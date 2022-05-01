Рейтинг@Mail.ru
Нарколог дал советы водителям - РИА Новости, 01.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220501/alkogol-1786417396.html
Нарколог дал советы водителям
Нарколог дал советы водителям - РИА Новости, 01.05.2022
Нарколог дал советы водителям
Алкоголь в организме перерабатывается от трех дней до трех недель, но приборы для измерения этанола в выдыхаемом воздухе показывают, что такие показания... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T08:25
2022-05-01T08:25
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757800502_0:0:3242:1825_1920x0_80_0_0_cb30f622bc23ac0f12b530221c2f00b4.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Алкоголь в организме перерабатывается от трех дней до трех недель, но приборы для измерения этанола в выдыхаемом воздухе показывают, что такие показания приходят в норму примерно через сутки, минимизировать опьянение можно янтарной кислотой, сообщил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн."Мы должны понимать, что, несмотря на количество употребляемого спиртного и калорийности закуски, будь то шашлык или любая другая жирная пища, алкоголь, попав в организм, все равно перерабатывается… окончательно от трех дней до трех недель, в зависимости от индивидуальных особенностей человека. Но приборы, которыми измеряют количество этанола в выдыхаемом воздухе, показывают, что такие показания приходят в норму примерно через сутки. Вот на это надо ориентироваться. Опытные водители, как правило, дают себе два дня. То есть за два дня до того, как они садятся за руль, они не употребляют алкоголь вообще", - рассказал Брюн.Он отметил, что то, как долго держится алкоголь в крови, зависит от индивидуальной биохимии человека, состояния печени, времени суток, состояния общего здоровья, усталости. Если человек все еще не трезв, у него нарушена моторика, снижено внимание, изменено состояние кожных покровов лица, присутствуют заметные покраснения, виден тремор рук, заметна неустойчивость походки, а также чувствуется очень неприятный запах алкоголя."Поскольку молекула С2Н5ОН очень маленькая, абсорбировать её практически невозможно. Конечно, можно плотно поесть, съесть картофельное пюре, выпить много воды. Да, алкоголь разбавится, да, меньше будет всасываться в организм. Но алкоголь из организма никуда не денется, пока он не перерабатывается в печени. Очень вредно закусывать сладким, ведь сахар и спиртное начинают конкурировать в метаболизме, и тогда продукты полураспада этанола задержатся в организме. Нужно помнить, алкоголь не перерабатывается в организме моментально. Мы к этому не приспособлены природой", - добавил нарколог.По его словам, можно минимизировать опьянение, если заранее позаботиться о препаратах. "Соответствующие препараты есть в свободной продаже в аптеках. К примеру, янтарная кислота. Если это чистая янтарная кислота, то очень хорошо её соединить с аскорбиновой кислотой, и тогда переработка алкоголя проходит быстрее. Но принимать препараты нужно с осторожностью, тем более тем, у кого хронический гастрит и язвенные болезни ЖКТ, так как янтарная и аскорбиновая кислота раздражают слизистые. Съешьте сначала, например, пару ложек каши", - рассказал Брюн.Врач отметил, что для того чтобы точно понять, как человек реагирует на алкоголь и как у него происходит выведение этого алкоголя, лучше иметь личный прибор, измеряющий количество алкоголя в выдыхаемом воздухе."Если не удалось выделить достаточного времени на отдых и сон после употребления спиртного, от поездки лучше отказаться и восстановиться. Или всегда можно попросить сесть за руль того, кто не употреблял алкоголь в предыдущие дни. Возникает много смертельно опасных для вождения факторов, такие как уменьшение концентрации внимания, меняется ваша скорость реакции на ситуацию на дорогах. Лучше не рисковать, тем более вы можете быть не один в автомобиле, а с пассажирами. Что уж говорить про других участников движения и пешеходах", - заключил собеседник агентства.
https://rsport.ria.ru/20220414/alkogol-1783583538.html
https://ria.ru/20220430/prazdniki-1786292415.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757800502_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a11b1ef0979718860eb616cc0d0956e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
08:25 01.05.2022
 
Нарколог дал советы водителям

Нарколог советует садиться за руль не ранее, чем через сутки после употребления алкоголя

