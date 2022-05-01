https://ria.ru/20220501/otdykh-1786420646.html

Новосибирцы, москвичи, казанцы чаще планируют в мае отдых за границей

Новосибирцы, москвичи, казанцы чаще планируют в мае отдых за границей - РИА Новости, 01.05.2022

Новосибирцы, москвичи, казанцы чаще планируют в мае отдых за границей

Жители Новосибирска, Москвы и Казани планируют отдых на майские праздники за границей чаще других, рассказали РИА Новости в сервисе по планированию путешествий... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T09:10

2022-05-01T09:10

2022-05-01T09:10

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Жители Новосибирска, Москвы и Казани планируют отдых на майские праздники за границей чаще других, рассказали РИА Новости в сервисе по планированию путешествий Ozon Travel.Каждый второй россиянин спланировал выезд на отдых во время майских праздников, выяснил Ozon Travel, опросив более 1,5 тысячи человек. Самыми популярными городами для внутреннего туризма оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. Четверть опрошенных проведут майские праздники на даче."За границу собираются отправиться в основном новосибирцы - 17%, москвичи и казанцы - по 6%, а также петербуржцы - 5%. В топ-5 заграничных направлений вошли Армения, Турция, Израиль, ОАЭ и Киргизия. При этом отдых на море на майских выбрали только 9% опрошенных, 45% предпочитают отдых с выездом на природу, еще 15% респондентов планируют посетить городские экскурсии", - рассказали в сервисе.По данным исследования, путешествовать по России чаще других планируют жители Уфы, Волгограда и Перми - по 58%, относительно опрошенных в этих городах, Нижнего Новгорода, Красноярска, Воронежа и Ростова-на-Дону - по 54%, Екатеринбурга - 51%, Самары и Краснодара - по 50%. "Жители других городов скорее выберут отдых в окрестностях своего города", - указали в Ozon Travel.Поездки на майские праздники не должны быть слишком дорогими, считают россияне. "Две трети опрошенных готовы потратить на майские поездки не более 20 тысячи рублей. Заплатить за короткое майское путешествие более 100 тысяч рублей готовы только 1,5% опрошенных. На проживание в отеле во время майских праздников россияне в среднем готовы потратить 15 тысяч рублей", - указали аналитики."Заниматься своими путешествиями россияне предпочитают самостоятельно: туры единым пакетом в агентствах покупают только 15% респондентов. Остальные самостоятельно бронируют билеты и отели на сайтах компаний или через агрегаторы и специализированные сервисы. 17% опрошенных выбирают себе билеты и отели на мультикатегорийных маркетплейсах", - продолжили в сервисе.

https://ria.ru/20220418/uzbekistan-1784057121.html

https://ria.ru/20220427/krym-1785727702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новости - туризм, москва, праздники, санкт-петербург, сочи, туризм