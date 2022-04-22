https://ria.ru/20220422/mariupol-1784874580.html

Освобожденный Мариуполь

Освобожденный Мариуполь - РИА Новости, 22.04.2022

Освобожденный Мариуполь

В Мариуполь после заявления российской стороны об освобождении возвращается обычная жизнь. Обстановка в городе — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T14:27

2022-04-22T14:27

2022-04-22T14:50

фото

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

ситуация в днр и лнр

военные

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В Мариуполь после заявления российской стороны об освобождении возвращается обычная жизнь. Обстановка в городе — в фотоленте Ria.ru.

мариуполь

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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