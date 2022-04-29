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Поисковики Ленобласти открыли "Вахту памяти-2022" - РИА Новости, 29.04.2022
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Ленинградская область
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Поисковики Ленобласти открыли "Вахту памяти-2022"
Поисковики Ленобласти открыли "Вахту памяти-2022" - РИА Новости, 29.04.2022
Поисковики Ленобласти открыли "Вахту памяти-2022"
Поисковики открыли "Вахту памяти 2022" в Ленинградской области, возобновив работы на месте ожесточенных боев в 1943 году у деревни Мишкино Тосненского района,... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:51
2022-04-29T15:51
ленинградская область
тосненский район
киришский район
великая отечественная война (1941-1945)
вахта памяти
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр - РИА Новости. Поисковики открыли "Вахту памяти 2022" в Ленинградской области, возобновив работы на месте ожесточенных боев в 1943 году у деревни Мишкино Тосненского района, сообщил заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой."Большое количество ребят из разных регионов страны приезжают к нам в Ленинградскую область, чтобы отдать дань памяти тем бойцам, которые погибли здесь. Мы встречаемся сегодня в Тосненском районе, в урочище Мишкино, где шли тяжёлые бои. Несколько лет назад там было обнаружено неучтенное захоронение. Сейчас, благодаря работе поисковиков, на этом месте установлен памятник. За прошлый год в Ленинградской области проведено 36 траурных церемоний захоронений. Более 2800 бойцов преданы земле, 249 имён мы теперь знаем. Эта работа, прежде всего, важна для молодежи. Потому что сложное время, в которое мы сейчас живем, важно пройти с пристальной памятью о тех подвигах, которые совершили наши предки", — сказал Цой на церемонии открытия вахты памяти.По его словам, всего с мая по октябрь в Ленинградской области пройдут десять поисковых экспедиций на местах сражений Великой Отечественной войны. В них примут участие 2,5 тысячи человек со всей страны. Основная поисковая деятельность в этом году будет сосредоточена в Кировском, Выборгском, Тосненском, Подпорожском и Киришском районах.В пресс-службе обладминистрации отметили, что открытие "Вахты памяти" именно в Тосненском районе состоялось не случайно — там на "Ижорском рубеже", в посёлке имени Тельмана с 20 апреля по 10 мая проходит межрегиональная поисковая экспедиция "Ленинградский фронт", объединившая 270 человек из 12 регионов России. Участники продолжат исследовать обнаруженный в 2021 году противотанковый ров и места возможного нахождения неучтенных воинских захоронений.
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тосненский район
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тосненский район, киришский район, великая отечественная война (1941-1945), вахта памяти
15:51 29.04.2022
 

Поисковики Ленобласти открыли "Вахту памяти-2022"

© Фото : Правительство Ленинградской областиЛенинградские поисковики открыли сезон полевых экспедиций "Вахта памяти-2022"
Ленинградские поисковики открыли сезон полевых экспедиций Вахта памяти-2022 - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Фото : Правительство Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр - РИА Новости. Поисковики открыли "Вахту памяти 2022" в Ленинградской области, возобновив работы на месте ожесточенных боев в 1943 году у деревни Мишкино Тосненского района, сообщил заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.
"Большое количество ребят из разных регионов страны приезжают к нам в Ленинградскую область, чтобы отдать дань памяти тем бойцам, которые погибли здесь. Мы встречаемся сегодня в Тосненском районе, в урочище Мишкино, где шли тяжёлые бои. Несколько лет назад там было обнаружено неучтенное захоронение. Сейчас, благодаря работе поисковиков, на этом месте установлен памятник. За прошлый год в Ленинградской области проведено 36 траурных церемоний захоронений. Более 2800 бойцов преданы земле, 249 имён мы теперь знаем. Эта работа, прежде всего, важна для молодежи. Потому что сложное время, в которое мы сейчас живем, важно пройти с пристальной памятью о тех подвигах, которые совершили наши предки", — сказал Цой на церемонии открытия вахты памяти.
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По его словам, всего с мая по октябрь в Ленинградской области пройдут десять поисковых экспедиций на местах сражений Великой Отечественной войны. В них примут участие 2,5 тысячи человек со всей страны. Основная поисковая деятельность в этом году будет сосредоточена в Кировском, Выборгском, Тосненском, Подпорожском и Киришском районах.
В пресс-службе обладминистрации отметили, что открытие "Вахты памяти" именно в Тосненском районе состоялось не случайно — там на "Ижорском рубеже", в посёлке имени Тельмана с 20 апреля по 10 мая проходит межрегиональная поисковая экспедиция "Ленинградский фронт", объединившая 270 человек из 12 регионов России. Участники продолжат исследовать обнаруженный в 2021 году противотанковый ров и места возможного нахождения неучтенных воинских захоронений.
 
Ленинградская областьТосненский районКиришский районВеликая Отечественная война (1941-1945)Вахта памяти
 
 
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