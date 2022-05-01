https://ria.ru/20220501/ipoteka-1786425771.html
Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке
Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке - РИА Новости, 01.05.2022
Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки до 2022 года и снижении ставки по ней с 12 до девяти процентов,... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T10:09
2022-05-01T10:09
2022-05-01T12:08
экономика
михаил мишустин
россия
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782513587_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_56222e35d41cca8f62ff7677fc13b1c6.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки до 2022 года и снижении ставки по ней с 12 до девяти процентов, сообщается на сайте кабмина."Это позволит повысить доступность жилья для российских семей и поддержать строительную отрасль", — говорится в пресс-релизе.Параметры программы остались прежними. Получить льготную ставку можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или покупку участка. Максимальный размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 миллионов рублей. Для остальных регионов — шесть миллионов. По условиям первоначальный взнос — не менее 15%. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.
https://realty.ria.ru/20220501/ipoteka-1786408917.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782513587_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_07b876f4a7ee87d8d4123147602dda62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф
10:09 01.05.2022 (обновлено: 12:08 01.05.2022)
Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке
Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до девяти процентов