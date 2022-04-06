Защитники Донбасса: как воюют бойцы ДНР и ЛНР
Специальная военная операция в Донбассе продолжается больше 40 дней.
Специальная военная операция в Донбассе продолжается больше 40 дней.
Боевые действия идут по всей линии соприкосновения.
Боевые действия идут по всей линии соприкосновения.
Армия ДНР бросает в бой все, что годами обслуживала и маскировала от самолетов-разведчиков.
Армия ДНР бросает в бой все, что годами обслуживала и маскировала от самолетов-разведчиков.
К операции привлечены все виды и рода российских Вооруженных сил.
К операции привлечены все виды и рода российских Вооруженных сил.
Применяется и проверенное временем оружие, и новое.
Применяется и проверенное временем оружие, и новое.
Наступление пехоты поддерживают танки.
Задействованы бывалые Т-72Б и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.
Задействованы бывалые Т-72Б и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.
Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области.
Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области.
В спецоперации участвуют различные артиллерийские установки.
В спецоперации участвуют различные артиллерийские установки.
Танкисты снаряжают Т-72 боеприпасами на одной из улиц Мариуполя.
Танкисты снаряжают Т-72 боеприпасами на одной из улиц Мариуполя.
Бойцы Народной милиции ЛНР.
За время спецоперации уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников.
За время спецоперации уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников.
Ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк, 215 установок реактивных систем залпового огня.
Ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк, 215 установок реактивных систем залпового огня.