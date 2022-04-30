https://ria.ru/20220430/peterburg-1786321244.html

Композицию ZAMESTIM из букв ушедших из России брендов демонтировали

Композицию ZAMESTIM из букв ушедших из России брендов демонтировали - РИА Новости, 30.04.2022

Композицию ZAMESTIM из букв ушедших из России брендов демонтировали

Композиция ZAMESTIM, собранная в центре города из первых букв названий компаний, прекративших деятельность в России из-за санкций, демонтирована, сообщил РИА... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T12:36

2022-04-30T12:36

2022-04-30T12:58

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

mcdonald's corporation

adidas ag

zara

skoda octavia

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785741772_0:0:2539:1428_1920x0_80_0_0_4dad74c315cf055cd43b51f0cbb19348.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Композиция ZAMESTIM, собранная в центре города из первых букв названий компаний, прекративших деятельность в России из-за санкций, демонтирована, сообщил РИА Новости в субботу представитель администрации Центрального района.Ранее в среду корреспондент РИА Новости сообщал, что восьмиметровая композиция ZAMESTIM (Zara, Adidas, McDonald's, Epson, Skoda, TоtalEnergies, IKEA, MilkyWay) появилась на Малой Конюшенной улице напротив Казанского собора. Инсталляция вызвала большой интерес туристов и жителей Петербурга, некоторые из которых отмечали, что испытывают патриотический подъем при виде надписи ZAMESTIM."Арт-объект был демонтирован в ночь с четверга на пятницу. Кем он был демонтирован, у нас информации пока нет", – сказал собеседник агентства.Ранее районные власти информировали, что не располагают сведениями об инициаторе создания инсталляции ZAMESTIM.По данным интернет-газеты "Фонтанка", демонтаж этой композиции может быть связан с тем, что группа молодых людей якобы пыталась ее испортить. На месте происшествия, по данным издания, были задержаны четыре человека, которым вменяется мелкое хулиганство.Официальным комментарием ГУМВД по Санкт-Петербурга и Ленинградской области по этому поводу РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20220428/moda-1785776346.html

https://ria.ru/20220314/mcdonalds-1777985765.html

санкт-петербург

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, mcdonald's corporation, adidas ag, zara, skoda octavia, санкции в отношении россии