Негатив в Twitter не оправдан, заявил Эрдоган
Эрдоган: негатив в Twitter не оправдан, даже если Маск потратил на него крупную сумму
© AP Photo / Richard DrewЛоготип социальной сети Twitter
© AP Photo / Richard Drew
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Негатив в Twitter не оправдан, даже если на него потратил 44 миллиарда долларов Илон Маск, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее компания Twitter, Inc. сообщила о заключении соглашения с Илоном Маском о покупке компании за 44 миллиарда долларов. Объясняя свои инвестиции в соцсеть, миллиардер отмечал, что верит в ее потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру.
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"На самом деле, мой подход к социальным сетям не является позитивным, я не смотрю на социальные сети очень позитивно. Но мы не можем отказаться от социальных сетей. Для этого мы должны сделать то, что необходимо. Что это? Юридические договоренности... В настоящее время мы работаем над созданием этих юридических договоренностей. Мы быстро предпримем необходимые шаги в этом отношении. Теперь только потому, что Илон Маск дал 44 миллиарда долларов, негатив в Twitter не оправдан", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Саудовской Аравии.
По его словам, "если вы несете клевету в социальных сетях - это клевета, если вы говорите ложь - это ложь".
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