https://ria.ru/20220413/shtaynmayer-1783343129.html

Немцы призвали лишить Украину помощи из-за слов о Штайнмайере

Немцы призвали лишить Украину помощи из-за слов о Штайнмайере - РИА Новости, 13.04.2022

Немцы призвали лишить Украину помощи из-за слов о Штайнмайере

Отказ Киева принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера вместе с его коллегами из Польши, Эстонии, Латвии и Литвы заставил читателей газеты Die Welt РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T15:43

2022-04-13T15:43

2022-04-13T16:38

владимир зеленский

сша

киев

германия

северный поток — 2

ситуация в днр и лнр

франк-вальтер штайнмайер

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Отказ Киева принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера вместе с его коллегами из Польши, Эстонии, Латвии и Литвы заставил читателей газеты Die Welt засомневаться в необходимости финансовой и военной поддержки Украины.Накануне СМИ сообщили, что Владимир Зеленский выступил против визита Штайнмайера по причине "тесных связей с Россией". Президент Германии подтвердил, что в Киеве его присутствие назвали нежелательным."На это оскорбление Германии есть один возможный ответ. Немедленное прекращение всех платежей и поставок правительству Украины. Оставить для этих людей только гуманитарную помощь. Таким действием украинское правительство доказало, что оно думает о Германии. Пока их требования выполняются, все в порядке. Если нет, они больше не хотят иметь с нами ничего общего. Для меня поведение Зеленского и его правительства — самое возмутительное, что я когда-либо видел", — признался Holger M.По мнению Olaf S, после подобного Берлин может запускать российский газопровод "Северный поток — 2"."Зеленский и его дерзкий посол очень неприятная шайка, вечно требующая и ругающая других. Складывается впечатление: что бы мы ни делали, этим людям всегда будет мало", — написал комментатор с ником baltar."То, что делают Мельник и Зеленский с нашей страной и ее высшим представителем, — откровенное неуважение и просто возмутительно. Федеральная власть должна потихоньку пересмотреть уровень своей поддержки. Нужно опасаться того, что другая страна хочет диктовать нам, как себя вести", — уверен Bernd K."Я, конечно, не фанат Штайнмайера, но поведение Зеленского и Мельника более чем возмутительно. Они объявляют нашу помощь недостаточной, но все равно берут ее, хотят указывать, что делать. Искренне жаль, что я должен поддерживать такие процедуры своими налогами", — заявил Erdmute B."Однозначная грубость. Шольц и Бербок должны что-то сказать по этому поводу, эти постоянные оскорбления со стороны Зеленского и посла в Германии нельзя терпеть. Федеральное правительство кажется мне очень слабым, несмотря на необходимость помогать Украине", — считает Friedrich W."А кому на самом деле выгодна риторика Зеленского и его посла? Кто-то на заднем плане дергает за ниточки, чтобы еще больше обострить ситуацию на Украине?" — поинтересовался Steffen H."Конечно, кто-то на заднем плане дергает за ниточки — США! У них есть свои геополитические интересы в Европе", — написала в ответ Anette D.Накануне в Сети появилась петиция с призывом выдворить из Германии посла Украины Андрея Мельника. По словам автора инициативы, заявления дипломата в адрес немцев неблагодарные и беспочвенные, а выполнение его требований, связанных с ситуацией на Украине, привело бы к усилению экономического кризиса.

https://ria.ru/20220413/shtaynmayer-1783335351.html

https://ria.ru/20220413/germaniya-1783335123.html

https://ria.ru/20220412/germaniya-1783168378.html

https://ria.ru/20220412/ukraina-1783115816.html

сша

киев

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

владимир зеленский, сша, киев, германия, северный поток — 2, ситуация в днр и лнр, франк-вальтер штайнмайер