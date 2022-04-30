https://ria.ru/20220430/mashina-1786334356.html

Как и где купить хорошую машину в 2022 году: рекомендации экспертов

Как выбрать машину правильно: инструкции и советы по выбору легкового автомобиля

Как и где купить хорошую машину в 2022 году: рекомендации экспертов

Каждый водитель старается максимально ответственно подойти к покупке автомобиля. Как правильно выбрать легковую и грузовую машину, какой двигатель лучше и... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T15:01

2022-04-30T15:01

2022-04-30T15:15

авто

общество

россия

toyota corolla

hyundai genesis

автоваз

bmw ag

kia rio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786316131_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_74139f7651a536168161a7c5c34facae.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Каждый водитель старается максимально ответственно подойти к покупке автомобиля. Как правильно выбрать легковую и грузовую машину, какой двигатель лучше и экономичнее, правила поиска авто с пробегом, как не сделать ошибку и купить хороший автомобиль, советы специалистов - в материале РИА Новости.Как выбрать машинуЧтобы не ошибиться с выбором и не утратить радость от свежеприобретенного авто, перед покупкой необходимо определиться с его назначением."От того, куда и как часто вы будете ездить, что и кого будете перевозить, напрямую зависят все остальные этапы выбора. Второй не менее важный пункт – это бюджет. Как только вы определите, какую сумму готовы потратить, – это существенно ограничит круг поиска", - говорит Станислав Пушевский, генеральный директор IT-компании страховых продуктов Simble."Последние десятилетия на растущем российском рынке наблюдалась борьба за его долю между европейскими, азиатскими производителями и местным автопромом. В ход шли такие аргументы как: цена, доступность автокредита, стоимость обслуживания и запасных частей, сроки гарантии, программы обмена на старый авто, репутация бренда и так далее. Некоторые марки, такие как, например, Opel и Chevrolet, покинувшие в 2014 году наш рынок и бросившие своих дилеров, вновь делали робкие шаги вернуться в Россию”, - рассказывает Олег Соловьев, политолог, экономист, советник СИК Менеджмент Груп.Одновременно российские производители, такие как тольяттинский АвтоВАЗ, оперативно решают вопросы импортозамещения комплектующих и расширения производства. Таким образом на фоне роста цен, в том числе и на вторичном рынке, у автовладельцев формируются иные критерии выбора машин. Это стоимость, потребительские свойства, ликвидность на вторичном рынке, страховой полис, регулярное техническое обслуживание, - считает эксперт.СостояниеДо начала поиска автомобиля стоит определиться с тем, какую машину планируется приобретать: новую или подержанную."Оба варианта по-своему хороши: новое авто с большой вероятностью не будет требовать ремонта первые три-четыре года эксплуатации, зато авто с пробегом может достаться по более выгодной цене или в лучшей комплектации. Далее нужно определиться с оптимальной суммой, которую вы готовы потратить. Важно не забывать о дополнительных расходах. Отличная идея перед покупкой — взять автомобиль из “шорт-листа” предпочтений на тест-драйв или оформить на него краткосрочную подписку — впечатления от прямого взаимодействия позволят сделать лучший выбор", - объясняют эксперты платформы СберАвто.Сейчас почти все официальные дилеры предлагают не только новые автомобили, но и развивают отделы по реализации б\у автомашин."Советую приобретать у дилеров, так как при выкупе бывших в эксплуатации машинони серьезно уделяют внимание техническому состоянию и их юридической чистоте, а в случае возникновения проблем с авто дилеры готовы вернуть деньги", - говорит Владислав Белогрудов, начальник отдела по реализации проблемных активов ООО "Интерлизинг".НоваяДля покупки нового автомобиля необходимо обратиться в автосалон."В текущей ситуации, когда мировые производители приостанавливают производство из-за нехватки комплектующих и нарушения логистики, покупка новой машины может превратиться в целый квест. Также стоит приготовиться к высоким ценам и очереди на новое авто", - отмечает Станислав Пушевский."Покупка нового автомобиля обойдется дороже, однако на транспортное средство будет действовать заводская гарантия, которая позволит устранить возникшие поломки бесплатно", - объясняют эксперты "Авито Авто".С пробегомРынок автомобилей с пробегом предлагает широкий диапазон моделей и комплектаций. Более того, по цене нового авто можно найти машину более высокого класса."