Флаги, цветы и транспаранты: празднование Первомая в России

Праздник, который отмечают в России, в США и ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии в первый день мая, известен сразу под несколькими названиями: День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда, День весны.
Праздник, который отмечают в России, в США и ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии в первый день мая, известен сразу под несколькими названиями: День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда, День весны.
В советское время большинство россиян именовали этот праздник по дате его проведения – 1 Мая (отсюда и название — Первомай).
В советское время большинство россиян именовали этот праздник по дате его проведения – 1 Мая (отсюда и название — Первомай).
Традиция празднования Первомая связана с событиями, произошедшими в Чикаго в ХIХ веке, когда в городе начались масштабные митинги и демонстрации рабочих, требовавших от работодателей введения восьмичасового рабочего дня. Акция закончилась стычками с полицией.
Традиция празднования Первомая связана с событиями, произошедшими в Чикаго в ХIХ веке, когда в городе начались масштабные митинги и демонстрации рабочих, требовавших от работодателей введения восьмичасового рабочего дня. Акция закончилась стычками с полицией.
Третьего мая на заводе жаток Сайруса Маккормика полицейские открыли огонь по бастующим, погибли как минимум двое рабочих. На следующий день на митинге протеста на площади Хэймаркет террорист бросил бомбу в полицейских, которые ответили стрельбой по толпе.
Третьего мая на заводе жаток Сайруса Маккормика полицейские открыли огонь по бастующим, погибли как минимум двое рабочих. На следующий день на митинге протеста на площади Хэймаркет террорист бросил бомбу в полицейских, которые ответили стрельбой по толпе.
Шестьдесят офицеров полиции получили ранения, восемь погибли, точное число погибших рабочих неизвестно. Полиция арестовала сотни горожан, семь рабочих-анархистов были приговорены к смертной казни.
Шестьдесят офицеров полиции получили ранения, восемь погибли, точное число погибших рабочих неизвестно. Полиция арестовала сотни горожан, семь рабочих-анархистов были приговорены к смертной казни.
В июле 1889 года Парижский конгресс второго Интернационала по предложению французского делегата Раймона Лавиня в знак солидарности с чикагскими рабочими принял решение о проведении 1 мая ежегодных рабочих демонстраций.
В июле 1889 года Парижский конгресс второго Интернационала по предложению французского делегата Раймона Лавиня в знак солидарности с чикагскими рабочими принял решение о проведении 1 мая ежегодных рабочих демонстраций.
1 мая 1890 года праздник впервые встретили в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции и Швеции. В Великобритании он прошел 4 мая. Основным лозунгом манифестаций было требование восьмичасового рабочего дня.
1 мая 1890 года праздник впервые встретили в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции и Швеции. В Великобритании он прошел 4 мая. Основным лозунгом манифестаций было требование восьмичасового рабочего дня.
В 1891 году по решению Брюссельского конгресса второго Интернационала, секциям Интернационала в каждой стране предоставили право самостоятельно устанавливать дату и форму празднования 1 мая, после чего в Великобритании и некоторых других странах манифестации были перенесены на первое воскресенье мая.
В 1891 году по решению Брюссельского конгресса второго Интернационала, секциям Интернационала в каждой стране предоставили право самостоятельно устанавливать дату и форму празднования 1 мая, после чего в Великобритании и некоторых других странах манифестации были перенесены на первое воскресенье мая.
1 мая 1891 года социал-демократическая группа революционера Михаила Бруснева организовала первую праздничную сходку рабочих в Санкт-Петербурге. Формой празднования Первомая стала маевка — нелегальное революционное собрание рабочих, устраиваемое обычно за городом.
1 мая 1891 года социал-демократическая группа революционера Михаила Бруснева организовала первую праздничную сходку рабочих в Санкт-Петербурге. Формой празднования Первомая стала маевка — нелегальное революционное собрание рабочих, устраиваемое обычно за городом.
Прошедшая в 1900 году Харьковская маевка стала первым открытым массовым выступлением рабочих в России, во время которого было принято решение не выходить на работу и устроить уличную демонстрацию. С этого времени 1 мая демонстрации проходили в различных городах России. Во время Первой мировой войны (1914-1918) выступления на Первое мая стали единичными.
Прошедшая в 1900 году Харьковская маевка стала первым открытым массовым выступлением рабочих в России, во время которого было принято решение не выходить на работу и устроить уличную демонстрацию. С этого времени 1 мая демонстрации проходили в различных городах России. Во время Первой мировой войны (1914-1918) выступления на Первое мая стали единичными.
В 1917 году праздник впервые свободно отметили в революционной России. С 1918-го праздник стал официальным и нерабочим днем. А спустя десять лет День Интернационала начали праздновать в течение двух нерабочих дней 1 и 2 мая.
В 1917 году праздник впервые свободно отметили в революционной России. С 1918-го праздник стал официальным и нерабочим днем. А спустя десять лет День Интернационала начали праздновать в течение двух нерабочих дней 1 и 2 мая.
Первого мая 1933 года над Красной площадью в Москве прошел первый воздушный парад. С тех пор воздушные парады проводили регулярно, вплоть до начала Великой Отечественной войны.
Первого мая 1933 года над Красной площадью в Москве прошел первый воздушный парад. С тех пор воздушные парады проводили регулярно, вплоть до начала Великой Отечественной войны.
В 1992 году постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 21 апреля День солидарности трудящихся был переименован в Праздник весны и труда.
В 1992 году постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 21 апреля День солидарности трудящихся был переименован в Праздник весны и труда.
В 2001 году принятый 30 декабря Трудовой кодекс сделал 2 мая рабочим днем, Праздником весны и труда остался только один день – сам Первомай.
В 2001 году принятый 30 декабря Трудовой кодекс сделал 2 мая рабочим днем, Праздником весны и труда остался только один день – сам Первомай.