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У россиян появилась возможность сочетать льготную ипотеку с рыночной - РИА Новости, 02.05.2022
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У россиян появилась возможность сочетать льготную ипотеку с рыночной
У россиян появилась возможность сочетать льготную ипотеку с рыночной - РИА Новости, 02.05.2022
У россиян появилась возможность сочетать льготную ипотеку с рыночной
Льготную ипотеку на новостройки теперь можно сочетать с рыночной, рассказал в Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T15:32
2022-05-02T16:09
экономика
ипотека
михаил мишустин
россия
telegram (приложение)
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Льготную ипотеку на новостройки теперь можно сочетать с рыночной, рассказал в Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин."Кроме снижения ставки по ипотеке, приняли еще одно важное решение: увеличили сумму кредита, которую можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки, до 30 миллионов рублей в четырех регионах и 15 миллионов рублей в остальных", — написал он.При этом вице-премьер подчеркнул, что льготная ставка остается на уроне 12 и шести миллионов соответственно, но теперь ее можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки до конца года и снижении ставки с 12 до девяти процентов годовых. Получить кредит можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для него. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях максимальная ссуда составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов — шесть миллионов, первоначальный взнос — не менее 15 процентов. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.
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экономика, ипотека, михаил мишустин, россия, telegram (приложение)
15:32 02.05.2022 (обновлено: 16:09 02.05.2022)
 
У россиян появилась возможность сочетать льготную ипотеку с рыночной

Хуснуллин рассказал об увеличении кредита по льготной ипотеке до 30 миллионов рублей

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкНовостройки
Новостройки - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Льготную ипотеку на новостройки теперь можно сочетать с рыночной, рассказал в Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Кроме снижения ставки по ипотеке, приняли еще одно важное решение: увеличили сумму кредита, которую можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки, до 30 миллионов рублей в четырех регионах и 15 миллионов рублей в остальных", — написал он.
При этом вице-премьер подчеркнул, что льготная ставка остается на уроне 12 и шести миллионов соответственно, но теперь ее можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки до конца года и снижении ставки с 12 до девяти процентов годовых. Получить кредит можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для него. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях максимальная ссуда составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов — шесть миллионов, первоначальный взнос — не менее 15 процентов. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.
Ключи от нового дома - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
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ЭкономикаИпотекаМихаил МишустинРоссияTelegram (приложение)
 
 
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