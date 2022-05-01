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Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке - РИА Новости, 01.05.2022
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Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке
Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке - РИА Новости, 01.05.2022
Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки до 2022 года и снижении ставки по ней с 12 до девяти процентов,... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T10:09
2022-05-01T12:08
экономика
михаил мишустин
россия
правительство рф
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки до 2022 года и снижении ставки по ней с 12 до девяти процентов, сообщается на сайте кабмина."Это позволит повысить доступность жилья для российских семей и поддержать строительную отрасль", — говорится в пресс-релизе.Параметры программы остались прежними. Получить льготную ставку можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или покупку участка. Максимальный размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 миллионов рублей. Для остальных регионов — шесть миллионов. По условиям первоначальный взнос — не менее 15%. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.
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экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф
10:09 01.05.2022 (обновлено: 12:08 01.05.2022)
 
Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке

Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до девяти процентов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКлючи от нового дома
Ключи от нового дома - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки до 2022 года и снижении ставки по ней с 12 до девяти процентов, сообщается на сайте кабмина.
"Это позволит повысить доступность жилья для российских семей и поддержать строительную отрасль", — говорится в пресс-релизе.
Параметры программы остались прежними. Получить льготную ставку можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или покупку участка.
Максимальный размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 миллионов рублей. Для остальных регионов — шесть миллионов. По условиям первоначальный взнос — не менее 15%. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
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ЭкономикаМихаил МишустинРоссияПравительство РФ
 
 
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