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Оппозиция Армении перекрыла улицы Еревана - РИА Новости, 03.05.2022
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Оппозиция Армении перекрыла улицы Еревана
Оппозиция Армении перекрыла улицы Еревана - РИА Новости, 03.05.2022
Оппозиция Армении перекрыла улицы Еревана
Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, снова перекрывает улицы Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T08:19
2022-05-03T11:19
в мире
армения
ереван
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ЕРЕВАН, 3 мая — РИА Новости. Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, снова перекрывает улицы Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Полиция оттесняет протестующих и уже задержала несколько человек.Массовые акции протеста начались в столице Армении 1 мая. Митингующие разбили в центре города палаточный лагерь и провели там уже две ночи. Накануне они пытались перекрывать центральные улицы, из-за чего полицейские задержали 244 человека.Сегодня, по словам вице-спикера парламента от фракции "Армения" Ишхана Сагателяна, планируется блокировать не только улицы в Ереване, но и основные магистрали за пределами города.Оппозиция с 25 апреля проводит акции протеста по всей стране. Поводом для недовольства стали недавние высказывания Пашиняна по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.Оппозиция обвиняет Пашиняна в намерении "сдать Карабах" и требует его отставки, заявляя, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились бои, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.
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353
60
353
60
Участники акции протеста перекрывают улицы Еревана
Оппозиция Армении, требующая отставки премьера страны Никола Пашиняна, перекрывает улицы Еревана. Как ранее заявлял вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян, во вторник оппозиционеры планируют масштабные акции протеста с блокированием улиц Еревана и основных магистралей республики.
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в мире, армения, ереван
08:19 03.05.2022 (обновлено: 11:19 03.05.2022)
 
Оппозиция Армении перекрыла улицы Еревана

Оппозиция Армении, требующая отставки Пашиняна, перекрыла улицы Еревана

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 3 мая — РИА Новости. Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, снова перекрывает улицы Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
Полиция оттесняет протестующих и уже задержала несколько человек.
Массовые акции протеста начались в столице Армении 1 мая. Митингующие разбили в центре города палаточный лагерь и провели там уже две ночи. Накануне они пытались перекрывать центральные улицы, из-за чего полицейские задержали 244 человека.
Сегодня, по словам вице-спикера парламента от фракции "Армения" Ишхана Сагателяна, планируется блокировать не только улицы в Ереване, но и основные магистрали за пределами города.
Задержание участников объединенного митинга оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
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В парламенте Армении заявили о насилии к оппозиционерам
Оппозиция с 25 апреля проводит акции протеста по всей стране. Поводом для недовольства стали недавние высказывания Пашиняна по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.
Оппозиция обвиняет Пашиняна в намерении "сдать Карабах" и требует его отставки, заявляя, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились бои, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
13 октября 2020, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
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