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Вице-премьер считает, что Украина в июне получит статус кандидата в ЕС
Вице-премьер считает, что Украина в июне получит статус кандидата в ЕС - РИА Новости, 30.04.2022
Вице-премьер считает, что Украина в июне получит статус кандидата в ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выступила с утверждением, что Украина уже в июне 2022 года получит РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T22:40
2022-04-30T22:40
2022-04-30T22:40
в мире
ольга стефанишина
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
украина
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евросоюз
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выступила с утверждением, что Украина уже в июне 2022 года получит статус кандидата в члены Евросоюза, сообщило украинское издание "Страна.ua"."Вице-премьер по европейской интеграции Ольга Стефанишина считает, что Украина получит статус кандидата в члены ЕС уже на следующей встрече лидеров Евросоюза, которая должна состояться в июне 2022 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Представитель Еврокомиссии Анна Писонеро в апреле сообщила, что ЕК начала оценивать предоставленные Украиной ответы на первую часть опросника о вступлении в ЕС.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Владимиру Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что передаваемый документ является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы". Позднее Зеленский сообщил, что передал главе представительства Европейского Союза на Украине Мати Маасикасу заполненную первую часть анкеты-опросника. Он добавил, что Украина вскоре передаст ЕС вторую часть ответов.Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Ранее постпреды ЕС договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС.
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в мире, ольга стефанишина, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, украина, киев, грузия, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
Вице-премьер считает, что Украина в июне получит статус кандидата в ЕС
Вице-премьер Стефанишина считает, что Украина в июне получит статус кандидата в ЕС