https://ria.ru/20220501/demonstratsiya-1786464481.html

В Париже проходит первомайская демонстрация

В Париже проходит первомайская демонстрация - РИА Новости, 01.05.2022

В Париже проходит первомайская демонстрация

Традиционная первомайская демонстрация в Международный день трудящихся стартовала в воскресенье в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T16:45

2022-05-01T16:45

2022-05-01T16:52

в мире

париж

франция

праздник весны и труда

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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Традиционная первомайская демонстрация в Международный день трудящихся стартовала в воскресенье в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Шествие началось с площади Республики в районе 15.00 по местному времени (16.00 мск). Колонна движется по бульвару Вольтер в сторону площади Нации, которая станет конечной точкой маршрута.В переулках рядом с бульваром дежурят полицейские машины. Несколько станций метро по маршруту манифестации закрыты.В первомайской демонстрации участвуют различные профсоюзы, молодежные организации, левые политики, представители социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения "Желтые жилеты".По данным телеканала BFMTV, в парижской акции ожидается участие бывшего кандидата в президенты Франции, лидера левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона.По всей Франции в воскресенье проходят около 250 первомайских манифестаций.Ожидается, что в демонстрации в Париже примут участие 20 тысяч человек. За соблюдением порядка будут следить 1,5 тысячи полицейских.На первомайской манифестации в 2021 году, по данным организаторов, в Париже приняли участие 25 тысяч человек, по всей Франции на улицы вышли 170 тысяч человек. Как сообщали в МВД Франции, в столичной демонстрации участвовали 17 тысяч человек, по всей стране - 106 тысяч.

https://ria.ru/20220501/demonstratsii-1786445119.html

париж

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, париж, франция, праздник весны и труда