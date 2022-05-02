https://ria.ru/20220502/erevan-1786521675.html

В Ереване задержали около 200 участников акции протеста

В Ереване задержали около 200 участников акции протеста - РИА Новости, 02.05.2022

В Ереване задержали около 200 участников акции протеста

В Ереване задержали порядка двухсот участников акции протеста против премьер-министра Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в полиции Армении. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T10:27

2022-05-02T10:27

2022-05-02T11:50

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ЕРЕВАН, 2 мая — РИА Новости. В Ереване задержали порядка двухсот участников акции протеста против премьер-министра Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в полиции Армении."В полицейские отделения доставлены 189 человек", — сказал собеседник агентства.Накануне в Ереване прошел многотысячный митинг, участники которого разбили в центре города палатки и провели там всю ночь. С утра они начали блокировать центральные улицы. У здания правительства выставили усиленное полицейское оцепление.Оппозиция с 25 апреля проводит массовые акции протеста по всей стране. Ее лидеры требуют отставки Пашиняна, заявляя, что его политика разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились бои, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.В начале апреля в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча по карабахской проблеме. По ее итогам Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили своим МИД начать подготовку к мирным переговорам. Кроме того, стороны договорились создать комиссию по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы.

https://ria.ru/20220425/erevan-1785385019.html

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Задержание участников акции протеста оппозиции в Ереване Полиция в центре Еревана начала задержания участников акции протеста оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна. Оппозиционеры перекрыли центральную площадь Шаумяна. Правоохранители оттеснили протестующих, а затем усадили в машину нескольких человек. 2022-05-02T10:27 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ереван, армения