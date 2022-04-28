14:54 28.04.2022 (обновлено: 17:35 28.04.2022)
США и Великобритания запретили проведение "Бессмертного полка"
США и Британия запретили проводить на своих территориях шествия "Бессмертного полка"
Акция "Бессмертный полк" в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Власти США и Великобритании запретили проводить "Бессмертный полк" на своей территории, заявил сопредседатель центрального штаба одноименного общественного движения, генерал-полковник, кавалер ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров.
"У нас в Великобритании запретили не то что само шествие, но даже возложение цветов и венков к мемориалу в Лондоне. <…> В Ирландии отозвано согласие на проведение шествия, <…> что удивительно, в Казахстане власти против проведения мирного шествия "Бессмертного полка". Соединенные Штаты <…> запретили <…> даже возложить традиционные цветы к мемориалу "Дух Эльбы", — сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что "по рекомендации Госдепартамента" власти отказали в проведении церемонии в память встречи советских и американских солдат на Эльбе, которая ежегодно проходит на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном.
"Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и странах ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.