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Посол Мельник раскритиковал политику канцлера Шольца по Украине - РИА Новости, 01.05.2022
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Посол Мельник раскритиковал политику канцлера Шольца по Украине
Посол Мельник раскритиковал политику канцлера Шольца по Украине - РИА Новости, 01.05.2022
Посол Мельник раскритиковал политику канцлера Шольца по Украине
Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал Берлин за объем оказанной Киеву военной и финансовой помощи и призвал к поставкам современных вооружений,... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T12:24
2022-05-01T12:24
в мире
олаф шольц
ангела меркель
германия
украина
берлин (город)
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БЕРЛИН, 1 мая - РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал Берлин за объем оказанной Киеву военной и финансовой помощи и призвал к поставкам современных вооружений, назвав вялой политику канцлера Олафа Шольца."Олаф Шольц, вероятно, поступает как Ангела Меркель: сначала ждет, наблюдает, а потом позже принимает решение - или нет. Чего не хватает, так это воображения и смелости", - сказал дипломат в интервью изданию Bild.По мнению посла, немцы хотели бы иметь деятельного канцлера, а "политика твердой руки - это история". Мельник заявил, что Украине нужны "самые современные германские вооружения", в то время как зенитным установкам Gepard, которые обещало правительство ФРГ, уже 40 лет. В связи с этим он призвал как можно скорее поставить 88 танков Leopard, 100 БМП Marder, самоходные артиллерийские установки и "многое другое".По словам посла, Берлин также мог бы увеличить размер финансовой помощи для перевооружения Украины. "Один миллиард евро помощи для Украины - это звучит очень много. Но я хотел бы отметить, что пакет помощи, только что принятый правительством Германии для немцев, составляет 15 миллиардов евро", - добавил Мельник.Дипломат также высказал мнение, что "третья мировая война уже началась", а события на Украине затрагивают всех, в том числе немцев, хоть и "пока" не в военном отношении. При этом Мельник назвал "полной чепухой" опасения Берлина стать стороной конфликта из-за поставок вооружений.
https://ria.ru/20220429/germaniya-1786104292.html
https://ria.ru/20220423/ukraina-1785071348.html
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в мире, олаф шольц, ангела меркель, германия, украина, берлин (город)
12:24 01.05.2022
 
Посол Мельник раскритиковал политику канцлера Шольца по Украине

Посол в Германии Мельник назвал политику канцлера Шольца по Украине вялой

© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 1 мая - РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал Берлин за объем оказанной Киеву военной и финансовой помощи и призвал к поставкам современных вооружений, назвав вялой политику канцлера Олафа Шольца.
"Олаф Шольц, вероятно, поступает как Ангела Меркель: сначала ждет, наблюдает, а потом позже принимает решение - или нет. Чего не хватает, так это воображения и смелости", - сказал дипломат в интервью изданию Bild.
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По мнению посла, немцы хотели бы иметь деятельного канцлера, а "политика твердой руки - это история". Мельник заявил, что Украине нужны "самые современные германские вооружения", в то время как зенитным установкам Gepard, которые обещало правительство ФРГ, уже 40 лет. В связи с этим он призвал как можно скорее поставить 88 танков Leopard, 100 БМП Marder, самоходные артиллерийские установки и "многое другое".
По словам посла, Берлин также мог бы увеличить размер финансовой помощи для перевооружения Украины. "Один миллиард евро помощи для Украины - это звучит очень много. Но я хотел бы отметить, что пакет помощи, только что принятый правительством Германии для немцев, составляет 15 миллиардов евро", - добавил Мельник.
Дипломат также высказал мнение, что "третья мировая война уже началась", а события на Украине затрагивают всех, в том числе немцев, хоть и "пока" не в военном отношении. При этом Мельник назвал "полной чепухой" опасения Берлина стать стороной конфликта из-за поставок вооружений.
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В миреОлаф ШольцАнгела МеркельГерманияУкраинаБерлин (город)
 
 
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