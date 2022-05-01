Посол Мельник раскритиковал политику канцлера Шольца по Украине
Посол в Германии Мельник назвал политику канцлера Шольца по Украине вялой
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 1 мая - РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал Берлин за объем оказанной Киеву военной и финансовой помощи и призвал к поставкам современных вооружений, назвав вялой политику канцлера Олафа Шольца.
"Олаф Шольц, вероятно, поступает как Ангела Меркель: сначала ждет, наблюдает, а потом позже принимает решение - или нет. Чего не хватает, так это воображения и смелости", - сказал дипломат в интервью изданию Bild.
По мнению посла, немцы хотели бы иметь деятельного канцлера, а "политика твердой руки - это история". Мельник заявил, что Украине нужны "самые современные германские вооружения", в то время как зенитным установкам Gepard, которые обещало правительство ФРГ, уже 40 лет. В связи с этим он призвал как можно скорее поставить 88 танков Leopard, 100 БМП Marder, самоходные артиллерийские установки и "многое другое".
По словам посла, Берлин также мог бы увеличить размер финансовой помощи для перевооружения Украины. "Один миллиард евро помощи для Украины - это звучит очень много. Но я хотел бы отметить, что пакет помощи, только что принятый правительством Германии для немцев, составляет 15 миллиардов евро", - добавил Мельник.
Дипломат также высказал мнение, что "третья мировая война уже началась", а события на Украине затрагивают всех, в том числе немцев, хоть и "пока" не в военном отношении. При этом Мельник назвал "полной чепухой" опасения Берлина стать стороной конфликта из-за поставок вооружений.