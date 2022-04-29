https://ria.ru/20220429/lenta-1786105379.html

Парламент Гагаузии принял законопроект, разрешающий георгиевскую ленточку

Парламент Гагаузии принял законопроект, разрешающий георгиевскую ленточку - РИА Новости, 29.04.2022

Парламент Гагаузии принял законопроект, разрешающий георгиевскую ленточку

Депутаты парламента Гагаузской автономии Молдавии в ускоренном режиме приняли законопроект, разрешающий носить в регионе георгиевскую ленточку. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T12:01

2022-04-29T12:01

2022-04-29T13:33

георгиевская ленточка (акция)

в мире

гагаузия

молдавия

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КИШИНЕВ, 29 апр — РИА Новости. Депутаты парламента Гагаузской автономии Молдавии в ускоренном режиме приняли законопроект, разрешающий носить в регионе георгиевскую ленточку.Этот документ разрешает на территории автономии "беспрепятственно изготавливать, хранить и носить символы Великой Победы 9 мая 1945 года — георгиевские ленты и красные флаги Победы". Законопроект предложили сами депутаты.Для вступления документа в силу его должна одобрить глава автономии Ирина Влах, у нее есть десять дней на принятие окончательного решения.Как указали некоторые эксперты, местные законы не могут противоречить решениям парламента страны, поэтому есть опасения, что реализовать инициативу на практике не получится.Власти Молдавии 20 апреля запретили в республике георгиевскую ленточку, а также символы V и Z. Как заявила президент Майя Санду, ленточка до 2009 года не была символом Победы, а затем "стала символом войны".Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она присутствует на многих военных наградах Российской империи, СССР и современной России. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014-м этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы республик Донбасса, воевавшие против украинских силовиков.Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине, Z стала неофициальным символом ее поддержки.Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года здесь прошел референдум по выбору вектора внешней политики. Более 98 процентов участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз — торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.

https://ria.ru/20220422/moldaviya-1785029206.html

https://ria.ru/20220428/moldaviya-1786031271.html

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молдавия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

георгиевская ленточка (акция), в мире, гагаузия, молдавия