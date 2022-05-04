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"Гемотест" проведет расследование из-за информации об утечке данных - РИА Новости, 04.05.2022
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"Гемотест" проведет расследование из-за информации об утечке данных
"Гемотест" проведет расследование из-за информации об утечке данных - РИА Новости, 04.05.2022
"Гемотест" проведет расследование из-за информации об утечке данных
Лаборатория "Гемотест" проведет служебное расследование из-за информации об утечке данных клиентов, а также ужесточит технические меры безопасности, сообщил РИА РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T14:09
2022-05-04T14:09
россия
киргизия
таджикистан
происшествия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Лаборатория "Гемотест" проведет служебное расследование из-за информации об утечке данных клиентов, а также ужесточит технические меры безопасности, сообщил РИА Новости руководитель информационной безопасности компании Иван Осипов.Ранее в среду в СМИ появилась информация о том, что в даркнете выставили на продажу данные более 30 миллионов клиентов "Гемотеста". Сообщалось, что в сеть попали адреса, телефоны, а также паспорта клиентов лаборатории; есть в базе и результаты тестов на ВИЧ."По факту появившейся в сети интернет информации об утечке конфиденциальных данных департаментом корпоративной безопасности компании инициировано проведение внутреннего служебного расследования", - рассказал Осипов.По его словам, "при подтверждении факта незаконного доступа и распространения информации, составляющей коммерческую тайну компании, будет принято решение об обращении с соответствующим заявлением в правоохранительные органы"."Также, параллельно с ходом внутреннего служебного расследования, принято решение о дополнительном ужесточении технических мер, направленных на обеспечение надлежащего уровня защиты конфиденциальной информации и безопасности данных", - добавил руководитель информационной безопасности "Гемотеста".Лаборатория "Гемотест" работает в 500 городах четырех стран - России, Киргизии, Таджикистана и Казахстана. По данным компании, она проводит более 105 миллионов исследований в год, а число ее клиентов превышает 11,6 миллиона человек.
https://ria.ru/20220421/shtraf-1784679727.html
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россия, киргизия, таджикистан, происшествия
14:09 04.05.2022
 
"Гемотест" проведет расследование из-за информации об утечке данных

"Гемотест" проведет служебное расследование из-за информации об утечке данных клиентов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАвтомобиль у входа в медицинскую лабораторию "Гемотест"
Автомобиль у входа в медицинскую лабораторию Гемотест - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Автомобиль у входа в медицинскую лабораторию "Гемотест". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Лаборатория "Гемотест" проведет служебное расследование из-за информации об утечке данных клиентов, а также ужесточит технические меры безопасности, сообщил РИА Новости руководитель информационной безопасности компании Иван Осипов.
Ранее в среду в СМИ появилась информация о том, что в даркнете выставили на продажу данные более 30 миллионов клиентов "Гемотеста". Сообщалось, что в сеть попали адреса, телефоны, а также паспорта клиентов лаборатории; есть в базе и результаты тестов на ВИЧ.
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"По факту появившейся в сети интернет информации об утечке конфиденциальных данных департаментом корпоративной безопасности компании инициировано проведение внутреннего служебного расследования", - рассказал Осипов.
По его словам, "при подтверждении факта незаконного доступа и распространения информации, составляющей коммерческую тайну компании, будет принято решение об обращении с соответствующим заявлением в правоохранительные органы".
"Также, параллельно с ходом внутреннего служебного расследования, принято решение о дополнительном ужесточении технических мер, направленных на обеспечение надлежащего уровня защиты конфиденциальной информации и безопасности данных", - добавил руководитель информационной безопасности "Гемотеста".
Лаборатория "Гемотест" работает в 500 городах четырех стран - России, Киргизии, Таджикистана и Казахстана. По данным компании, она проводит более 105 миллионов исследований в год, а число ее клиентов превышает 11,6 миллиона человек.
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