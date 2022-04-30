https://ria.ru/20220430/pereobuchenie-1786350080.html

Первая группа военнослужащих — участников спецоперации прошла переобучение

Первая группа военнослужащих — участников спецоперации прошла переобучение - РИА Новости, 30.04.2022

Первая группа военнослужащих — участников спецоперации прошла переобучение

Первая группа военнослужащих - участников специальной военной операции прошла переобучение и готова к продолжению службы в Вооруженных Силах России, сообщили... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T16:39

2022-04-30T16:39

2022-04-30T16:39

обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

госпиталь имени вишневского

украина

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Первая группа военнослужащих - участников специальной военной операции прошла переобучение и готова к продолжению службы в Вооруженных Силах России, сообщили журналистам в субботу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."Сегодня статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков вручил военнослужащим-участникам специальной военной операции, окончившим курс обучения, документы о получении дополнительного профессионального образования, в созданном на базе филиала "Центрального военного клинического госпиталя им. А.А.Вишневского" реабилитационно-образовательном центре", - говорится в сообщении.Отмечается, что полученные новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения при выполнении боевых задач, которые ограничивали их в прохождении дальнейшей военной службы по состоянию здоровья, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны России.Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу принял решение обеспечить возможность дальнейшей службы всеми военными, получившими ранения в ходе специальной военной операции. Для каждого военнослужащего вводится воинская должность в военных комиссариатах, воинских частях, учреждениях и ведомственных организациях Минобороны России.В программе, направленной на социальную реабилитацию военнослужащих, получивших ранения, также предусмотрены мероприятия по восстановлению здоровья и медицинской реабилитации. Вопросы определения дальнейшей службы и особый порядок прохождения военной службы будут решаться в индивидуальном порядке. Раненым военнослужащим также предоставят социальные льготы и гарантии, также жилищное обеспечение.Кроме того Панков в соответствии с указом президента России вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении спецоперации. Военнослужащим вручены семь государственных наград - три ордена "Мужества", медаль ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, два знака отличия ордена "Святого Георгия - Георгиевский Крест" IV степени и медаль "Суворова".Панков выразил уверенность, что полученные новые знания помогут военнослужащим успешно проходить дальнейшую военную службу. По его словам, одновременно с назначением на новые должности военнослужащим присвоили соответствующие им воинские звания. Те, у кого было высшее образование, стали офицерами, а у кого было среднее профессиональное образование – прапорщиками.Замминистра поздравил военных с завершением обучения и пожелал успехов в работе, профессионального роста, а также "побыстрее поправиться и занять место в армейском строю".Он отметил, что военнослужащие по новому месту службы будут обеспечены жильем."Департаментом жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России с каждым из вас этот вопрос уже проработан. Руководство Минобороны России будет его держать на особом контроле", - рассказал Панков.В Центре на базе филиала Госпиталя имени Вишневского оборудованы учебные классы для проведения занятий в составе групп для дистанционной и очной форм обучения, а также самостоятельной работы военнослужащих. Кроме того, для проведения занятий в составе учебных групп и потоков подготовлен и оснащен комплектом видеосвязи конференц-зал.С учетом проведения медицинских мероприятий и состояния здоровья военнослужащих сформированы учебные группы. Для качественного освоения учебного материала каждый обучающийся обеспечен персональным ноутбуком, в который загружены материалы учебных занятий, справочная и другая информация, необходимая для обучения и самостоятельного изучения учебного материала.Программы обучения включают базовую часть, которая предусматривает изучение федерального законодательства и нормативных правовых документов в области обороны государства и мобилизационной работы, а также деятельности военных комиссариатов; вариативную часть, содержание которой направлено на обучение выполнению обязанностей по должности, на которую назначается военнослужащий.Для реализации образовательных программ подобран квалифицированный преподавательский состав кафедры управления мобилизационной работой Общевойсковой академии Вооруженных Сил Российской Федерации из числа кандидатов наук, имеющих опыт соответствующей подготовки офицеров.

https://ria.ru/20220429/mariupol-1785978585.html

https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, госпиталь имени вишневского, украина