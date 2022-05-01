https://ria.ru/20220501/shashlyki-1786432220.html

Врачи дали рекомендации любителям шашлыков

Врачи дали рекомендации любителям шашлыков - РИА Новости, 01.05.2022

Врачи дали рекомендации любителям шашлыков

Врачи рекомендует любителям шашлыка съедать порцию не больше ладони при толщине куска мяса не более 1 сантиметра, а в качестве гарнира лучше использовать овощи... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T11:23

2022-05-01T11:23

2022-05-01T11:23

общество

московская область (подмосковье)

праздник весны и труда

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Врачи рекомендует любителям шашлыка съедать порцию не больше ладони при толщине куска мяса не более 1 сантиметра, а в качестве гарнира лучше использовать овощи и побольше зелени."В среднем здоровому человеку для хорошего самочувствия необходимо съедать за один прием пищи 0,25 гр/кг массы тела белка. Это тот объем, который хорошо усваивается организмом, необходим как строительный материал для роста мышц. То есть для человека 80 килограмм - это примерно 20 грамм белка. Если говорить о шашлыке, то это 80 грамм свиной корейки, 100 грамм филе цыпленка или семги. Именно такой размер порции можно назвать "безопасной" и полезной. Для более простого ориентира можно использовать ваш размер ладони при толщине куска мяса не более 1 см", - рассказала врач-эндокринолог Видновской районной клинической больницы Анна Кузнецова.Наиболее безвредным для здоровья шашлыком будет тот, который приготовили из нежирных сортов мяса – птица без кожи. Также стоит исключить из приема обуглившиеся кусочки, так как в них могут содержаться канцерогены, добавила врач. "Шашлык с осторожностью стоит употреблять людям, страдающим подагрой, хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта (особенно в стадии обострения), лицам с нарушенным липидным обменом, а также детям дошкольного возраста ввиду незрелости пищеварительной системы", - подчеркнула эндокринолог.С осторожностью есть шашлык стоит и тем, кто придерживался православного поста, когда отмечались выраженные ограничения в еде. Так как организму будет тяжело сразу принять такой питательный продукт. В том числе не рекомендуется переедание, отметила Кузнецова. "Большой объем поступившей пищи вызывает перерастяжение стенок желудка, который оказывает давление на окружающие органы: сердце, печень, кишечник. Из-за нарушения обработки пищевого комка желудочными ферментами, после приема обильной еды, часто обостряются хронический панкреатит, хронический гастрит, хронический холецистит и другие заболевания ЖКТ", - сообщила врач-эндокринолог.Для улучшения пищеварения можно принимать ферментные препараты, которые ускоряют расщепление веществ в желудке и кишечнике. Это позволит устранить симптомы изжоги, тяжести в животе и метеоризма, говорит Кузнецова. "При этом нужно помнить, при использовании ферментных препаратов в больших дозах может нарушаться всасывание железа и фолиевой кислоты в кишечнике, может появляться чувство дискомфорта в животе и раздражение в перианальной области. Эпизодический прием небольших доз пищеварительных ферментов (1–2 таблетки) не оказывает влияния на функцию поджелудочной железы и считается безопасным", - сказала медик.Как отметила главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина, для шашлыка можно использовать как мясо, так и рыбу. Однако не стоит пережаривать на огне - это может повлиять на желудочно-кишечный тракт. Для маринада рекомендуется использовать минеральную воду или кисломолочные продукты, например, кефир или айран, уточнили в министерстве. Также можно использовать лимон или киви. Маринад позволяет размягчить соединительную ткань, чтобы мясо стало более сочным. "Однако важно не переедать и соблюдать несколько советов. Отдайте предпочтение шашлыку, подготовленному и замаринованному в домашних условиях. Не стоит есть и готовить "покупной" шашлык, так как зачастую за его маринадом и специями прячется не самый свежий продукт", - рассказала диетолог.В качестве гарнира отличным решением будет приготовленные овощи на огне – кабачки или баклажаны, добавила главный внештатный специалист минздрава Подмосковья. "Также на столе обязательно должно быть много зелени. Это важно, так как овощи и зелень дают чувство насыщения, а значит, вы не съедите слишком много жирной еды. Старайтесь не увлекаться спиртными и сладкими газированными напитками. Их лучше заменить лимонадом, компотом или морсом собственного приготовления", - добавила Пичугина.Таких рекомендаций необходимо придерживаться регулярно, не только во время майских праздников. Это позволит избежать заболеваний желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, кишечника и других последствий. Если вы почувствовали боль или недомогание, следует обратиться к специалисту, который подберет подходящее лечение, уточнили в минздраве.

https://ria.ru/20220501/alkogol-1786417396.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220429/dietolog-1786133521.html

https://ria.ru/20220423/mchs-1785048729.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), праздник весны и труда