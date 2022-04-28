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США и Великобритания запретили проведение "Бессмертного полка" - РИА Новости, 28.04.2022
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США и Великобритания запретили проведение "Бессмертного полка"
США и Великобритания запретили проведение "Бессмертного полка" - РИА Новости, 28.04.2022
США и Великобритания запретили проведение "Бессмертного полка"
Власти США и Великобритании запретили проводить "Бессмертный полк" на своей территории, заявил сопредседатель центрального штаба одноименного общественного... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:54
2022-04-28T17:35
анатолий антонов
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россия
бессмертный полк
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Власти США и Великобритании запретили проводить "Бессмертный полк" на своей территории, заявил сопредседатель центрального штаба одноименного общественного движения, генерал-полковник, кавалер ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров."У нас в Великобритании запретили не то что само шествие, но даже возложение цветов и венков к мемориалу в Лондоне. &lt;…&gt; В Ирландии отозвано согласие на проведение шествия, &lt;…&gt; что удивительно, в Казахстане власти против проведения мирного шествия "Бессмертного полка". Соединенные Штаты &lt;…&gt; запретили &lt;…&gt; даже возложить традиционные цветы к мемориалу "Дух Эльбы", — сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что "по рекомендации Госдепартамента" власти отказали в проведении церемонии в память встречи советских и американских солдат на Эльбе, которая ежегодно проходит на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном."Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и странах ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20220428/obschestvo-1785947915.html
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анатолий антонов, в мире, сша, великобритания, россия, бессмертный полк
14:54 28.04.2022 (обновлено: 17:35 28.04.2022)
 
США и Великобритания запретили проведение "Бессмертного полка"

США и Британия запретили проводить на своих территориях шествия "Бессмертного полка"

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк" в Нью-Йорке
Акция Бессмертный полк в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Акция "Бессмертный полк" в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Власти США и Великобритании запретили проводить "Бессмертный полк" на своей территории, заявил сопредседатель центрального штаба одноименного общественного движения, генерал-полковник, кавалер ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров.
"У нас в Великобритании запретили не то что само шествие, но даже возложение цветов и венков к мемориалу в Лондоне. <…> В Ирландии отозвано согласие на проведение шествия, <…> что удивительно, в Казахстане власти против проведения мирного шествия "Бессмертного полка". Соединенные Штаты <…> запретили <…> даже возложить традиционные цветы к мемориалу "Дух Эльбы", — сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Мужчина смотрит онлайн-трансляцию акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
14:31
Сайт "Бессмертного полка" поможет найти родных, с которыми потеряна связь
Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что "по рекомендации Госдепартамента" власти отказали в проведении церемонии в память встречи советских и американских солдат на Эльбе, которая ежегодно проходит на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном.
"Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и странах ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
Участники акции Бессмертный полк в столице Казахстана - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
10:26
"Бессмертный полк" в Нур-Султане пройдет в онлайн-формате
 
Анатолий АнтоновВ миреСШАВеликобританияРоссияБессмертный полк
 
 
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