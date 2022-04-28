Санду: власти Молдавии запретили георгиевскую ленту как "символ войны"
Президент Молдавии заявила, что власти запретили георгиевскую ленту как "символ войны"
Акция "Георгиевская ленточка". Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 апр — РИА Новости. Георгиевская лента стала "символом войны", поэтому властям Молдавии пришлось ее запретить ради безопасности молдавского общества, заявила в четверг глава республики Майя Санду.
"Георгиевская лента не была символом победы до 2009 года. К сожалению, она стала символом войны, поэтому нужно было ее запретить. Недопустимо, чтобы в Молдавии некоторые граждане ходили со знаками войны и продвигали войну, мы защищаем безопасность наших граждан, поэтому нужно было принимать этот закон", - заявила Санду в эфире телеканала Rlive.
Она подчеркнула, что запрет никак не скажется на праздновании Дня Победы, более того, президент считает, что чтить память людей, которые отдали жизнь за мир, необходимо. Санду добавила, что 9 мая в Молдавии будет выходной день, чтобы люди отметили День Победы. Президент призвала сплотиться вокруг мира, который нужен всем странам.
В Молдавии с 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.