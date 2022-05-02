https://ria.ru/20220502/podrabotka-1786511061.html

Названы самые высокооплачиваемые вакансии для подработки

Названы самые высокооплачиваемые вакансии для подработки - РИА Новости, 02.05.2022

Названы самые высокооплачиваемые вакансии для подработки

Высокие зарплаты на подработке в России предлагают поварам, водителю доставки, промоутеру, однако средняя предлагаемая зарплата для трудящихся временно или... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T06:19

2022-05-02T06:19

2022-05-02T11:01

общество

россия

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Высокие зарплаты на подработке в России предлагают поварам, водителю доставки, промоутеру, однако средняя предлагаемая зарплата для трудящихся временно или частично составляет порядка 33,8 тысячи рублей, показал рейтинг HeadHunter, который есть у РИА Новости.В компании рассказали, что в апреле на HeadHunter было представлено более 81 тысячи предложений для подработки, десять тысяч из них — работа на выходных, более 32 тысяч — на неполный рабочий день, около двух тысяч — разовые задания. Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для подработки составляет 33,8 тысячи рублей.Среди наиболее высокооплачиваемых вакансий для подработки, в частности, менеджер выездного туризма. Компания в Иркутске предлагает ему от 100 до 300 тысяч рублей до вычета налогов.В детском лагере на Алтае открыта вакансия повара с зарплатой от 150 тысяч рублей на руки. До начала сезона он должен составить меню, в течение всего лета — готовить еду на 35 человек, заниматься заказом продуктов. Подработка доступна с 5 июня по 26 августа.Шеф-повару в столичном ресторане готовы платить около 150 тысяч рублей на руки. Специалист должен обновить десертную карту, от него ждут концептуального подхода, а также запуска нового меню десертов.Подработка официантом с зарплатой от 120 тысяч рублей на руки доступна в Санкт-Петербурге, в Москве официанту-бармену готовы платить от 60 до 200 тысяч рублей, если специалист будет не только обслуживать гостей, но также готовить зал к открытию и закрытию.От 90 тысяч рублей готовы платить в Петербурге промоутеру бар-клуба. От кандидата не требуют опыта работы, обучат необходимы навыкам на рабочем месте. Желающему подработать водителем в доставке в столице предлагают до 110 тысяч рублей на руки. У кандидата должен быть свой автомобиль.Зарплату до 100 тысяч рублей в Санкт-Петербурге предлагают помощнику бармена за контактной барной стойкой. В Пскове доступна подработка управляющего отелем с зарплатой от 60 до 180 тысяч рублей. Предполагается работа две недели через две. Компания предлагает будущему сотруднику полный соцпакет.

https://realty.ria.ru/20220502/vakansii-1786219139.html

https://ria.ru/20220322/podrabotka-1779370923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия