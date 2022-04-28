https://ria.ru/20220428/shestvie-1786036096.html

В Душанбе планируют провести шествие "Бессмертного полка"

В Душанбе планируют провести шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 28.04.2022

В Душанбе планируют провести шествие "Бессмертного полка"

Союз ветеранов-интернационалистов Таджикистана к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне планирует провести в Душанбе шествие "Бессмертного полка",... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T21:22

2022-04-28T21:22

2022-04-28T21:22

в мире

таджикистан

россия

снг

день победы

акция "бессмертный полк"

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ДУШАНБЕ, 28 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Союз ветеранов-интернационалистов Таджикистана к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне планирует провести в Душанбе шествие "Бессмертного полка", сообщил РИА Новости глава Союза Шавкат Мирзоев."Союзом ветеранов-интернационалистов Таджикистана запланировано проведение шествия "Бессмертного полка". По этому поводу были направлены обращения в мэрию города, письма в посольство России в Таджикистане и общественным организациям с конкретным планом проведения данного шествия", - сказал он.В мэрии города РИА Новости рассказали, что на данный момент еще не известно и не решено, какие мероприятия будут проводиться 9 мая в стране, включая военный парад и акцию "Бессмертный полк".По словам Мирзоева, обозначен маршрут шествия: площадь Победы/Танк ИС-2 (место сбора) - Парк Победы (конец шествия)."Почему начало данного маршрута именно от площади Победы?! Это символично и даже принципиально. Символично - так как этот величественный монумент, воздвигнутый из двух стел, символизирует братство России и Таджикистана, а некогда золотистые звезды на их вершинах скрепляли нерушимую дружбу пятнадцати союзных республик", - сказал Мирзоев.Он подчеркнул, что благодаря этому братству и дружбе в прошлом Таджикистан стал полноценной самостоятельной союзной республикой в составе СССР, а потом независимой в составе СНГ. "Принципиально – потому, что сегодня такие нравственно этические качества, как справедливость и твёрдость убеждений, должны взять вверх над безнравственностью, ложью, клеветой и обманом масс, с чем мы сегодня и сталкиваемся в мире, с чем боролись наши отцы, деды и прадеды", - подчеркнул воин-интернационалист.

https://ria.ru/20220428/shestvie-1785964444.html

https://ria.ru/20220428/obschestvo-1785947915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, таджикистан, россия, снг, день победы, акция "бессмертный полк"