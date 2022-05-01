https://ria.ru/20220501/sholts-1786438460.html

Посол Мельник раскритиковал политику канцлера Шольца по Украине

Посол Мельник раскритиковал политику канцлера Шольца по Украине - РИА Новости, 01.05.2022

Посол Мельник раскритиковал политику канцлера Шольца по Украине

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал Берлин за объем оказанной Киеву военной и финансовой помощи и призвал к поставкам современных вооружений,... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T12:24

2022-05-01T12:24

2022-05-01T12:24

в мире

олаф шольц

ангела меркель

германия

украина

берлин (город)

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БЕРЛИН, 1 мая - РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал Берлин за объем оказанной Киеву военной и финансовой помощи и призвал к поставкам современных вооружений, назвав вялой политику канцлера Олафа Шольца."Олаф Шольц, вероятно, поступает как Ангела Меркель: сначала ждет, наблюдает, а потом позже принимает решение - или нет. Чего не хватает, так это воображения и смелости", - сказал дипломат в интервью изданию Bild.По мнению посла, немцы хотели бы иметь деятельного канцлера, а "политика твердой руки - это история". Мельник заявил, что Украине нужны "самые современные германские вооружения", в то время как зенитным установкам Gepard, которые обещало правительство ФРГ, уже 40 лет. В связи с этим он призвал как можно скорее поставить 88 танков Leopard, 100 БМП Marder, самоходные артиллерийские установки и "многое другое".По словам посла, Берлин также мог бы увеличить размер финансовой помощи для перевооружения Украины. "Один миллиард евро помощи для Украины - это звучит очень много. Но я хотел бы отметить, что пакет помощи, только что принятый правительством Германии для немцев, составляет 15 миллиардов евро", - добавил Мельник.Дипломат также высказал мнение, что "третья мировая война уже началась", а события на Украине затрагивают всех, в том числе немцев, хоть и "пока" не в военном отношении. При этом Мельник назвал "полной чепухой" опасения Берлина стать стороной конфликта из-за поставок вооружений.

https://ria.ru/20220429/germaniya-1786104292.html

https://ria.ru/20220423/ukraina-1785071348.html

германия

украина

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, олаф шольц, ангела меркель, германия, украина, берлин (город)