10:27 02.05.2022 (обновлено: 11:50 02.05.2022)
В Ереване задержали около 200 участников акции протеста
Полиция задержала 189 человек в ходе акции протеста оппозиции в Ереване
ЕРЕВАН, 2 мая — РИА Новости. В Ереване задержали порядка двухсот участников акции протеста против премьер-министра Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в полиции Армении.
"В полицейские отделения доставлены 189 человек", — сказал собеседник агентства.
Накануне в Ереване прошел многотысячный митинг, участники которого разбили в центре города палатки и провели там всю ночь. С утра они начали блокировать центральные улицы. У здания правительства выставили усиленное полицейское оцепление.
Оппозиция с 25 апреля проводит массовые акции протеста по всей стране. Ее лидеры требуют отставки Пашиняна, заявляя, что его политика разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились бои, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.
Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.
В начале апреля в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча по карабахской проблеме. По ее итогам Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили своим МИД начать подготовку к мирным переговорам. Кроме того, стороны договорились создать комиссию по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы.
25 апреля, 18:52В Ереване протестующие потребовали отставки Пашиняна