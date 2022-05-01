Флаги, цветы и транспаранты: празднование Первомая в России

Прошедшая в 1900 году Харьковская маевка стала первым открытым массовым выступлением рабочих в России, во время которого было принято решение не выходить на работу и устроить уличную демонстрацию. С этого времени 1 мая демонстрации проходили в различных городах России. Во время Первой мировой войны (1914-1918) выступления на Первое мая стали единичными.