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД во время рейда "Нетрезвый водитель" во Владивостоке
Сотрудник ДПС ГИБДД во время рейда Нетрезвый водитель во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Сотрудник ДПС ГИБДД во время рейда "Нетрезвый водитель" во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Алкоголь в организме перерабатывается от трех дней до трех недель, но приборы для измерения этанола в выдыхаемом воздухе показывают, что такие показания приходят в норму примерно через сутки, минимизировать опьянение можно янтарной кислотой, сообщил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.
"Мы должны понимать, что, несмотря на количество употребляемого спиртного и калорийности закуски, будь то шашлык или любая другая жирная пища, алкоголь, попав в организм, все равно перерабатывается… окончательно от трех дней до трех недель, в зависимости от индивидуальных особенностей человека. Но приборы, которыми измеряют количество этанола в выдыхаемом воздухе, показывают, что такие показания приходят в норму примерно через сутки. Вот на это надо ориентироваться. Опытные водители, как правило, дают себе два дня. То есть за два дня до того, как они садятся за руль, они не употребляют алкоголь вообще", - рассказал Брюн.
Производство водки в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 17:46ЗОЖ
Реаниматолог назвал смертельную дозу алкоголя
Он отметил, что то, как долго держится алкоголь в крови, зависит от индивидуальной биохимии человека, состояния печени, времени суток, состояния общего здоровья, усталости. Если человек все еще не трезв, у него нарушена моторика, снижено внимание, изменено состояние кожных покровов лица, присутствуют заметные покраснения, виден тремор рук, заметна неустойчивость походки, а также чувствуется очень неприятный запах алкоголя.
"Поскольку молекула С2Н5ОН очень маленькая, абсорбировать её практически невозможно. Конечно, можно плотно поесть, съесть картофельное пюре, выпить много воды. Да, алкоголь разбавится, да, меньше будет всасываться в организм. Но алкоголь из организма никуда не денется, пока он не перерабатывается в печени. Очень вредно закусывать сладким, ведь сахар и спиртное начинают конкурировать в метаболизме, и тогда продукты полураспада этанола задержатся в организме. Нужно помнить, алкоголь не перерабатывается в организме моментально. Мы к этому не приспособлены природой", - добавил нарколог.
По его словам, можно минимизировать опьянение, если заранее позаботиться о препаратах. "Соответствующие препараты есть в свободной продаже в аптеках. К примеру, янтарная кислота. Если это чистая янтарная кислота, то очень хорошо её соединить с аскорбиновой кислотой, и тогда переработка алкоголя проходит быстрее. Но принимать препараты нужно с осторожностью, тем более тем, у кого хронический гастрит и язвенные болезни ЖКТ, так как янтарная и аскорбиновая кислота раздражают слизистые. Съешьте сначала, например, пару ложек каши", - рассказал Брюн.
Врач отметил, что для того чтобы точно понять, как человек реагирует на алкоголь и как у него происходит выведение этого алкоголя, лучше иметь личный прибор, измеряющий количество алкоголя в выдыхаемом воздухе.
"Производителей на рынке таких приборов очень много. Мы знаем, что есть граница 0,16 промилле в 1 литре выдыхаемого воздуха. До 0,16 промилле означает что человек трезв, от 0,16 и выше — человек под алкогольной интоксикацией. Поэтому если вы будете ответственно к этому относиться и измерять количество алкоголя в своем организме, то сможете избежать очень больших проблем. Такая самодиагностика очень доступна, недорога, вы всегда будете уверены в своем состоянии и всегда сможете себя проконтролировать. Причем количество выпитого алкоголя неважно. Можно немного выпить алкоголя, но он по каким-то причинам, нам не всегда понятным, может задержаться в организме на сутки и более", - рассказал Брюн.
"Если не удалось выделить достаточного времени на отдых и сон после употребления спиртного, от поездки лучше отказаться и восстановиться. Или всегда можно попросить сесть за руль того, кто не употреблял алкоголь в предыдущие дни. Возникает много смертельно опасных для вождения факторов, такие как уменьшение концентрации внимания, меняется ваша скорость реакции на ситуацию на дорогах. Лучше не рисковать, тем более вы можете быть не один в автомобиле, а с пассажирами. Что уж говорить про других участников движения и пешеходах", - заключил собеседник агентства.
Отдыхающие на Крымской набережной в парке искусств Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 08:25
Нутрициолог дала советы россиянам на майские праздники
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала