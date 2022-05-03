https://ria.ru/20220503/sanktsii-1786620195.html
В бельгийских портах блокированы тысячи контейнеров с грузами для России
В бельгийских портах блокированы тысячи контейнеров с грузами для России - РИА Новости, 03.05.2022
В бельгийских портах блокированы тысячи контейнеров с грузами для России
В Бельгии оказались заблокированными порядка трех тысяч контейнеров и пяти тысяч автомобилей, предназначенных для России, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T10:18
2022-05-03T10:18
2022-05-03T16:16
санкции в отношении россии
экономика
владимир путин
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БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости. В Бельгии оказались заблокированными порядка трех тысяч контейнеров и пяти тысяч автомобилей, предназначенных для России, сообщил РИА Новости представитель бельгийской таможенной службы.По его словам, речь идет о товарах, попадающих под европейские санкции. "Предназначенные для России грузы, которые были отправлены из страны-поставщика до вступления санкций в силу, но прибывшие в Бельгию, когда ограничения уже начали действовать, остаются заблокированными в бельгийских портах до тех пор, пока не будет выбрана новая страна назначения", — сказал собеседник агентства.Всего таможенники сейчас проверяют 2980 контейнеров и 4876 автомобилей, 876 машин уже задержали. Это дорогие авто стоимостью более 50 тысяч евро — их экспорт из ЕС в Россию запрещен.Что касается дальнейшей судьбы товаров, то, как пояснил представитель таможни, они смогут покинуть бельгийские порты, как только определят новый пункт их назначения. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220430/prodovolstvie-1786284990.html
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санкции в отношении россии, экономика, владимир путин, россия, бельгия, украина, евросоюз, госдума рф, совет федерации рф
10:18 03.05.2022 (обновлено: 16:16 03.05.2022)
В бельгийских портах блокированы тысячи контейнеров с грузами для России
Из-за санкций тысячи контейнеров и автомобилей для РФ заблокированы в бельгийских портах
БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости. В Бельгии оказались заблокированными порядка трех тысяч контейнеров и пяти тысяч автомобилей, предназначенных для России, сообщил РИА Новости представитель бельгийской таможенной службы.
По его словам, речь идет о товарах, попадающих под европейские санкции.
"Предназначенные для России грузы, которые были отправлены из страны-поставщика до вступления санкций в силу, но прибывшие в Бельгию, когда ограничения уже начали действовать, остаются заблокированными в бельгийских портах до тех пор, пока не будет выбрана новая страна назначения", — сказал собеседник агентства.
Всего таможенники сейчас проверяют 2980 контейнеров и 4876 автомобилей, 876 машин уже задержали. Это дорогие авто стоимостью более 50 тысяч евро — их экспорт из ЕС
в Россию
запрещен.
Что касается дальнейшей судьбы товаров, то, как пояснил представитель таможни, они смогут покинуть бельгийские порты, как только определят новый пункт их назначения.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин
, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.