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Россия не приглашала иностранных лидеров на День Победы в Москве

Россия не приглашала иностранных лидеров на День Победы в Москве - РИА Новости, 29.04.2022

Россия не приглашала иностранных лидеров на День Победы в Москве

Москва не приглашала глав иностранных государств и правительств на празднование Дня Победы в этом году, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:34

2022-04-29T13:34

2022-04-29T14:23

общество

день победы

россия

дмитрий песков

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Москва не приглашала глав иностранных государств и правительств на празднование Дня Победы в этом году, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.На уточняющий вопрос журналистов о возможности приезда президента Белоруссии Александра Лукашенко Песков ответил, что, по его данным, такая поездка не планируется.Кроме того, он опроверг публикации в СМИ о визите президента Палестины Махмуда Аббаса 9 мая. Представитель Кремля уточнил, что "мы не делали таких сообщений".Как сообщили в Минобороны, в параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие 11 тысяч военнослужащих, 131 единица вооружения, военной и специальной техники, а также 77 самолетов и вертолетов.

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, день победы, россия, дмитрий песков, великая отечественная война (1941-1945)