Однако покупателю необходимо иметь в виду, что ставки по кредиту на автомобиль с пробегом обычно выше, так как банкам сложнее работать с транспортом, у которого есть риск нахождения в залоге или угоне. Кроме того, банкам не выгодно брать в залог автомобиль, который через несколько лет будет сложнее продать на аукционе. В этом случае можно обратить внимание на машины с пробегом, находящиеся в пользовании от одного до трёх лет, на которые заводская гарантия не успела закончиться на момент продажи. Это корейские и китайские бренды", - говорят эксперты "Авито Авто".Перед покупкой подержанной машины генеральный директор компании "Мой Автопрокат" Дмитрий Матвеев предлагает сделать следующее:"Для тех, кто покупает свой первый автомобиль, рекомендую брать машину с пробегом. В этом есть экономическая выгода, 3-5 летний авто можно купить на класс выше. Обязательно обратите внимание на документы: оригинальный ПТС или выданный взамен утерянного. Зачастую этим способом пользуются мошенники, чтобы легализовать автомобиль, находящийся в залоге (в ГИБДД нет базы банков, и владельцу достаточно просто написать заявление об утрате)", - советует Алексей Рузанов, технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE.Марка, модельБольшинство автолюбителей начинают поиск машины с выбора марки и модели."В текущих условиях следует отдавать предпочтение транспортным средствам, для которых всегда можно найти детали, а стоимость обслуживания не будет запредельно дорогой", - советуют эксперты "Авито Авто"."При этом в России всегда сохраняется спрос на автомобили премиум-класса, например, Audi, BMW, Mercedes-Benz и другие. Для этого сегмента характерны повышенная надежность и технологичность, обеспечивающая максимальный комфорт и безопасность передвижения", - отмечает Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК АВТОDOM.Год выпускаС возрастом авто в первую очередь выходят из строя запчасти, которые сделаны из резины (втулки, ремни, пыльники и так далее). У машин старше 10 лет могут начаться поломки не только из-за износа деталей, но и из-за их "усталости", кроме того, к этому моменту лакокрасочное покрытие начинает терять свои первоначальные свойства, что приводит к коррозии.Оптимальным возрастом приобретаемой подержанной машины можно считать два-три года с начала эксплуатации. К этому моменту предыдущий владелец уже наверняка устранил все недочеты, присущие определенной модели, но авто еще хорошо выглядит и имеет достойное техническое состояние.КузовОдин из ключевых параметров при выборе автомобиля – тип кузова. От его конструкции зависят как эксплуатационные характеристики транспортного средства, так и его внешний вид."Если вы планируете использовать машину только в городе для поездок от дома до работы, то вам подойдет компактный седан, для заядлых дачников, которые каждые выходные проводят за городом с семьей, детьми и рассадой, лучшим выбором будет хетчбэк или универсал", - советует Станислав Пушевский."Если речь идет о поездках на дальние расстояния, то предпочтительней будет кроссовер или внедорожник с просторным салоном, увеличенным объемом багажника и повышенным клиренсом", - добавляет Анна Уткина.СеданПо данным экспертов “Авито Авто”, к автомобилям в кузове "седан" традиционно проявляют интерес около трети россиян: они комфортны как для водителя, так и для пассажиров и обладают представительным экстерьером. Модели премиум-класса нередко выпускаются исключительно в таком типе кузова. Благодаря тому, что багажное отделение полностью отделено от салона, при открытии багажника зимой в салон не проникает холодный воздух. Такая конструкция также позволяет полностью избежать попадания неприятных запахов в салон, а заднее стекло седанов всегда остается чистым."Учитывая то, что седаны обладают сравнительно низким дорожным просветом, это в первую очередь автомобили для города и передвижения по ровной трассе. Однако при этом у них довольно длинный корпус и в условиях ограниченного пространства мегаполиса их владельцы могут испытывать сложности с парковкой. Для автопутешествий на дальние расстояния седан может оказаться не оптимальным выбором, как и для поездок за город с семьей. Объем багажника меньше, чем у кроссовера или лифтбека, а низкая посадка позволяет с комфортом передвигаться только по ровному дорожному полотну", - говорят эксперты "Авито Авто".ХэтчбэкУдобны для города и хэтчбэки за счет компактных габаритов и хорошей маневренности. Это более компактный автомобиль, чем седан или универсал. Багажное отделение объединено с салоном, при этом объем багажника меньше, чем у седана, это и обеспечивает автомобилю малые габариты. Объем места для хранения можно увеличить, сложив задние сидения.УниверсалУниверсалы практичны и вместительны, подходят для перевозки крупногабаритных грузов или поездок большой семьей."Еще такие большие и вместительные авто удобно использовать в такси. В такую машину можно посадить всю семью, взять необходимые вещи и домашних животных. Но есть и минусы: шум и грязное заднее стекло", - отмечает Дмитрий Матвеев.КупеВнешне похож на седан, но имеет две двери вместо четырех и чаще всего оснащается только двумя сиденьями. Есть модели со вторым рядом сидений, но они очень компактны и неудобны для длительных поездок. Такой автомобиль выбирают те, кто планируют ездить в одиночку или только вдвоем.ЛимузинЛимузин напоминает седан, он рассчитан для комфортного размещения пассажиров на задних сиденьях, поэтому имеет удлиненную базу. Такое авто предназначено для торжеств, представительских поездок и подобного. Имеет несколько рядов пассажирских кресел, три либо четыре двери.ФургонТакое авто чаще всего оснащено одним рядом сидений, но бывает и до семи посадочных мест, сзади у фургона расположено грузовое отделение. Этот вариант подходит для малого бизнеса и водителей, которые часто перевозят крупногабаритные грузы.МикроавтобусЭто тот же фургон, но без грузового отсека, предназначенный для комфортной перевозки пассажиров. У него высокие потолки и более девяти мест. Этот вид автомобиля относится к коммерческому транспорту, для управления микроавтобусом необходимы права с категорией "D". Для комфортного путешествия к морю с семьей и друзьями - это самый подходящий вариант.МинивэнМинивэн во многом похож на универсал, но его вместимость еще больше, а размеры багажника позволяют перевозить практически все, что душе угодно. Хороший автомобиль для большой семьи.ХардтопЭто тип кузова, не имеющий боковых стоек, со стеклами без рамок. Хардтопом может быть седан, купе, хэтчбек и даже универсал. Но подобная конструкция не обеспечивает достаточной жесткости и безопасности. Поэтому сейчас в этом варианте выпускаются только люксовые купе.Таун КарПассажирский автомобиль с высокой крышей, чаще всего такой тип кузова используется в такси.КомбиТак называется любой кузов, который имеет дверь на задней стенке авто.ЛифтбэкТакой тип кузова объединяет в себе достоинства седана и хэтчбэка. Внешне его тяжело отличить от седана, но крышка багажника у лифтбэка открывается вместе с задним стеклом, на котором установлены дворники. Автомобиль с таким кузовом сочетает представительный вид и удобство погрузки вещей в багажник.ФастбэкМашины в таком кузове появились в 30-х годах. Крыша у фастбэка имеет каплевидную форму и плавно спускается назад, у классического автомобиля с таким кузовом крышка багажника начинается у нижней кромки заднего стекла, у современных моделей стекло соединяется с крышкой.КабриолетТак может называться любое авто с открытой или откидной крышей. Это транспортное средство больше подходит для прогулок в теплую погоду. Отсутствие крыши не лучшим образом сказывается на жесткости кузова и управляемости. Кабриолет - это не обязательно дорого и статусно, есть и бюджетные модели.Родстер (Спайдер)Это двухместный спортивный кабриолет без второго ряда сидений, даже детского.ФаэтонПассажирский кузов с удлиненной базой, мягким складывающимся верхом и съемными боковыми стеклами, разновидность кабриолета.ЛандоВ таком автомобиле предусмотрена съемная крыша над задним рядом сидений. Обычно встречается у лимузинов и некоторых внедорожников.БрогамАналог ландо, но съемная крыша находится над передней частью машины. Это роскошный представительский автомобиль, который не выпускается в настоящее время.ТаргаКузов тарга предполагает наличие съемной или сдвижной центральной части крыши и задней дуги безопасности со стеклом. Он значительно безопаснее кабриолета.ШутингбрейкЭто название кузова мало кто знает, автомобили в такой вариации предназначаются для охотников (о чем говорит первая часть названия shooting - стрельба). Это трехдверный универсал с роскошной отделкой салона и премиальным дизайном.ПикапГрузопассажирское авто с закрытой кабиной и открытым кузовом, который отделен от нее и оснащен зависимой подвеской для большей грузоподъемности. Чаще всего пикапы выпускаются на платформе внедорожников.ФургонГрузовая машина малой литражности. Цельнометаллический отсек для груза может быть отделен от пассажирского или един с ним, часто бывает выше и имеет распашные двери сзади.ДвигательКаждый тип двигателя обладает своими преимуществами и недостатками.АтмосферныйЭтот тип мотора был создан в самом начале эпохи двигателестроения. Подобные двигатели могут быть карбюраторными и инжекторными, бензиновыми и дизельными, они не имеют дополнительных устройств, отвечающих за подачу воздуха, а необходимая для возгорания смесь получается благодаря атмосферному давлению, то есть естественным законам физики. Он имеет простую конструкцию и больший срок эксплуатации, в отличие от турбомотора.