https://ria.ru/20220502/ukraina-1786491461.html

Украина превратила Германию в ничтожество

Украина превратила Германию в ничтожество - РИА Новости, 02.05.2022

Украина превратила Германию в ничтожество

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник вновь стал учить жизни, причем в самой унизительной форме, немецкие власти. На этот раз в интервью изданию Bild он... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T08:00

2022-05-02T08:00

2022-05-02T08:07

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в мире

германия

украина

россия

северный поток — 2

франк-вальтер штайнмайер

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Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник вновь стал учить жизни, причем в самой унизительной форме, немецкие власти. На этот раз в интервью изданию Bild он раскритиковал их за недостаточный объем финансовой и военной помощи Киеву, назвав "вялой" политику Олафа Шольца. По словам дипломата, канцлеру не хватает "воображения и смелости".Параллельно уже в собственном твиттере Мельник возмутился отсутствием президента Германии и представителей правящей коалиции на прошедшем "Балу солидарности с Украиной".Он в очередной раз навлек на себя гнев пользователей социальной сети, вот только толку от сотрясания ими воздуха никакого. Существо дела от этого ничуть не меняется: посол Украины ведет себя не просто неподобающим для дипломата образом, а прямо-таки оскорбительно по отношению к стране, в которой работает. И надо отдавать себе отчет, что заявления Мельника абсолютно точно отражают официальную позицию Киева — чего только стоит недавний отказ Украины принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по причине "тесных связей с Россией".Причем Мельник позволял себе откровенно скандальные высказывания уже давно. Например, почти три года назад — в июне 2019-го — он обвинил руководителей двух федеральных земель в "предательстве украинского народа". А через месяц заявил о подорванном доверии Киева к Германии. Еще были критика Берлина за непризнание "голодомора" геноцидом, возложение на ФРГ обязанности по возвращению Крыма Украине и многое другое.Безобразное поведение посла давно сделало его в Берлине нерукопожатной и игнорируемой фигурой (отсутствие высокопоставленных лиц на упомянутом выше "балу" вполне показательно). Вот только получается, что по большому счету Украина оказалась права в своем пренебрежительно-презрительном отношении к Германии и кусании руки кормящей.Политика ФРГ последних месяцев заставляет застыть в немом изумлении и в попытке понять, как можно было столь стремительно скатиться до нынешнего позора. Вопрос тем более актуальный, поскольку речь идет о лидере Европы, который еще совсем недавно демонстрировал умную, стратегически выверенную политику и неслабые державные амбиции. Все то, что строилось и нарабатывалось десятилетиями, оказалось пущено на ветер за несколько считанных недель.Безусловно, необходимо делать скидку на непростое положение Германии, которая с окончания Второй мировой войны по существу является оккупированной страной. Все эти десятилетия США вели грамотную линию по удержанию немцев в зоне своего влияния, в первую очередь взращивая проамериканские кадры и удерживая под контролем ряд ключевых сфер, в частности СМИ.Однако в Германии развивались и иные процессы. Укреплялись национально ориентированные элиты, в первую очередь связанные с промышленностью. Они последовательно проводили курс на восстановление полноценного суверенитета и, более того, демонстрировали неслабые державные (если не сказать — реваншистские) амбиции. Однако в отличие от прошлого на этот раз немцы сделали ставку не на военную, а на экономическую мощь — и действительно добились внушительных успехов. Германия стала лидером и локомотивом единой Европы, в ряде случаев поставив другие государства в полувассальную зависимость от себя.Однако, осознавая собственные уязвимости в отношениях со Штатами, Берлин продолжал сидеть на двух стульях. Особенно явно это проявлялось в вопросах, связанных с Россией. С одной стороны, Германия выступала лидером антироссийской политики в Европе, а с другой — это ничуть не мешало ей строить "Северный поток — 2" и решительно отбивать любые нападки на него.Москва неизменно проявляла понимание подобного положения вещей — просто потому, что Россия как никто другой знает сложность задачи по восстановлению суверенитета после государственной катастрофы и попадания в фактически вассальную зависимость от иностранных сил. Гибкость, маневрирование и взвешенность — важнейшие принципы, которыми приходится руководствоваться на этом пути. Вовсе не случайно российские власти и лично Владимир Путин прикладывали многолетние усилия, выстраивая стратегическое партнерство с Германией и практически открыто говоря о том, что подобный союз, будучи созданным, превратится в мощнейшую геополитическую силу планеты.Все эти усилия и планы пошли прахом. Причем дело далеко не только в противодействии проамериканской части германских элит.Стоит признать реальность: национально ориентированные немецкие элиты также не были готовы к союзу с Россией, несмотря на очевидную его выгодность для обеих сторон. Можно обсуждать причины, но есть подозрение, что свою фатальную роль сыграл тот самый реваншизм — немцы не простили нам победы в Великой Отечественной войне. Для них крах СССР стал шансом все переиграть — не в военном, так в политическом и экономическом смысле. Перспектива равноправного партнерства с нашей страной для них оказалась неприемлема, поскольку они всерьез рассчитывали окончательно распотрошить Россию и получить из нее все даром.Потому Германия в едином, прямо-таки истерическом порыве, к которому присоединился традиционно взвешенный немецкий бизнес, и возглавила введение "адских санкций" два месяца назад. Судя по всему, там всерьез верили, что хватит пары недель, ну месяца, чтобы сломать Россию.Просчет оказался роковым. Теперь правящие немецкие круги и рады бы прокрутить фарш обратно, вот только их уже никто не спрашивает. Мировые СМИ, в том числе ведущие германские, прямо пишут, что отказ Европы от российского газа и других ресурсов практически неизбежен в ближайшее время.А это означает смерть промышленности ФРГ, которая является главным источником процветания государства и его геополитической мощи.Германия представляет собой интереснейший пример страны, у которой, казалось бы, есть все (трудолюбивый народ, блестящая наука, мощнейшая промышленность, целеустремленность элит и многое-многое иное), чтобы стать великой державой. Однако раз за разом в истории она упускала появлявшиеся шансы. Прямо у нас перед глазами немцы проворонили очередную — вероятно, последнюю — возможность, и им некого в этом винить, кроме самих себя.Русская пословица утверждает, что бодливой корове Бог рогов не дает. Похоже, Германия может служить ее иллюстрацией в приложении к мировой политике.

https://ria.ru/20220501/ukraina-1786442461.html

https://ria.ru/20210317/krym-1601627464.html

https://ria.ru/20190618/1555651683.html

https://ria.ru/20190721/1556730421.html

https://ria.ru/20220501/gaz-1786410128.html

https://ria.ru/20191023/1560092793.html

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авторы, в мире, германия, украина, россия, северный поток — 2, франк-вальтер штайнмайер