По России полетели новые туристические чартеры
Глава Ростуризма Догузова сообщила о новых чартерах, отправляющихся по России
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Новые туристические чартеры полетели по России, первые борта уже приземлились в Махачкале, Казани, Тюмени, Санкт-Петербурге, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"К летнему сезону мы запустили много новинок в нашей программе туристических чартеров. Впервые прилетел туристический борт из Казани в Санкт-Петербург – мы соединили два популярных направления, в которых есть все для комфортных путешествий - современные гостиницы, качественная инфраструктура, интересная культурная программа, и одновременно - возможность отдыхать у воды, на природе", - сказала Догузова, слова которой привели в сообщении ведомства.
Она отметила, что чартеры по России - это предложение в два направления. Поэтому туры сформированы как для жителей Татарстана в северную столицу, так и для жителей Петербурга в Казань. Программа продлится все лето.
"Еще одна новинка сезона - чартеры на Кавказ, первый туристический рейс прибыл из Москвы в Дагестан, в Махачкалу. Дагестан - это и древний Дербент, и знаменитый Сулакский каньон, и Каспий. Удобно, что поездку можно комбинировать с посещением других соседних республик и открывать для себя такой разный Кавказ, где есть и красивая природа, и древние города, и колорит национальных традиций, и вкусная национальная кухня", - добавила она.
Догузова отметила, что с 10 июня первые чартеры полетят из Москвы в Чечню. "Это еще один самобытный кавказский регион, который наши туристы начинают для себя открывать", - указала глава ведомства.
Туроператоры РФ с 2020 года начали организовывать чартерные программы по регионам России при поддержке Ростуризма. Благодаря субсидированию половины стоимости фрахта самолета туристы имеют возможность приобрести пакетные туры в полтора-два раза дешевле.