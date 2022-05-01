Якушев: нынешний состав сборной России — будущее нашего хоккея
Александр Якушев. Архивное фото
ТУЛА, 1 мая – РИА Новости, Василий Богданов. Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев в разговоре с журналистами назвал нынешний состав сборной России будущим отечественного хоккея.
Сборная России 1-2 мая проводит в Туле товарищеские матчи против команды Белоруссии, с 5 по 9 мая в Санкт-Петербурге состоится турнир, в котором также выступит молодежная сборная России.
"Любая встреча сборных России и Белоруссии - отличное хоккейное событие. Думаю, обе команды покажут хорошую игру. Дружим с Тулой очень давно, это спортивный город во всех отношениях. Тут развивается и хоккей, и футбол, и другие виды спорта. Большое внимание уделяется со стороны губернатора. На шоу эти встречи точно не похожи. Все-таки идет серьезная подготовка, всем ребятам надо себя проявлять. Собранные в команде хоккеисты - будущее нашей национальной команды. Из них вырастут очень хорошие игроки, которые в дальнейшем будут достойно защищать цвета сборной России", - сказал Якушев.
В пресс-службе правительства Тульской области отметили, что за последние 5 лет в регионе было многое сделано для развития хоккея. Открыты 7 крытых катков, созданы профессиональные команды в Молодёжной и Высшей хоккейной лигах.
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"Ещё совсем недавно невозможно было представить, что в Туле сборная России будет играть со сборной Белоруссии. А сегодня здесь, на нашей ледовой арене собрались не только нынешние сильнейшие хоккеисты страны, но и легенды мирового хоккея всех времён. Для нас большая честь принимать на этом льду таких выдающихся людей", - цитируют в пресс-службе слова губернатора Алексея Дюмина.
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