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Негатив в Twitter не оправдан, заявил Эрдоган - РИА Новости, 30.04.2022
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Негатив в Twitter не оправдан, заявил Эрдоган
Негатив в Twitter не оправдан, заявил Эрдоган - РИА Новости, 30.04.2022
Негатив в Twitter не оправдан, заявил Эрдоган
Негатив в Twitter не оправдан, даже если на него потратил 44 миллиарда долларов Илон Маск, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T14:57
2022-04-30T14:57
технологии
илон маск
саудовская аравия
twitter
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Негатив в Twitter не оправдан, даже если на него потратил 44 миллиарда долларов Илон Маск, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Ранее компания Twitter, Inc. сообщила о заключении соглашения с Илоном Маском о покупке компании за 44 миллиарда долларов. Объясняя свои инвестиции в соцсеть, миллиардер отмечал, что верит в ее потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру."На самом деле, мой подход к социальным сетям не является позитивным, я не смотрю на социальные сети очень позитивно. Но мы не можем отказаться от социальных сетей. Для этого мы должны сделать то, что необходимо. Что это? Юридические договоренности... В настоящее время мы работаем над созданием этих юридических договоренностей. Мы быстро предпримем необходимые шаги в этом отношении. Теперь только потому, что Илон Маск дал 44 миллиарда долларов, негатив в Twitter не оправдан", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Саудовской Аравии.По его словам, "если вы несете клевету в социальных сетях - это клевета, если вы говорите ложь - это ложь".
https://ria.ru/20220429/mask-1786121129.html
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технологии, илон маск, саудовская аравия, twitter, реджеп тайип эрдоган
14:57 30.04.2022
 
Негатив в Twitter не оправдан, заявил Эрдоган

Эрдоган: негатив в Twitter не оправдан, даже если Маск потратил на него крупную сумму

© AP Photo / Richard DrewЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© AP Photo / Richard Drew
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
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АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Негатив в Twitter не оправдан, даже если на него потратил 44 миллиарда долларов Илон Маск, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее компания Twitter, Inc. сообщила о заключении соглашения с Илоном Маском о покупке компании за 44 миллиарда долларов. Объясняя свои инвестиции в соцсеть, миллиардер отмечал, что верит в ее потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру.
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"На самом деле, мой подход к социальным сетям не является позитивным, я не смотрю на социальные сети очень позитивно. Но мы не можем отказаться от социальных сетей. Для этого мы должны сделать то, что необходимо. Что это? Юридические договоренности... В настоящее время мы работаем над созданием этих юридических договоренностей. Мы быстро предпримем необходимые шаги в этом отношении. Теперь только потому, что Илон Маск дал 44 миллиарда долларов, негатив в Twitter не оправдан", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Саудовской Аравии.
По его словам, "если вы несете клевету в социальных сетях - это клевета, если вы говорите ложь - это ложь".
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ТехнологииИлон МаскСаудовская АравияTwitterРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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