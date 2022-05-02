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В Ереване задержали около 200 участников акции протеста - РИА Новости, 02.05.2022
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В Ереване задержали около 200 участников акции протеста
В Ереване задержали около 200 участников акции протеста - РИА Новости, 02.05.2022
В Ереване задержали около 200 участников акции протеста
В Ереване задержали порядка двухсот участников акции протеста против премьер-министра Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в полиции Армении. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T10:27
2022-05-02T11:50
в мире
ереван
армения
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ЕРЕВАН, 2 мая — РИА Новости. В Ереване задержали порядка двухсот участников акции протеста против премьер-министра Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в полиции Армении."В полицейские отделения доставлены 189 человек", — сказал собеседник агентства.Накануне в Ереване прошел многотысячный митинг, участники которого разбили в центре города палатки и провели там всю ночь. С утра они начали блокировать центральные улицы. У здания правительства выставили усиленное полицейское оцепление.Оппозиция с 25 апреля проводит массовые акции протеста по всей стране. Ее лидеры требуют отставки Пашиняна, заявляя, что его политика разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились бои, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.В начале апреля в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча по карабахской проблеме. По ее итогам Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили своим МИД начать подготовку к мирным переговорам. Кроме того, стороны договорились создать комиссию по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы.
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Задержание участников акции протеста оппозиции в Ереване
Полиция в центре Еревана начала задержания участников акции протеста оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна. Оппозиционеры перекрыли центральную площадь Шаумяна. Правоохранители оттеснили протестующих, а затем усадили в машину нескольких человек.
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РИА Новости
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в мире, ереван, армения
10:27 02.05.2022 (обновлено: 11:50 02.05.2022)
 
В Ереване задержали около 200 участников акции протеста

Полиция задержала 189 человек в ходе акции протеста оппозиции в Ереване

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 2 мая — РИА Новости. В Ереване задержали порядка двухсот участников акции протеста против премьер-министра Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в полиции Армении.
"В полицейские отделения доставлены 189 человек", — сказал собеседник агентства.
Накануне в Ереване прошел многотысячный митинг, участники которого разбили в центре города палатки и провели там всю ночь. С утра они начали блокировать центральные улицы. У здания правительства выставили усиленное полицейское оцепление.
Оппозиция с 25 апреля проводит массовые акции протеста по всей стране. Ее лидеры требуют отставки Пашиняна, заявляя, что его политика разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились бои, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.
Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.
В начале апреля в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча по карабахской проблеме. По ее итогам Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили своим МИД начать подготовку к мирным переговорам. Кроме того, стороны договорились создать комиссию по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы.
Шествие оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 18:52
В Ереване протестующие потребовали отставки Пашиняна
 
В миреЕреванАрмения
 
 
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