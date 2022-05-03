https://ria.ru/20220503/erevan-1786611164.html

Оппозиция Армении перекрыла улицы Еревана

Оппозиция Армении перекрыла улицы Еревана - РИА Новости, 03.05.2022

Оппозиция Армении перекрыла улицы Еревана

Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, снова перекрывает улицы Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T08:19

2022-05-03T08:19

2022-05-03T11:19

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ЕРЕВАН, 3 мая — РИА Новости. Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, снова перекрывает улицы Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Полиция оттесняет протестующих и уже задержала несколько человек.Массовые акции протеста начались в столице Армении 1 мая. Митингующие разбили в центре города палаточный лагерь и провели там уже две ночи. Накануне они пытались перекрывать центральные улицы, из-за чего полицейские задержали 244 человека.Сегодня, по словам вице-спикера парламента от фракции "Армения" Ишхана Сагателяна, планируется блокировать не только улицы в Ереване, но и основные магистрали за пределами города.Оппозиция с 25 апреля проводит акции протеста по всей стране. Поводом для недовольства стали недавние высказывания Пашиняна по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.Оппозиция обвиняет Пашиняна в намерении "сдать Карабах" и требует его отставки, заявляя, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились бои, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.

https://ria.ru/20220502/armeniya-1786550839.html

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Участники акции протеста перекрывают улицы Еревана Оппозиция Армении, требующая отставки премьера страны Никола Пашиняна, перекрывает улицы Еревана. Как ранее заявлял вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян, во вторник оппозиционеры планируют масштабные акции протеста с блокированием улиц Еревана и основных магистралей республики. 2022-05-03T08:19 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, армения, ереван