12:01 29.04.2022 (обновлено: 13:33 29.04.2022)
Парламент Гагаузии принял законопроект, разрешающий георгиевскую ленточку
Парламент Гагаузской автономии Молдавии разрешил ношение георгиевской ленты
Волонтеры раздают георгиевские ленточки. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 апр — РИА Новости. Депутаты парламента Гагаузской автономии Молдавии в ускоренном режиме приняли законопроект, разрешающий носить в регионе георгиевскую ленточку.
"Законопроект принят во втором чтении единогласно", — объявил на заседании спикер Дмитрий Константинов.
Этот документ разрешает на территории автономии "беспрепятственно изготавливать, хранить и носить символы Великой Победы 9 мая 1945 года — георгиевские ленты и красные флаги Победы". Законопроект предложили сами депутаты.
Для вступления документа в силу его должна одобрить глава автономии Ирина Влах, у нее есть десять дней на принятие окончательного решения.
Как указали некоторые эксперты, местные законы не могут противоречить решениям парламента страны, поэтому есть опасения, что реализовать инициативу на практике не получится.
Власти Молдавии 20 апреля запретили в республике георгиевскую ленточку, а также символы V и Z. Как заявила президент Майя Санду, ленточка до 2009 года не была символом Победы, а затем "стала символом войны".
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она присутствует на многих военных наградах Российской империи, СССР и современной России. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014-м этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы республик Донбасса, воевавшие против украинских силовиков.
Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине, Z стала неофициальным символом ее поддержки.
Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года здесь прошел референдум по выбору вектора внешней политики. Более 98 процентов участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз — торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.
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