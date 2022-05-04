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Российская армия расширяет контроль над территориями ДНР и ЛНР

Российская армия расширяет контроль над территориями ДНР и ЛНР - РИА Новости, 04.05.2022

Российская армия расширяет контроль над территориями ДНР и ЛНР

Российская армия в ходе специальной военной операции вместе с подразделениями Луганской и Донецкой народных республик расширяет контроль над территориями этих... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T11:47

2022-05-04T11:47

2022-05-04T11:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

сергей шойгу

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Российская армия в ходе специальной военной операции вместе с подразделениями Луганской и Донецкой народных республик расширяет контроль над территориями этих двух республик, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу."Вооружённые силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию. В настоящее время подразделения российской армии совместно с народной милицией Луганской народной республики и Донецкой народной республики расширяют контроль над территориями ЛНР и ДНР", - сказал Шойгу на селекторном совещании. При этом он отметил, что российские военнослужащие "принимают исчерпывающие меры по защите гражданского населения"."Для безопасной эвакуации мирных жителей из зон боевых действий ежедневно открываются гуманитарные коридоры и объявляются режимы тишины", - сказал министр. По его словам, российские военные активно оказывают гуманитарную помощь жителям освобожденных городов. "Всего проведено 967 гуманитарных акций, в ходе которых 279 населённых пунктов получили 17 тысяч 567 тонн грузов", - уточнил Шойгу.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр