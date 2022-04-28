https://ria.ru/20220428/legkovushki-1785910829.html

Мантуров назвал компании, которые продолжают выпускать легковушки в России

Мантуров назвал компании, которые продолжают выпускать легковушки в России - РИА Новости, 28.04.2022

Мантуров назвал компании, которые продолжают выпускать легковушки в России

Легковые автомобили в России сейчас выпускают только южнокорейские бренды Hyundai и Kia, имеющие запасы комплектующих, и китайский Haval, сообщил журналистам... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:16

2022-04-28T12:16

2022-04-28T12:16

авто

экономика

россия

hyundai genesis

kia rio

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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ТАШКЕНТ, 28 апр - РИА Новости. Легковые автомобили в России сейчас выпускают только южнокорейские бренды Hyundai и Kia, имеющие запасы комплектующих, и китайский Haval, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Haval… Стоки есть у Hyundai, Kia на "Автоторе" производство сохраняется, они производят, просто сократилось. Плюс Hyundai в Санкт-Петербурге какой-то объем нарабатывает", - сказал он, отвечая на вопрос, кто из автопроизводителей продолжает выпускать легковушки в РФ.Большинство иностранных автоконцернов на данный момент приостановили поставки и производство машин в России. Это связано как с логистическими проблемами, так и с политической позицией. В том числе - в легковом сегменте - немецкие BMW, Volkswagen, французский Renault, а также японские Toyota и Nissan.Крупнейший производитель легковых автомобилей в РФ, отечественный "АвтоВАЗ", с начала марта находится в простое, кратковременно возобновляя отдельные сборочные линии. Причина - сбои в поставках комплектующих, компания ведет поиск новых альтернативных поставщиков, намерена ускорить импортозамещение.Ранее Мантуров также отмечал, что власти делают все возможное, чтобы на "АвтоВАЗе" выпускалась максимально широкая линейка автомобилей Lada при любом сценарии с французским Renault, который сообщил о приостановке деятельности в РФ.

https://ria.ru/20220427/avtovaz-1785649065.html

https://ria.ru/20220426/ural-1785431421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

авто, экономика, россия, hyundai genesis, kia rio, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)