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Санду: власти Молдавии запретили георгиевскую ленту как "символ войны"

Санду: власти Молдавии запретили георгиевскую ленту как "символ войны" - РИА Новости, 28.04.2022

Санду: власти Молдавии запретили георгиевскую ленту как "символ войны"

Георгиевская лента стала "символом войны", поэтому властям Молдавии пришлось ее запретить ради безопасности молдавского общества, заявила в четверг глава... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T21:47

2022-04-28T21:47

2022-04-28T21:47

в мире

молдавия

украина

великая отечественная война (1941-1945)

майя санду

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КИШИНЕВ, 28 апр — РИА Новости. Георгиевская лента стала "символом войны", поэтому властям Молдавии пришлось ее запретить ради безопасности молдавского общества, заявила в четверг глава республики Майя Санду."Георгиевская лента не была символом победы до 2009 года. К сожалению, она стала символом войны, поэтому нужно было ее запретить. Недопустимо, чтобы в Молдавии некоторые граждане ходили со знаками войны и продвигали войну, мы защищаем безопасность наших граждан, поэтому нужно было принимать этот закон", - заявила Санду в эфире телеканала Rlive.Она подчеркнула, что запрет никак не скажется на праздновании Дня Победы, более того, президент считает, что чтить память людей, которые отдали жизнь за мир, необходимо. Санду добавила, что 9 мая в Молдавии будет выходной день, чтобы люди отметили День Победы. Президент призвала сплотиться вокруг мира, который нужен всем странам.В Молдавии с 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.

https://ria.ru/20220427/lenta-1785759714.html

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в мире, молдавия, украина, великая отечественная война (1941-1945), майя санду