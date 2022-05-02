https://ria.ru/20220502/ipoteka-1786551900.html

У россиян появилась возможность сочетать льготную ипотеку с рыночной

У россиян появилась возможность сочетать льготную ипотеку с рыночной - РИА Новости, 02.05.2022

У россиян появилась возможность сочетать льготную ипотеку с рыночной

Льготную ипотеку на новостройки теперь можно сочетать с рыночной, рассказал в Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T15:32

2022-05-02T15:32

2022-05-02T16:09

экономика

ипотека

михаил мишустин

россия

telegram (приложение)

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Льготную ипотеку на новостройки теперь можно сочетать с рыночной, рассказал в Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин."Кроме снижения ставки по ипотеке, приняли еще одно важное решение: увеличили сумму кредита, которую можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки, до 30 миллионов рублей в четырех регионах и 15 миллионов рублей в остальных", — написал он.При этом вице-премьер подчеркнул, что льготная ставка остается на уроне 12 и шести миллионов соответственно, но теперь ее можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки до конца года и снижении ставки с 12 до девяти процентов годовых. Получить кредит можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для него. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях максимальная ссуда составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов — шесть миллионов, первоначальный взнос — не менее 15 процентов. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.

https://ria.ru/20220501/ipoteka-1786425771.html

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экономика, ипотека, михаил мишустин, россия, telegram (приложение)