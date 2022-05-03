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Жителей Гагаузии в Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленты - РИА Новости, 03.05.2022
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Жителей Гагаузии в Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленты
Жителей Гагаузии в Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленты - РИА Новости, 03.05.2022
Жителей Гагаузии в Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленты
Жителей гагаузской автономии Молдавии будут штрафовать за использование георгиевской ленты, хотя местные власти разрешили использование этого символа, заявил... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T12:52
2022-05-03T12:52
в мире
молдавия
гагаузия
украина
великая отечественная война (1941-1945)
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КИШИНЕВ, 3 май - РИА Новости. Жителей гагаузской автономии Молдавии будут штрафовать за использование георгиевской ленты, хотя местные власти разрешили использование этого символа, заявил глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну.Депутаты Народного собрания Гагаузии (парламента) 29 апреля приняли законопроект, который разрешает использовать георгиевскую ленту на территории автономии, глава Гагаузии во вторник одобрила эту инициативу. При этом министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко заявил, что это решение должно пройти оценку законности и может быть оспорено в суде."Полиция руководствуется законом, утвержденным парламентом, это фундамент для использования законодательных норм, я не даю оценку законам Гагаузии. Пока нарушается кодекс о правонарушениях, все граждане будут нести ответственность перед законом", - заявил Чернэуцяну на брифинге.Он отметил, что все жители страны должны уважать законы Молдавии, прежде чем что-то делать они должны убедиться, что их действия не противоречат нормам уголовного или административного кодекса о правонарушениях.В Молдавии с 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
https://ria.ru/20220427/vov-1785702875.html
https://ria.ru/20220503/moldaviya-1786615316.html
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в мире, молдавия, гагаузия, украина, великая отечественная война (1941-1945)
12:52 03.05.2022
 
Жителей Гагаузии в Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленты

Жителей гагаузской автономии Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленты

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВолонтер Победы раздает прохожим георгиевские ленточки
Волонтер Победы раздает прохожим георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Волонтер Победы раздает прохожим георгиевские ленточки. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 3 май - РИА Новости. Жителей гагаузской автономии Молдавии будут штрафовать за использование георгиевской ленты, хотя местные власти разрешили использование этого символа, заявил глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну.
Депутаты Народного собрания Гагаузии (парламента) 29 апреля приняли законопроект, который разрешает использовать георгиевскую ленту на территории автономии, глава Гагаузии во вторник одобрила эту инициативу. При этом министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко заявил, что это решение должно пройти оценку законности и может быть оспорено в суде.
Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 11:53
Примаков призвал россиян за рубежом не бояться носить георгиевскую ленту
"Полиция руководствуется законом, утвержденным парламентом, это фундамент для использования законодательных норм, я не даю оценку законам Гагаузии. Пока нарушается кодекс о правонарушениях, все граждане будут нести ответственность перед законом", - заявил Чернэуцяну на брифинге.
Он отметил, что все жители страны должны уважать законы Молдавии, прежде чем что-то делать они должны убедиться, что их действия не противоречат нормам уголовного или административного кодекса о правонарушениях.
В Молдавии с 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
Вчера, 09:28
В гагаузской автономии Молдавии разрешили носить георгиевскую ленточку
 
В миреМолдавияГагаузияУкраинаВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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