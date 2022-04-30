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По России полетели новые туристические чартеры - РИА Новости, 30.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220430/chartery-1786321107.html
По России полетели новые туристические чартеры
По России полетели новые туристические чартеры - РИА Новости, 30.04.2022
По России полетели новые туристические чартеры
Новые туристические чартеры полетели по России, первые борта уже приземлились в Махачкале, Казани, Тюмени, Санкт-Петербурге, сообщила глава Ростуризма Зарина... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T12:39
2022-04-30T12:39
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
зарина догузова
россия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Новые туристические чартеры полетели по России, первые борта уже приземлились в Махачкале, Казани, Тюмени, Санкт-Петербурге, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."К летнему сезону мы запустили много новинок в нашей программе туристических чартеров. Впервые прилетел туристический борт из Казани в Санкт-Петербург – мы соединили два популярных направления, в которых есть все для комфортных путешествий - современные гостиницы, качественная инфраструктура, интересная культурная программа, и одновременно - возможность отдыхать у воды, на природе", - сказала Догузова, слова которой привели в сообщении ведомства.Она отметила, что чартеры по России - это предложение в два направления. Поэтому туры сформированы как для жителей Татарстана в северную столицу, так и для жителей Петербурга в Казань. Программа продлится все лето."Еще одна новинка сезона - чартеры на Кавказ, первый туристический рейс прибыл из Москвы в Дагестан, в Махачкалу. Дагестан - это и древний Дербент, и знаменитый Сулакский каньон, и Каспий. Удобно, что поездку можно комбинировать с посещением других соседних республик и открывать для себя такой разный Кавказ, где есть и красивая природа, и древние города, и колорит национальных традиций, и вкусная национальная кухня", - добавила она.Догузова отметила, что с 10 июня первые чартеры полетят из Москвы в Чечню. "Это еще один самобытный кавказский регион, который наши туристы начинают для себя открывать", - указала глава ведомства.Туроператоры РФ с 2020 года начали организовывать чартерные программы по регионам России при поддержке Ростуризма. Благодаря субсидированию половины стоимости фрахта самолета туристы имеют возможность приобрести пакетные туры в полтора-два раза дешевле.
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новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, россия
12:39 30.04.2022
 
По России полетели новые туристические чартеры

Глава Ростуризма Догузова сообщила о новых чартерах, отправляющихся по России

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Новые туристические чартеры полетели по России, первые борта уже приземлились в Махачкале, Казани, Тюмени, Санкт-Петербурге, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"К летнему сезону мы запустили много новинок в нашей программе туристических чартеров. Впервые прилетел туристический борт из Казани в Санкт-Петербург – мы соединили два популярных направления, в которых есть все для комфортных путешествий - современные гостиницы, качественная инфраструктура, интересная культурная программа, и одновременно - возможность отдыхать у воды, на природе", - сказала Догузова, слова которой привели в сообщении ведомства.
Она отметила, что чартеры по России - это предложение в два направления. Поэтому туры сформированы как для жителей Татарстана в северную столицу, так и для жителей Петербурга в Казань. Программа продлится все лето.
"Еще одна новинка сезона - чартеры на Кавказ, первый туристический рейс прибыл из Москвы в Дагестан, в Махачкалу. Дагестан - это и древний Дербент, и знаменитый Сулакский каньон, и Каспий. Удобно, что поездку можно комбинировать с посещением других соседних республик и открывать для себя такой разный Кавказ, где есть и красивая природа, и древние города, и колорит национальных традиций, и вкусная национальная кухня", - добавила она.
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Догузова отметила, что с 10 июня первые чартеры полетят из Москвы в Чечню. "Это еще один самобытный кавказский регион, который наши туристы начинают для себя открывать", - указала глава ведомства.
Туроператоры РФ с 2020 года начали организовывать чартерные программы по регионам России при поддержке Ростуризма. Благодаря субсидированию половины стоимости фрахта самолета туристы имеют возможность приобрести пакетные туры в полтора-два раза дешевле.
 
ТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Зарина ДогузоваРоссия
 
 
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