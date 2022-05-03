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В бельгийских портах блокированы тысячи контейнеров с грузами для России - РИА Новости, 03.05.2022
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В бельгийских портах блокированы тысячи контейнеров с грузами для России
В бельгийских портах блокированы тысячи контейнеров с грузами для России - РИА Новости, 03.05.2022
В бельгийских портах блокированы тысячи контейнеров с грузами для России
В Бельгии оказались заблокированными порядка трех тысяч контейнеров и пяти тысяч автомобилей, предназначенных для России, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T10:18
2022-05-03T16:16
санкции в отношении россии
экономика
владимир путин
россия
бельгия
украина
евросоюз
госдума рф
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БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости. В Бельгии оказались заблокированными порядка трех тысяч контейнеров и пяти тысяч автомобилей, предназначенных для России, сообщил РИА Новости представитель бельгийской таможенной службы.По его словам, речь идет о товарах, попадающих под европейские санкции. "Предназначенные для России грузы, которые были отправлены из страны-поставщика до вступления санкций в силу, но прибывшие в Бельгию, когда ограничения уже начали действовать, остаются заблокированными в бельгийских портах до тех пор, пока не будет выбрана новая страна назначения", — сказал собеседник агентства.Всего таможенники сейчас проверяют 2980 контейнеров и 4876 автомобилей, 876 машин уже задержали. Это дорогие авто стоимостью более 50 тысяч евро — их экспорт из ЕС в Россию запрещен.Что касается дальнейшей судьбы товаров, то, как пояснил представитель таможни, они смогут покинуть бельгийские порты, как только определят новый пункт их назначения. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220430/prodovolstvie-1786284990.html
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санкции в отношении россии, экономика, владимир путин, россия, бельгия, украина, евросоюз, госдума рф, совет федерации рф
10:18 03.05.2022 (обновлено: 16:16 03.05.2022)
 
В бельгийских портах блокированы тысячи контейнеров с грузами для России

Из-за санкций тысячи контейнеров и автомобилей для РФ заблокированы в бельгийских портах

© AP Photo / Virginia MayoТранспортные контейнеры в порту Антверпена
Транспортные контейнеры в порту Антверпена - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Транспортные контейнеры в порту Антверпена
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БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости. В Бельгии оказались заблокированными порядка трех тысяч контейнеров и пяти тысяч автомобилей, предназначенных для России, сообщил РИА Новости представитель бельгийской таможенной службы.
По его словам, речь идет о товарах, попадающих под европейские санкции.
"Предназначенные для России грузы, которые были отправлены из страны-поставщика до вступления санкций в силу, но прибывшие в Бельгию, когда ограничения уже начали действовать, остаются заблокированными в бельгийских портах до тех пор, пока не будет выбрана новая страна назначения", — сказал собеседник агентства.
Всего таможенники сейчас проверяют 2980 контейнеров и 4876 автомобилей, 876 машин уже задержали. Это дорогие авто стоимостью более 50 тысяч евро — их экспорт из ЕС в Россию запрещен.
Что касается дальнейшей судьбы товаров, то, как пояснил представитель таможни, они смогут покинуть бельгийские порты, как только определят новый пункт их назначения.
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В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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