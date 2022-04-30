https://ria.ru/20220430/twitter-1786336085.html

Негатив в Twitter не оправдан, заявил Эрдоган

Негатив в Twitter не оправдан, заявил Эрдоган - РИА Новости, 30.04.2022

Негатив в Twitter не оправдан, заявил Эрдоган

Негатив в Twitter не оправдан, даже если на него потратил 44 миллиарда долларов Илон Маск, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T14:57

2022-04-30T14:57

2022-04-30T14:57

технологии

илон маск

саудовская аравия

twitter

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Негатив в Twitter не оправдан, даже если на него потратил 44 миллиарда долларов Илон Маск, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Ранее компания Twitter, Inc. сообщила о заключении соглашения с Илоном Маском о покупке компании за 44 миллиарда долларов. Объясняя свои инвестиции в соцсеть, миллиардер отмечал, что верит в ее потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру."На самом деле, мой подход к социальным сетям не является позитивным, я не смотрю на социальные сети очень позитивно. Но мы не можем отказаться от социальных сетей. Для этого мы должны сделать то, что необходимо. Что это? Юридические договоренности... В настоящее время мы работаем над созданием этих юридических договоренностей. Мы быстро предпримем необходимые шаги в этом отношении. Теперь только потому, что Илон Маск дал 44 миллиарда долларов, негатив в Twitter не оправдан", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Саудовской Аравии.По его словам, "если вы несете клевету в социальных сетях - это клевета, если вы говорите ложь - это ложь".

https://ria.ru/20220429/mask-1786121129.html

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саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, илон маск, саудовская аравия, twitter, реджеп тайип эрдоган