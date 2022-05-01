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Якушев: нынешний состав сборной России — будущее нашего хоккея - РИА Новости, 01.05.2022
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Тульская область
https://ria.ru/20220501/khokkey-1786493826.html
Якушев: нынешний состав сборной России — будущее нашего хоккея
Якушев: нынешний состав сборной России — будущее нашего хоккея - РИА Новости, 01.05.2022
Якушев: нынешний состав сборной России — будущее нашего хоккея
Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев в разговоре с журналистами назвал нынешний состав сборной России будущим отечественного хоккея. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T21:15
2022-05-01T21:15
тульская область
спорт
олимпийские игры
александр якушев
алексей дюмин
белоруссия
тула
россия
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ТУЛА, 1 мая – РИА Новости, Василий Богданов. Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев в разговоре с журналистами назвал нынешний состав сборной России будущим отечественного хоккея.Сборная России 1-2 мая проводит в Туле товарищеские матчи против команды Белоруссии, с 5 по 9 мая в Санкт-Петербурге состоится турнир, в котором также выступит молодежная сборная России."Любая встреча сборных России и Белоруссии - отличное хоккейное событие. Думаю, обе команды покажут хорошую игру. Дружим с Тулой очень давно, это спортивный город во всех отношениях. Тут развивается и хоккей, и футбол, и другие виды спорта. Большое внимание уделяется со стороны губернатора. На шоу эти встречи точно не похожи. Все-таки идет серьезная подготовка, всем ребятам надо себя проявлять. Собранные в команде хоккеисты - будущее нашей национальной команды. Из них вырастут очень хорошие игроки, которые в дальнейшем будут достойно защищать цвета сборной России", - сказал Якушев.В пресс-службе правительства Тульской области отметили, что за последние 5 лет в регионе было многое сделано для развития хоккея. Открыты 7 крытых катков, созданы профессиональные команды в Молодёжной и Высшей хоккейной лигах."Ещё совсем недавно невозможно было представить, что в Туле сборная России будет играть со сборной Белоруссии. А сегодня здесь, на нашей ледовой арене собрались не только нынешние сильнейшие хоккеисты страны, но и легенды мирового хоккея всех времён. Для нас большая честь принимать на этом льду таких выдающихся людей", - цитируют в пресс-службе слова губернатора Алексея Дюмина.
https://rsport.ria.ru/20211229/khokkey-1766067331.html
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спорт, олимпийские игры, александр якушев, алексей дюмин, белоруссия, тула, россия
21:15 01.05.2022
 

Якушев: нынешний состав сборной России — будущее нашего хоккея

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлександр Якушев
Александр Якушев - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Александр Якушев. Архивное фото
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ТУЛА, 1 мая – РИА Новости, Василий Богданов. Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев в разговоре с журналистами назвал нынешний состав сборной России будущим отечественного хоккея.
Сборная России 1-2 мая проводит в Туле товарищеские матчи против команды Белоруссии, с 5 по 9 мая в Санкт-Петербурге состоится турнир, в котором также выступит молодежная сборная России.
"Любая встреча сборных России и Белоруссии - отличное хоккейное событие. Думаю, обе команды покажут хорошую игру. Дружим с Тулой очень давно, это спортивный город во всех отношениях. Тут развивается и хоккей, и футбол, и другие виды спорта. Большое внимание уделяется со стороны губернатора. На шоу эти встречи точно не похожи. Все-таки идет серьезная подготовка, всем ребятам надо себя проявлять. Собранные в команде хоккеисты - будущее нашей национальной команды. Из них вырастут очень хорошие игроки, которые в дальнейшем будут достойно защищать цвета сборной России", - сказал Якушев.
В пресс-службе правительства Тульской области отметили, что за последние 5 лет в регионе было многое сделано для развития хоккея. Открыты 7 крытых катков, созданы профессиональные команды в Молодёжной и Высшей хоккейной лигах.
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"Ещё совсем недавно невозможно было представить, что в Туле сборная России будет играть со сборной Белоруссии. А сегодня здесь, на нашей ледовой арене собрались не только нынешние сильнейшие хоккеисты страны, но и легенды мирового хоккея всех времён. Для нас большая честь принимать на этом льду таких выдающихся людей", - цитируют в пресс-службе слова губернатора Алексея Дюмина.

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Тульская областьСпортОлимпийские игрыАлександр ЯкушевАлексей ДюминБелоруссияТулаРоссия
 
 
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