https://ria.ru/20220503/sanktsii-1786620195.html

В бельгийских портах блокированы тысячи контейнеров с грузами для России

В бельгийских портах блокированы тысячи контейнеров с грузами для России - РИА Новости, 03.05.2022

В бельгийских портах блокированы тысячи контейнеров с грузами для России

В Бельгии оказались заблокированными порядка трех тысяч контейнеров и пяти тысяч автомобилей, предназначенных для России, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T10:18

2022-05-03T10:18

2022-05-03T16:16

санкции в отношении россии

экономика

владимир путин

россия

бельгия

украина

евросоюз

госдума рф

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БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости. В Бельгии оказались заблокированными порядка трех тысяч контейнеров и пяти тысяч автомобилей, предназначенных для России, сообщил РИА Новости представитель бельгийской таможенной службы.По его словам, речь идет о товарах, попадающих под европейские санкции. "Предназначенные для России грузы, которые были отправлены из страны-поставщика до вступления санкций в силу, но прибывшие в Бельгию, когда ограничения уже начали действовать, остаются заблокированными в бельгийских портах до тех пор, пока не будет выбрана новая страна назначения", — сказал собеседник агентства.Всего таможенники сейчас проверяют 2980 контейнеров и 4876 автомобилей, 876 машин уже задержали. Это дорогие авто стоимостью более 50 тысяч евро — их экспорт из ЕС в Россию запрещен.Что касается дальнейшей судьбы товаров, то, как пояснил представитель таможни, они смогут покинуть бельгийские порты, как только определят новый пункт их назначения. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220430/prodovolstvie-1786284990.html

https://ria.ru/20220503/samolet-1786599070.html

россия

бельгия

украина

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санкции в отношении россии, экономика, владимир путин, россия, бельгия, украина, евросоюз, госдума рф, совет федерации рф