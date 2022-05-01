https://ria.ru/20220501/ipoteka-1786425771.html

Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке

Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке - РИА Новости, 01.05.2022

Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки до 2022 года и снижении ставки по ней с 12 до девяти процентов,... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T10:09

2022-05-01T10:09

2022-05-01T12:08

экономика

михаил мишустин

россия

правительство рф

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки до 2022 года и снижении ставки по ней с 12 до девяти процентов, сообщается на сайте кабмина."Это позволит повысить доступность жилья для российских семей и поддержать строительную отрасль", — говорится в пресс-релизе.Параметры программы остались прежними. Получить льготную ставку можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или покупку участка. Максимальный размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 миллионов рублей. Для остальных регионов — шесть миллионов. По условиям первоначальный взнос — не менее 15%. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.

https://realty.ria.ru/20220501/ipoteka-1786408917.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф