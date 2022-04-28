https://ria.ru/20220428/polk-1785953810.html

США и Великобритания запретили проведение "Бессмертного полка"

США и Великобритания запретили проведение "Бессмертного полка" - РИА Новости, 28.04.2022

США и Великобритания запретили проведение "Бессмертного полка"

Власти США и Великобритании запретили проводить "Бессмертный полк" на своей территории, заявил сопредседатель центрального штаба одноименного общественного... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T14:54

2022-04-28T14:54

2022-04-28T17:35

анатолий антонов

в мире

сша

великобритания

россия

бессмертный полк

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Власти США и Великобритании запретили проводить "Бессмертный полк" на своей территории, заявил сопредседатель центрального штаба одноименного общественного движения, генерал-полковник, кавалер ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров."У нас в Великобритании запретили не то что само шествие, но даже возложение цветов и венков к мемориалу в Лондоне. <…> В Ирландии отозвано согласие на проведение шествия, <…> что удивительно, в Казахстане власти против проведения мирного шествия "Бессмертного полка". Соединенные Штаты <…> запретили <…> даже возложить традиционные цветы к мемориалу "Дух Эльбы", — сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что "по рекомендации Госдепартамента" власти отказали в проведении церемонии в память встречи советских и американских солдат на Эльбе, которая ежегодно проходит на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном."Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и странах ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20220428/obschestvo-1785947915.html

https://ria.ru/20220428/polk-1785878195.html

сша

великобритания

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

анатолий антонов, в мире, сша, великобритания, россия, бессмертный полк