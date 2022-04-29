Рейтинг@Mail.ru
Россия не приглашала иностранных лидеров на День Победы в Москве - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220429/prazdnik-1786128722.html
Россия не приглашала иностранных лидеров на День Победы в Москве
Россия не приглашала иностранных лидеров на День Победы в Москве - РИА Новости, 29.04.2022
Россия не приглашала иностранных лидеров на День Победы в Москве
Москва не приглашала глав иностранных государств и правительств на празднование Дня Победы в этом году, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:34
2022-04-29T14:23
общество
день победы
россия
дмитрий песков
великая отечественная война (1941-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782023341_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_2944dc098a435ce3f5e487a47d994a99.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Москва не приглашала глав иностранных государств и правительств на празднование Дня Победы в этом году, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.На уточняющий вопрос журналистов о возможности приезда президента Белоруссии Александра Лукашенко Песков ответил, что, по его данным, такая поездка не планируется.Кроме того, он опроверг публикации в СМИ о визите президента Палестины Махмуда Аббаса 9 мая. Представитель Кремля уточнил, что "мы не делали таких сообщений".Как сообщили в Минобороны, в параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие 11 тысяч военнослужащих, 131 единица вооружения, военной и специальной техники, а также 77 самолетов и вертолетов.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782023341_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4ab6dfd05b8e09fce6e1ad5f5a7e6bfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, день победы, россия, дмитрий песков, великая отечественная война (1941-1945)
13:34 29.04.2022 (обновлено: 14:23 29.04.2022)
 
Россия не приглашала иностранных лидеров на День Победы в Москве

Песков: Россия не приглашала иностранных лидеров на празднование Дня Победы в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Министр обороны России Сергей Шойгу на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Министр обороны России Сергей Шойгу на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Москва не приглашала глав иностранных государств и правительств на празднование Дня Победы в этом году, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"На День Победы мы никого не приглашали из зарубежных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали", — пояснил представитель Кремля.
На уточняющий вопрос журналистов о возможности приезда президента Белоруссии Александра Лукашенко Песков ответил, что, по его данным, такая поездка не планируется.
Кроме того, он опроверг публикации в СМИ о визите президента Палестины Махмуда Аббаса 9 мая. Представитель Кремля уточнил, что "мы не делали таких сообщений".
Как сообщили в Минобороны, в параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие 11 тысяч военнослужащих, 131 единица вооружения, военной и специальной техники, а также 77 самолетов и вертолетов.
Ночная репетиция парада Победы в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Колонна военной техники прошла по улицам к месту проведения ночной репетиции — Красной площади.

Военнослужащий в колонне военной техники двигается по улице в Москве к месту проведения ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1 из 15

Колонна военной техники прошла по улицам к месту проведения ночной репетиции — Красной площади.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В состав механизированной колонны входит 131 единица вооружения, военной и специальной техники. Кроме того, в параде примут участие 77 самолетов и вертолетов.

Пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
2 из 15

В состав механизированной колонны входит 131 единица вооружения, военной и специальной техники. Кроме того, в параде примут участие 77 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Задействованная в параде техника перед началом репетиции разместилась на Тверской улице. На первом плане – танк Т-72Б3М.

Военная техника на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
3 из 15

Задействованная в параде техника перед началом репетиции разместилась на Тверской улице. На первом плане – танк Т-72Б3М.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

К участию в параде готовятся более десяти тысяч человек.

Военнослужащие перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Москве
4 из 15

К участию в параде готовятся более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Бронетранспортер БТР-МД "Ракушка" на Тверской улице в Москве.

Бронетранспортер БТР-МД Ракушка на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
5 из 15

Бронетранспортер БТР-МД "Ракушка" на Тверской улице в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Танк Т-14 "Армата". В параде также задействуют танки Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв". Возглавит механизированную колонну на параде лучший танк Великой Отечественной войны — легендарный Т-34-85.

Подготовка к репетиции парада Победы в Москве
6 из 15

Танк Т-14 "Армата". В параде также задействуют танки Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв". Возглавит механизированную колонну на параде лучший танк Великой Отечественной войны — легендарный Т-34-85.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Боевая машина пехоты БМП К-17 "Бумеранг".

Боевая машина пехоты БМП К-17 Бумеранг в колонне военной техники двигается по улице в Москве к месту проведения ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
7 из 15

Боевая машина пехоты БМП К-17 "Бумеранг".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Боевая машина десанта БМД-4 на Тверской улице в Москве.

Боевая машина десанта БМД-4 на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
8 из 15

Боевая машина десанта БМД-4 на Тверской улице в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Перед репетицией в Москве участники парада тренировались в подмосковном Алабино, где на специальной площадке обустроен макет Красной площади.

