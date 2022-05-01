https://ria.ru/20220501/khokkey-1786493826.html

Якушев: нынешний состав сборной России — будущее нашего хоккея

Якушев: нынешний состав сборной России — будущее нашего хоккея - РИА Новости, 01.05.2022

Якушев: нынешний состав сборной России — будущее нашего хоккея

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев в разговоре с журналистами назвал нынешний состав сборной России будущим отечественного хоккея. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T21:15

2022-05-01T21:15

2022-05-01T21:15

тульская область

спорт

олимпийские игры

александр якушев

алексей дюмин

белоруссия

тула

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786465944_0:203:2919:1845_1920x0_80_0_0_58bde5a47eec92dfa6c86692e624e7ac.jpg

ТУЛА, 1 мая – РИА Новости, Василий Богданов. Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев в разговоре с журналистами назвал нынешний состав сборной России будущим отечественного хоккея.Сборная России 1-2 мая проводит в Туле товарищеские матчи против команды Белоруссии, с 5 по 9 мая в Санкт-Петербурге состоится турнир, в котором также выступит молодежная сборная России."Любая встреча сборных России и Белоруссии - отличное хоккейное событие. Думаю, обе команды покажут хорошую игру. Дружим с Тулой очень давно, это спортивный город во всех отношениях. Тут развивается и хоккей, и футбол, и другие виды спорта. Большое внимание уделяется со стороны губернатора. На шоу эти встречи точно не похожи. Все-таки идет серьезная подготовка, всем ребятам надо себя проявлять. Собранные в команде хоккеисты - будущее нашей национальной команды. Из них вырастут очень хорошие игроки, которые в дальнейшем будут достойно защищать цвета сборной России", - сказал Якушев.В пресс-службе правительства Тульской области отметили, что за последние 5 лет в регионе было многое сделано для развития хоккея. Открыты 7 крытых катков, созданы профессиональные команды в Молодёжной и Высшей хоккейной лигах."Ещё совсем недавно невозможно было представить, что в Туле сборная России будет играть со сборной Белоруссии. А сегодня здесь, на нашей ледовой арене собрались не только нынешние сильнейшие хоккеисты страны, но и легенды мирового хоккея всех времён. Для нас большая честь принимать на этом льду таких выдающихся людей", - цитируют в пресс-службе слова губернатора Алексея Дюмина.

https://rsport.ria.ru/20211229/khokkey-1766067331.html

белоруссия

тула

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

спорт, олимпийские игры, александр якушев, алексей дюмин, белоруссия, тула, россия