https://ria.ru/20220430/prazdniki-1786288471.html

ЛДПР предложила закрепить праздниками только два дня в начале года

ЛДПР предложила закрепить праздниками только два дня в начале года - РИА Новости, 30.04.2022

ЛДПР предложила закрепить праздниками только два дня в начале года

Всеобщими выходными в начале мая и января необходимо оставить только два дня в начале года, все остальные выходные дни нужно превратить в дополнительный... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T07:15

2022-04-30T07:15

2022-04-30T07:15

общество

лдпр

россия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Всеобщими выходными в начале мая и января необходимо оставить только два дня в начале года, все остальные выходные дни нужно превратить в дополнительный отпускной резерв - 7-10 дней, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР."Все просто. Мы оставляем всеобщими выходными только 1-2 января. Все остальные выходные дни нужно превратить в дополнительный отпускной резерв – 7-10 дней. Эти дни работающие граждане, не затрагивая основной отпуск, смогут взять по своему усмотрению. Кто-то отдохнёт в январские праздники, как это устроено сейчас, а кто-то - в майские, кому важнее провести эти дни на огороде, на природе или куда-то съездить", - сообщила пресс-служба партии.В ЛДПР отметили, что подобная идея была у Владимира Жириновского в связи с обеспокоенностью желанием россиян проводить праздники в разное время."Ведь единые для всей страны январские каникулы имеют серьезные последствия. Первое и главно: начало января - самый пиковый период по смертности. На улицах больше обычного пьяных, люди изнывают от скуки, происходят бытовые конфликты. Во-вторых, это период простоя для предприятий. Ведь уже всю последнюю неделю декабря все озабочены только будущими каникулами, работа идёт вполсилы. Потом 10 дней каникул. И еще неделю после все "реабилитируются". А в случае введения плавающих каникул мы этот урон нивелируем, потому что не будет массовых каникул", - также сообщили в ЛДПР.

https://ria.ru/20220430/vykhodnye-1786276650.html

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общество, лдпр, россия