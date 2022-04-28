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Мантуров назвал компании, которые продолжают выпускать легковушки в России - РИА Новости, 28.04.2022
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Мантуров назвал компании, которые продолжают выпускать легковушки в России
Мантуров назвал компании, которые продолжают выпускать легковушки в России - РИА Новости, 28.04.2022
Мантуров назвал компании, которые продолжают выпускать легковушки в России
Легковые автомобили в России сейчас выпускают только южнокорейские бренды Hyundai и Kia, имеющие запасы комплектующих, и китайский Haval, сообщил журналистам... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:16
2022-04-28T12:16
авто
экономика
россия
hyundai genesis
kia rio
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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ТАШКЕНТ, 28 апр - РИА Новости. Легковые автомобили в России сейчас выпускают только южнокорейские бренды Hyundai и Kia, имеющие запасы комплектующих, и китайский Haval, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Haval… Стоки есть у Hyundai, Kia на "Автоторе" производство сохраняется, они производят, просто сократилось. Плюс Hyundai в Санкт-Петербурге какой-то объем нарабатывает", - сказал он, отвечая на вопрос, кто из автопроизводителей продолжает выпускать легковушки в РФ.Большинство иностранных автоконцернов на данный момент приостановили поставки и производство машин в России. Это связано как с логистическими проблемами, так и с политической позицией. В том числе - в легковом сегменте - немецкие BMW, Volkswagen, французский Renault, а также японские Toyota и Nissan.Крупнейший производитель легковых автомобилей в РФ, отечественный "АвтоВАЗ", с начала марта находится в простое, кратковременно возобновляя отдельные сборочные линии. Причина - сбои в поставках комплектующих, компания ведет поиск новых альтернативных поставщиков, намерена ускорить импортозамещение.Ранее Мантуров также отмечал, что власти делают все возможное, чтобы на "АвтоВАЗе" выпускалась максимально широкая линейка автомобилей Lada при любом сценарии с французским Renault, который сообщил о приостановке деятельности в РФ.
https://ria.ru/20220427/avtovaz-1785649065.html
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авто, экономика, россия, hyundai genesis, kia rio, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
12:16 28.04.2022
 
Мантуров назвал компании, которые продолжают выпускать легковушки в России

Глава Минпромторга Мантуров: легковушки в России выпускают только Hyundai, Kia и Haval

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Дмитровском шоссе в Москве
Автомобильное движение на Дмитровском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Автомобильное движение на Дмитровском шоссе в Москве. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 28 апр - РИА Новости. Легковые автомобили в России сейчас выпускают только южнокорейские бренды Hyundai и Kia, имеющие запасы комплектующих, и китайский Haval, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Haval… Стоки есть у Hyundai, Kia на "Автоторе" производство сохраняется, они производят, просто сократилось. Плюс Hyundai в Санкт-Петербурге какой-то объем нарабатывает", - сказал он, отвечая на вопрос, кто из автопроизводителей продолжает выпускать легковушки в РФ.
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Большинство иностранных автоконцернов на данный момент приостановили поставки и производство машин в России. Это связано как с логистическими проблемами, так и с политической позицией. В том числе - в легковом сегменте - немецкие BMW, Volkswagen, французский Renault, а также японские Toyota и Nissan.
Крупнейший производитель легковых автомобилей в РФ, отечественный "АвтоВАЗ", с начала марта находится в простое, кратковременно возобновляя отдельные сборочные линии. Причина - сбои в поставках комплектующих, компания ведет поиск новых альтернативных поставщиков, намерена ускорить импортозамещение.
Ранее Мантуров также отмечал, что власти делают все возможное, чтобы на "АвтоВАЗе" выпускалась максимально широкая линейка автомобилей Lada при любом сценарии с французским Renault, который сообщил о приостановке деятельности в РФ.
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АвтоЭкономикаРоссияHyundai GenesisKia RioДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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