https://ria.ru/20220430/chartery-1786321107.html

По России полетели новые туристические чартеры

По России полетели новые туристические чартеры - РИА Новости, 30.04.2022

По России полетели новые туристические чартеры

Новые туристические чартеры полетели по России, первые борта уже приземлились в Махачкале, Казани, Тюмени, Санкт-Петербурге, сообщила глава Ростуризма Зарина... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T12:39

2022-04-30T12:39

2022-04-30T12:39

туризм

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

зарина догузова

россия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Новые туристические чартеры полетели по России, первые борта уже приземлились в Махачкале, Казани, Тюмени, Санкт-Петербурге, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."К летнему сезону мы запустили много новинок в нашей программе туристических чартеров. Впервые прилетел туристический борт из Казани в Санкт-Петербург – мы соединили два популярных направления, в которых есть все для комфортных путешествий - современные гостиницы, качественная инфраструктура, интересная культурная программа, и одновременно - возможность отдыхать у воды, на природе", - сказала Догузова, слова которой привели в сообщении ведомства.Она отметила, что чартеры по России - это предложение в два направления. Поэтому туры сформированы как для жителей Татарстана в северную столицу, так и для жителей Петербурга в Казань. Программа продлится все лето."Еще одна новинка сезона - чартеры на Кавказ, первый туристический рейс прибыл из Москвы в Дагестан, в Махачкалу. Дагестан - это и древний Дербент, и знаменитый Сулакский каньон, и Каспий. Удобно, что поездку можно комбинировать с посещением других соседних республик и открывать для себя такой разный Кавказ, где есть и красивая природа, и древние города, и колорит национальных традиций, и вкусная национальная кухня", - добавила она.Догузова отметила, что с 10 июня первые чартеры полетят из Москвы в Чечню. "Это еще один самобытный кавказский регион, который наши туристы начинают для себя открывать", - указала глава ведомства.Туроператоры РФ с 2020 года начали организовывать чартерные программы по регионам России при поддержке Ростуризма. Благодаря субсидированию половины стоимости фрахта самолета туристы имеют возможность приобрести пакетные туры в полтора-два раза дешевле.

https://ria.ru/20220428/gastrofestivali-1785461438.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, россия