Военнослужащий на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
9 из 15

Перед репетицией в Москве участники парада тренировались в подмосковном Алабино, где на специальной площадке обустроен макет Красной площади.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Танк Т-72Б3М в колонне военной техники движется по улице в Москве к месту проведения ночной репетиции военного парада.

Танк Т-72Б3М в колонне военной техники двигается по улице в Москве к месту проведения ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
10 из 15

Танк Т-72Б3М в колонне военной техники движется по улице в Москве к месту проведения ночной репетиции военного парада.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

По Красной площади пройдут 33 парадных расчета. Среди участников парада — военнослужащие всех видов и родов войск ВС России, участники Всероссийского юнармейского движения, курсанты и воспитанники военных образовательных учреждений, а также представители других силовых ведомств страны и Всероссийского казачьего общества.

Военнослужащие в центре Москвы перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
11 из 15

По Красной площади пройдут 33 парадных расчета. Среди участников парада — военнослужащие всех видов и родов войск ВС России, участники Всероссийского юнармейского движения, курсанты и воспитанники военных образовательных учреждений, а также представители других силовых ведомств страны и Всероссийского казачьего общества.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Комплексы ПВО С-400, "Бук-М3" и "Тор-М2", пусковые установки ПГРК "Ярс", робототехнические комплексы "Уран-9" и перспективные бронетранспортеры на платформе "Бумеранг", согласно сценарию парада, замкнут строй механизированной колонны.

Колонна военной техники на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
12 из 15

Комплексы ПВО С-400, "Бук-М3" и "Тор-М2", пусковые установки ПГРК "Ярс", робототехнические комплексы "Уран-9" и перспективные бронетранспортеры на платформе "Бумеранг", согласно сценарию парада, замкнут строй механизированной колонны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

На время тренировки ряд улиц в центре столицы был закрыт для автомобилей.

Военнослужащие на Москворецкой набережной в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
13 из 15

На время тренировки ряд улиц в центре столицы был закрыт для автомобилей.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Проход военной техники по Тверской традиционно собирает много зрителей. На втором плане – танк Т-72Б3М.

Девушка наблюдает за военной техникой на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На втором плане – танк Т-72Б3М
14 из 15

Проход военной техники по Тверской традиционно собирает много зрителей. На втором плане – танк Т-72Б3М.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Еще одна ночная тренировка пройдет 4 мая. Генеральная репетиция парада в Москве состоится 7 мая в 10 часов утра.

БМП на гусеничной платформе Курганец-25 с боевым модулем Эпоха на Боровицкой площади в Москве после проведения ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
15 из 15

Еще одна ночная тренировка пройдет 4 мая. Генеральная репетиция парада в Москве состоится 7 мая в 10 часов утра.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1 из 15

Колонна военной техники прошла по улицам к месту проведения ночной репетиции — Красной площади.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 15

В состав механизированной колонны входит 131 единица вооружения, военной и специальной техники. Кроме того, в параде примут участие 77 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 15

Задействованная в параде техника перед началом репетиции разместилась на Тверской улице. На первом плане – танк Т-72Б3М.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 15

К участию в параде готовятся более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 15

Бронетранспортер БТР-МД "Ракушка" на Тверской улице в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 15

Танк Т-14 "Армата". В параде также задействуют танки Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв". Возглавит механизированную колонну на параде лучший танк Великой Отечественной войны — легендарный Т-34-85.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
7 из 15

Боевая машина пехоты БМП К-17 "Бумеранг".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 15

Боевая машина десанта БМД-4 на Тверской улице в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 15

Перед репетицией в Москве участники парада тренировались в подмосковном Алабино, где на специальной площадке обустроен макет Красной площади.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 15

Танк Т-72Б3М в колонне военной техники движется по улице в Москве к месту проведения ночной репетиции военного парада.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
11 из 15

По Красной площади пройдут 33 парадных расчета. Среди участников парада — военнослужащие всех видов и родов войск ВС России, участники Всероссийского юнармейского движения, курсанты и воспитанники военных образовательных учреждений, а также представители других силовых ведомств страны и Всероссийского казачьего общества.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
12 из 15

Комплексы ПВО С-400, "Бук-М3" и "Тор-М2", пусковые установки ПГРК "Ярс", робототехнические комплексы "Уран-9" и перспективные бронетранспортеры на платформе "Бумеранг", согласно сценарию парада, замкнут строй механизированной колонны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
13 из 15

На время тренировки ряд улиц в центре столицы был закрыт для автомобилей.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
14 из 15

Проход военной техники по Тверской традиционно собирает много зрителей. На втором плане – танк Т-72Б3М.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
15 из 15

Еще одна ночная тренировка пройдет 4 мая. Генеральная репетиция парада в Москве состоится 7 мая в 10 часов утра.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
 
ОбществоДень ПобедыРоссияДмитрий ПесковВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала