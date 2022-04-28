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Санду: власти Молдавии запретили георгиевскую ленту как "символ войны" - РИА Новости, 28.04.2022
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Санду: власти Молдавии запретили георгиевскую ленту как "символ войны"
Санду: власти Молдавии запретили георгиевскую ленту как "символ войны" - РИА Новости, 28.04.2022
Санду: власти Молдавии запретили георгиевскую ленту как "символ войны"
Георгиевская лента стала "символом войны", поэтому властям Молдавии пришлось ее запретить ради безопасности молдавского общества, заявила в четверг глава... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T21:47
2022-04-28T21:47
в мире
молдавия
украина
великая отечественная война (1941-1945)
майя санду
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КИШИНЕВ, 28 апр — РИА Новости. Георгиевская лента стала "символом войны", поэтому властям Молдавии пришлось ее запретить ради безопасности молдавского общества, заявила в четверг глава республики Майя Санду."Георгиевская лента не была символом победы до 2009 года. К сожалению, она стала символом войны, поэтому нужно было ее запретить. Недопустимо, чтобы в Молдавии некоторые граждане ходили со знаками войны и продвигали войну, мы защищаем безопасность наших граждан, поэтому нужно было принимать этот закон", - заявила Санду в эфире телеканала Rlive.Она подчеркнула, что запрет никак не скажется на праздновании Дня Победы, более того, президент считает, что чтить память людей, которые отдали жизнь за мир, необходимо. Санду добавила, что 9 мая в Молдавии будет выходной день, чтобы люди отметили День Победы. Президент призвала сплотиться вокруг мира, который нужен всем странам.В Молдавии с 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
https://ria.ru/20220427/lenta-1785759714.html
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в мире, молдавия, украина, великая отечественная война (1941-1945), майя санду
21:47 28.04.2022
 
Санду: власти Молдавии запретили георгиевскую ленту как "символ войны"

Президент Молдавии заявила, что власти запретили георгиевскую ленту как "символ войны"

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАкция "Георгиевская ленточка"
Акция Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Акция "Георгиевская ленточка". Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 апр — РИА Новости. Георгиевская лента стала "символом войны", поэтому властям Молдавии пришлось ее запретить ради безопасности молдавского общества, заявила в четверг глава республики Майя Санду.
"Георгиевская лента не была символом победы до 2009 года. К сожалению, она стала символом войны, поэтому нужно было ее запретить. Недопустимо, чтобы в Молдавии некоторые граждане ходили со знаками войны и продвигали войну, мы защищаем безопасность наших граждан, поэтому нужно было принимать этот закон", - заявила Санду в эфире телеканала Rlive.
Она подчеркнула, что запрет никак не скажется на праздновании Дня Победы, более того, президент считает, что чтить память людей, которые отдали жизнь за мир, необходимо. Санду добавила, что 9 мая в Молдавии будет выходной день, чтобы люди отметили День Победы. Президент призвала сплотиться вокруг мира, который нужен всем странам.
В Молдавии с 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
Волонтеры раздают георгиевские ленточки в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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В миреМолдавияУкраинаВеликая Отечественная война (1941-1945)Майя Санду
 
 
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