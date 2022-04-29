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Ночная репетиция парада Победы в Москве

Ночная репетиция парада Победы в Москве - РИА Новости, 29.04.2022

Ночная репетиция парада Победы в Москве

В Москве прошла первая в этом году ночная репетиция парада Победы к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Проход пеших расчетов и... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T11:46

2022-04-29T11:46

2022-04-29T13:42

фото

москва

парад победы

день победы

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В Москве прошла первая в этом году ночная репетиция парада Победы к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Проход пеших расчетов и механизированной колонны по Тверской — в фотоленте Ria.ru

москва

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2022

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