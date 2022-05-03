https://ria.ru/20220503/karabakh-1786645122.html
МО Армении опровергло обвинение Баку в обстреле на границе
МО Армении опровергло обвинение Баку в обстреле на границе - РИА Новости, 03.05.2022
МО Армении опровергло обвинение Баку в обстреле на границе
Министерство обороны Армении опровергло обвинение Баку в обстреле азербайджанских позиций на границе. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T14:07
2022-05-03T14:07
2022-05-03T14:07
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ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло обвинение Баку в обстреле азербайджанских позиций на границе."Распространенное министерством обороны Азербайджана заявление, что якобы 2 мая подразделения вооруженных сил Армении обстреляли азербайджанские позиции, дислоцированные на восточном участке армяно-азербайджанской границы, не соответствует действительности", - говорится на сайте ведомства.Отмечается, что обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полноценным контролем вооруженных сил Армении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220503/karabakh-1786618197.html
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в мире, армения, баку, азербайджан, нагорный карабах
МО Армении опровергло обвинение Баку в обстреле на границе
МО Армении опровергло обвинение Баку в обстреле азербайджанских позиций на границе
ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло обвинение Баку в обстреле азербайджанских позиций на границе.
"Распространенное министерством обороны Азербайджана заявление, что якобы 2 мая подразделения вооруженных сил Армении обстреляли азербайджанские позиции, дислоцированные на восточном участке армяно-азербайджанской границы, не соответствует действительности", - говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полноценным контролем вооруженных сил Армении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.