Поисковики Ленобласти открыли "Вахту памяти-2022"
© Фото : Правительство Ленинградской областиЛенинградские поисковики открыли сезон полевых экспедиций "Вахта памяти-2022"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр - РИА Новости. Поисковики открыли "Вахту памяти 2022" в Ленинградской области, возобновив работы на месте ожесточенных боев в 1943 году у деревни Мишкино Тосненского района, сообщил заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.
"Большое количество ребят из разных регионов страны приезжают к нам в Ленинградскую область, чтобы отдать дань памяти тем бойцам, которые погибли здесь. Мы встречаемся сегодня в Тосненском районе, в урочище Мишкино, где шли тяжёлые бои. Несколько лет назад там было обнаружено неучтенное захоронение. Сейчас, благодаря работе поисковиков, на этом месте установлен памятник. За прошлый год в Ленинградской области проведено 36 траурных церемоний захоронений. Более 2800 бойцов преданы земле, 249 имён мы теперь знаем. Эта работа, прежде всего, важна для молодежи. Потому что сложное время, в которое мы сейчас живем, важно пройти с пристальной памятью о тех подвигах, которые совершили наши предки", — сказал Цой на церемонии открытия вахты памяти.
По его словам, всего с мая по октябрь в Ленинградской области пройдут десять поисковых экспедиций на местах сражений Великой Отечественной войны. В них примут участие 2,5 тысячи человек со всей страны. Основная поисковая деятельность в этом году будет сосредоточена в Кировском, Выборгском, Тосненском, Подпорожском и Киришском районах.
В пресс-службе обладминистрации отметили, что открытие "Вахты памяти" именно в Тосненском районе состоялось не случайно — там на "Ижорском рубеже", в посёлке имени Тельмана с 20 апреля по 10 мая проходит межрегиональная поисковая экспедиция "Ленинградский фронт", объединившая 270 человек из 12 регионов России. Участники продолжат исследовать обнаруженный в 2021 году противотанковый ров и места возможного нахождения неучтенных воинских захоронений.