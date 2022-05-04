https://ria.ru/20220504/gemotest-1786800226.html

"Гемотест" проведет расследование из-за информации об утечке данных

"Гемотест" проведет расследование из-за информации об утечке данных - РИА Новости, 04.05.2022

"Гемотест" проведет расследование из-за информации об утечке данных

Лаборатория "Гемотест" проведет служебное расследование из-за информации об утечке данных клиентов, а также ужесточит технические меры безопасности, сообщил РИА РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T14:09

2022-05-04T14:09

2022-05-04T14:09

россия

киргизия

таджикистан

происшествия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Лаборатория "Гемотест" проведет служебное расследование из-за информации об утечке данных клиентов, а также ужесточит технические меры безопасности, сообщил РИА Новости руководитель информационной безопасности компании Иван Осипов.Ранее в среду в СМИ появилась информация о том, что в даркнете выставили на продажу данные более 30 миллионов клиентов "Гемотеста". Сообщалось, что в сеть попали адреса, телефоны, а также паспорта клиентов лаборатории; есть в базе и результаты тестов на ВИЧ."По факту появившейся в сети интернет информации об утечке конфиденциальных данных департаментом корпоративной безопасности компании инициировано проведение внутреннего служебного расследования", - рассказал Осипов.По его словам, "при подтверждении факта незаконного доступа и распространения информации, составляющей коммерческую тайну компании, будет принято решение об обращении с соответствующим заявлением в правоохранительные органы"."Также, параллельно с ходом внутреннего служебного расследования, принято решение о дополнительном ужесточении технических мер, направленных на обеспечение надлежащего уровня защиты конфиденциальной информации и безопасности данных", - добавил руководитель информационной безопасности "Гемотеста".Лаборатория "Гемотест" работает в 500 городах четырех стран - России, Киргизии, Таджикистана и Казахстана. По данным компании, она проводит более 105 миллионов исследований в год, а число ее клиентов превышает 11,6 миллиона человек.

https://ria.ru/20220421/shtraf-1784679727.html

https://ria.ru/20220411/utechka-1782628387.html

россия

киргизия

таджикистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, киргизия, таджикистан, происшествия