах. Сейчас обстановка стала спокойнее. Дети безбоязненно катаются на велосипедах на одной из центральных площадей.Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, а 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на заводе "Азовсталь" остаются более двух тысяч боевиков из националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России возбудили уголовное дело). Президент Владимир Путин приказал отменить штурм промышленной зоны, но заблокировать ее "так, чтобы муха не пролетела".Помимо остатков "Азова", на комбинате укрываются и мирные жители. Для них организуют гуманитарные коридоры, по которым только за два дня вышло более ста человек. Накануне украинская сторона сорвала режим тишины — боевики начали обстрел, подразделениям российской армии и ДНР пришлось подавлять их огневые позиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мариуполь, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс, украина