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Защитники Донбасса: как воюют бойцы ДНР и ЛНР

Защитники Донбасса: как воюют бойцы ДНР и ЛНР - РИА Новости, 06.04.2022

Защитники Донбасса: как воюют бойцы ДНР и ЛНР

Войска ДНР и ЛНР при поддержке российской армии освобождают все новые районы и населенные пункты Донбасса от украинских подразделений и подавляют огневые точки... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T18:50

2022-04-06T18:50

2022-04-06T18:50

фото

обострение ситуации в днр и лнр

днр

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армия

северодонецк

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Войска ДНР и ЛНР при поддержке российской армии освобождают все новые районы и населенные пункты Донбасса от украинских подразделений и подавляют огневые точки силовиков. Обстановка на поле боя — в фотоленте Ria.ru.

северодонецк

мариуполь

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