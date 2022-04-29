https://ria.ru/20220429/lenoblast-1786176287.html

Поисковики Ленобласти открыли "Вахту памяти-2022"

Поисковики Ленобласти открыли "Вахту памяти-2022" - РИА Новости, 29.04.2022

Поисковики Ленобласти открыли "Вахту памяти-2022"

Поисковики открыли "Вахту памяти 2022" в Ленинградской области, возобновив работы на месте ожесточенных боев в 1943 году у деревни Мишкино Тосненского района,... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T15:51

2022-04-29T15:51

2022-04-29T15:51

ленинградская область

тосненский район

киришский район

великая отечественная война (1941-1945)

вахта памяти

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр - РИА Новости. Поисковики открыли "Вахту памяти 2022" в Ленинградской области, возобновив работы на месте ожесточенных боев в 1943 году у деревни Мишкино Тосненского района, сообщил заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой."Большое количество ребят из разных регионов страны приезжают к нам в Ленинградскую область, чтобы отдать дань памяти тем бойцам, которые погибли здесь. Мы встречаемся сегодня в Тосненском районе, в урочище Мишкино, где шли тяжёлые бои. Несколько лет назад там было обнаружено неучтенное захоронение. Сейчас, благодаря работе поисковиков, на этом месте установлен памятник. За прошлый год в Ленинградской области проведено 36 траурных церемоний захоронений. Более 2800 бойцов преданы земле, 249 имён мы теперь знаем. Эта работа, прежде всего, важна для молодежи. Потому что сложное время, в которое мы сейчас живем, важно пройти с пристальной памятью о тех подвигах, которые совершили наши предки", — сказал Цой на церемонии открытия вахты памяти.По его словам, всего с мая по октябрь в Ленинградской области пройдут десять поисковых экспедиций на местах сражений Великой Отечественной войны. В них примут участие 2,5 тысячи человек со всей страны. Основная поисковая деятельность в этом году будет сосредоточена в Кировском, Выборгском, Тосненском, Подпорожском и Киришском районах.В пресс-службе обладминистрации отметили, что открытие "Вахты памяти" именно в Тосненском районе состоялось не случайно — там на "Ижорском рубеже", в посёлке имени Тельмана с 20 апреля по 10 мая проходит межрегиональная поисковая экспедиция "Ленинградский фронт", объединившая 270 человек из 12 регионов России. Участники продолжат исследовать обнаруженный в 2021 году противотанковый ров и места возможного нахождения неучтенных воинских захоронений.

https://ria.ru/20220426/rezerv-1785617410.html

тосненский район

киришский район

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тосненский район, киришский район, великая отечественная война (1941-1945), вахта памяти