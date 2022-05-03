https://ria.ru/20220503/shtraf-1786637546.html

Жителей Гагаузии в Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленты

Жителей Гагаузии в Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленты - РИА Новости, 03.05.2022

Жителей Гагаузии в Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленты

Жителей гагаузской автономии Молдавии будут штрафовать за использование георгиевской ленты, хотя местные власти разрешили использование этого символа, заявил... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T12:52

2022-05-03T12:52

2022-05-03T12:52

в мире

молдавия

гагаузия

украина

великая отечественная война (1941-1945)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785881356_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_594d008ca1e0175fbf8c9a410807c85a.jpg

КИШИНЕВ, 3 май - РИА Новости. Жителей гагаузской автономии Молдавии будут штрафовать за использование георгиевской ленты, хотя местные власти разрешили использование этого символа, заявил глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну.Депутаты Народного собрания Гагаузии (парламента) 29 апреля приняли законопроект, который разрешает использовать георгиевскую ленту на территории автономии, глава Гагаузии во вторник одобрила эту инициативу. При этом министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко заявил, что это решение должно пройти оценку законности и может быть оспорено в суде."Полиция руководствуется законом, утвержденным парламентом, это фундамент для использования законодательных норм, я не даю оценку законам Гагаузии. Пока нарушается кодекс о правонарушениях, все граждане будут нести ответственность перед законом", - заявил Чернэуцяну на брифинге.Он отметил, что все жители страны должны уважать законы Молдавии, прежде чем что-то делать они должны убедиться, что их действия не противоречат нормам уголовного или административного кодекса о правонарушениях.В Молдавии с 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.

https://ria.ru/20220427/vov-1785702875.html

https://ria.ru/20220503/moldaviya-1786615316.html

молдавия

гагаузия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, молдавия, гагаузия, украина, великая отечественная война (1941-1945)