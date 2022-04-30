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Композицию ZAMESTIM из букв ушедших из России брендов демонтировали - РИА Новости, 30.04.2022
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Композицию ZAMESTIM из букв ушедших из России брендов демонтировали
Композицию ZAMESTIM из букв ушедших из России брендов демонтировали - РИА Новости, 30.04.2022
Композицию ZAMESTIM из букв ушедших из России брендов демонтировали
Композиция ZAMESTIM, собранная в центре города из первых букв названий компаний, прекративших деятельность в России из-за санкций, демонтирована, сообщил РИА... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T12:36
2022-04-30T12:58
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
mcdonald's corporation
adidas ag
zara
skoda octavia
санкции в отношении россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Композиция ZAMESTIM, собранная в центре города из первых букв названий компаний, прекративших деятельность в России из-за санкций, демонтирована, сообщил РИА Новости в субботу представитель администрации Центрального района.Ранее в среду корреспондент РИА Новости сообщал, что восьмиметровая композиция ZAMESTIM (Zara, Adidas, McDonald's, Epson, Skoda, TоtalEnergies, IKEA, MilkyWay) появилась на Малой Конюшенной улице напротив Казанского собора. Инсталляция вызвала большой интерес туристов и жителей Петербурга, некоторые из которых отмечали, что испытывают патриотический подъем при виде надписи ZAMESTIM."Арт-объект был демонтирован в ночь с четверга на пятницу. Кем он был демонтирован, у нас информации пока нет", – сказал собеседник агентства.Ранее районные власти информировали, что не располагают сведениями об инициаторе создания инсталляции ZAMESTIM.По данным интернет-газеты "Фонтанка", демонтаж этой композиции может быть связан с тем, что группа молодых людей якобы пыталась ее испортить. На месте происшествия, по данным издания, были задержаны четыре человека, которым вменяется мелкое хулиганство.Официальным комментарием ГУМВД по Санкт-Петербурга и Ленинградской области по этому поводу РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20220428/moda-1785776346.html
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, mcdonald's corporation, adidas ag, zara, skoda octavia, санкции в отношении россии
12:36 30.04.2022 (обновлено: 12:58 30.04.2022)
 
Композицию ZAMESTIM из букв ушедших из России брендов демонтировали

В Петербурге демонтировали композицию ZAMESTIM из букв ушедших из России брендов

© РИА НовостиИнсталляция ZAMESTIM в Санкт-Петербурге
Инсталляция ZAMESTIM в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости
Инсталляция ZAMESTIM в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Композиция ZAMESTIM, собранная в центре города из первых букв названий компаний, прекративших деятельность в России из-за санкций, демонтирована, сообщил РИА Новости в субботу представитель администрации Центрального района.
Ранее в среду корреспондент РИА Новости сообщал, что восьмиметровая композиция ZAMESTIM (Zara, Adidas, McDonald's, Epson, Skoda, TоtalEnergies, IKEA, MilkyWay) появилась на Малой Конюшенной улице напротив Казанского собора. Инсталляция вызвала большой интерес туристов и жителей Петербурга, некоторые из которых отмечали, что испытывают патриотический подъем при виде надписи ZAMESTIM.
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"Арт-объект был демонтирован в ночь с четверга на пятницу. Кем он был демонтирован, у нас информации пока нет", – сказал собеседник агентства.
Ранее районные власти информировали, что не располагают сведениями об инициаторе создания инсталляции ZAMESTIM.
По данным интернет-газеты "Фонтанка", демонтаж этой композиции может быть связан с тем, что группа молодых людей якобы пыталась ее испортить. На месте происшествия, по данным издания, были задержаны четыре человека, которым вменяется мелкое хулиганство.
Официальным комментарием ГУМВД по Санкт-Петербурга и Ленинградской области по этому поводу РИА Новости пока не располагает.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургЛенинградская областьMcDonald's CorporationAdidas AGZaraSkoda OctaviaСанкции в отношении России
 
 
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