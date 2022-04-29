https://ria.ru/20220429/piratstvo-1786057050.html

Исследование: количество "пиратов" в России может вырасти

Исследование: количество "пиратов" в России может вырасти - РИА Новости, 29.04.2022

Исследование: количество "пиратов" в России может вырасти

Терпимость к пиратскому контенту в России остается высокой: сегодня им пользуются 12% граждан, еще половина россиян может присоединиться к "пиратам", говорится... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T05:07

2022-04-29T05:07

2022-04-29T05:07

общество

россия

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Терпимость к пиратскому контенту в России остается высокой: сегодня им пользуются 12% граждан, еще половина россиян может присоединиться к "пиратам", говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Около 51% россиян регулярно пользуются платными сервисами - кино, музыка, спортивные трансляции: 34% из них делают это постоянно, 17% время от времени. Остальные 49% сообщили, что не пользуются такими сервисами", - сказано в исследовании. Специалисты провели с 22 по 26 апреля онлайн-интервью среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек).Среди тех, кто пользуется платным контентом, 79% платят за просмотр кино, 55% - за музыку, 14% - за трансляции спортивных соревнований. Отмечается, что 45% пользователей платного контента не намерены отказываться от него в условиях ограничений, еще 45% намерены отказаться частично, а 10% - полностью."Терпимость к пиратскому контенту у россиян остается высокой. 12% признались, что уже пользуются таким контентом. Больше всего активных "видеопиратов" на Дальнем Востоке, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (по 20%), меньше всего на Северном Кавказе (7%). Еще 50% готовы начать пользоваться пиратским контентом (точно готовы 14%, скорее готовы - 36%). Таким образом армия пиратов может увеличиться с 12% до 62%", - подсчитали аналитики.Категорических противников использования пиратских сервисов среди россиян 15%, еще 23% опрошенных заявили, что "скорее не готовы" их использовать.Почти половина россиян (47%) поддерживают идею разрешить в России пользоваться пиратскими торрентами, считая это справедливым решениям в условиях санкций. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Центральном федеральном округе эта идея пользуется наибольшей поддержкой (по 52%), на Северном Кавказе - наименьшей (32%). Около трети (35%) отнеслись к идее разрешить торренты безразлично. Лишь 18% считают это недопустимым из-за нарушения закона и авторских прав.

https://ria.ru/20201210/minkultury-1588559961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия