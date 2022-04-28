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В Совфеде обвинили Запад в развале Украины как единого государства - РИА Новости, 28.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/ukraina-1785957374.html
В Совфеде обвинили Запад в развале Украины как единого государства
В Совфеде обвинили Запад в развале Украины как единого государства - РИА Новости, 28.04.2022
В Совфеде обвинили Запад в развале Украины как единого государства
Западные страны виновны в развале Украины как единого государства, заявил РИА Новости в четверг сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя планы США и Польши... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T15:09
2022-04-28T15:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сергей нарышкин
украина
польша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сша
нато
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Западные страны виновны в развале Украины как единого государства, заявил РИА Новости в четверг сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя планы США и Польши установить военно-политическое влияние Варшавы на Западную Украину.Польша в настоящее время обсуждает с администрацией США предстоящую акцию по "воссоединению" с Западной Украиной, заявил в четверг директор СВР Сергей Нарышкин, слова которого приведены в заявлении пресс-бюро службы. Первым этапом, как отметил Нарышкин, должен стать ввод польских войск в западные области Украины под предлогом их защиты от РФ. Акция Польши на Западной Украине, по предварительным договоренностям с США, будет проходить без мандата НАТО, но с участием "желающих стран", подчеркнул директор СВР."Развал страны уже начался", - сказал Цеков.По его словам, украинцы должны быть "благодарны" Польше и США, поскольку они поспособствовали этому развалу, "они главные виновники".Именно натовцы устроили госпереворот в Киеве, настроили Украину против России, подчеркнул сенатор.Говоря о возможных действиях России в этой ситуации, Цеков отметил: "Мы будем вмешиваться в той части, которая касается защиты прав русских на Украине, русской культуры, будем делать все для полной денацификации Украины".
https://ria.ru/20220428/oruzhie-1785914873.html
https://ria.ru/20220426/zapad-1785587138.html
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в мире, сергей нарышкин, украина, польша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сша, нато, сергей цеков, совет федерации рф
15:09 28.04.2022
 
В Совфеде обвинили Запад в развале Украины как единого государства

Сенатор Цеков обвинил Запад в развале Украины как единого государства

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Западные страны виновны в развале Украины как единого государства, заявил РИА Новости в четверг сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя планы США и Польши установить военно-политическое влияние Варшавы на Западную Украину.
Польша в настоящее время обсуждает с администрацией США предстоящую акцию по "воссоединению" с Западной Украиной, заявил в четверг директор СВР Сергей Нарышкин, слова которого приведены в заявлении пресс-бюро службы. Первым этапом, как отметил Нарышкин, должен стать ввод польских войск в западные области Украины под предлогом их защиты от РФ. Акция Польши на Западной Украине, по предварительным договоренностям с США, будет проходить без мандата НАТО, но с участием "желающих стран", подчеркнул директор СВР.
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"Развал страны уже начался", - сказал Цеков.
По его словам, украинцы должны быть "благодарны" Польше и США, поскольку они поспособствовали этому развалу, "они главные виновники".
Именно натовцы устроили госпереворот в Киеве, настроили Украину против России, подчеркнул сенатор.
Говоря о возможных действиях России в этой ситуации, Цеков отметил: "Мы будем вмешиваться в той части, которая касается защиты прав русских на Украине, русской культуры, будем делать все для полной денацификации Украины".
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСергей НарышкинУкраинаПольшаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)СШАНАТОСергей ЦековСовет Федерации РФ
 
 
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