ТурбированныйТурбированные двигатели отличаются от атмосферных наличием компрессора, который принудительно нагнетает воздух. В результате при одинаковом объеме турбомотор сжигает больше топлива и развивает большую мощность, чем атмосферный, однако он более дорог в обслуживании и имеет меньшее количество моточасов.Коробка передачПриобретая транспортное средство, важно обратить внимание на коробку передач. Раньше все авто выпускались только с одним видом - механическим (МКПП), несколько позже появились автоматические (АКПП), которые устанавливались только на дорогие машины, часто выходили из строя, а их ремонт или замена стоили целое состояние. В настоящее время упрекнуть "автомат" в ненадежности уже нельзя, такие коробки перекочевали из премиум сегмента в бюджетный и стали доступны всем покупателям. На данный момент автолюбитель может выбирать не только между “механикой” и “автоматом”, но и обратить внимание на роботизированную и вариативную коробки передач.АвтоматическаяПлюсы автоматической коробки заключаются в большем комфорте от использования, в отличии от "механики" авто на “автомате” более ликвидны."К минусам можно отнести затраты на ремонт, однако только из-за страха возможного ремонта от покупки автомобиля с автоматической коробкой отказываться не стоит. Лучше провести качественную диагностику перед приобретением, ознакомиться с отзывами о конкретной модели авто и принять взвешенное решение", - советуют эксперты СберАвто.МеханическаяАвтомобили на механической коробке передач можно приобрести по более привлекательной цене, чем авто с АКПП.Плюсы “механики” в том, что расход топлива с такой коробкой меньше и покупать авто с пробегом на МКПП менее рискованно, так как она почти не ломается. Механика дает лучший контроль над автомобилем и его динамикой. При этом, с такой коробкой передач сложно передвигаться в условиях сильного трафика и для крупных городов покупка авто на МКПП менее целесообразна, чем с автоматической.РоботизированнаяРоботизированная коробка передач (РКПП) представляет собой механическую с дополнительно встроенными узлами (приводами или актуаторами), которые отвечают за переключение передач и не требуют вмешательства водителя. РКПП стоит дешевле АКПП, намного бережнее относится к двигателю, чем "автомат" и заметно экономичнее "механики".К минусам можно отнести то, что “робот” не может самостоятельно реагировать на экстремальные ситуации, и водителю нужно быть всегда готовым внезапно разогнаться или затормозить; движение по пробкам губительно сказывается на механизме; для корректной работы необходимы электронные помощники (например, помощь при подъеме, иначе авто будет скатываться назад).ВариативнаяМногие автолюбители не знают, чем вариатор отличается от "автомата". Это бесступенчатая коробка передач, которая позиционируется как более удобный вариант АКПП. Автомобили с вариативной коробкой имеют более плавный ход без толчков и рывков при переключении. Но работа вариатора зависит от показаний различных приборов, если какой-то из них выйдет из строя, может произойти сбой контроля трансмиссии. Наполнять вариатор нужно специальной жидкостью, уровень которой необходимо контролировать, стоимость ее достаточно высока, кроме того, для машин с вариатором есть ряд ограничений по буксировке и использованию прицепа.Вид топливаПри выборе топлива стоит учитывать условия эксплуатации и манеру езды.БензинБензиновый двигатель, наиболее распространенный на отечественных дорогах, подойдет для использования авто в повседневных целях, в то время как дизельный мотор идеален для перевозки тяжелых грузов и коммерческих. Такой мотор имеет простую конструкцию, доступен на рынке и имеет широкий выбор комплектаций, хотя в экономичности будет проигрывать дизельному.Дизельное топливоНизкий расход топлива, меньший транспортный налог, экологичность и долговечность – главные преимущества дизельного мотора. Однако стоят такие новые авто значительно дороже бензиновых, а на вторичном рынке цена их заметно падает, так как ремонт дизельного мотора обходится дорого. Кроме того, дизель долго прогревается при минусовых температурах.ЭлектричествоМожно задуматься и об электромобиле, экологичность которого будет превосходить и дизельный, и бензиновый варианты. Среди преимуществ электромотора – небольшие расходы на подзарядку. Среди недостатков можно выделить низкую доступность и слабо развитую инфраструктуру в стране.ГазК преимуществам газового топлива можно отнести:- возможность установить газобаллонное оборудование как дополнительный вариант к бензину или дизелю.Минусы:СпиртБензин содержит спирт, обычно его количество не превышает 5%, но на заправках можно увидеть маркировку бензиновой смеси, в которой присутствует букве Е, например, А-95Е. Это биоэтанол, бензин, в котором содержание спирта доходит до 30%. Такое топливо стоит дешевле, оно экологичнее, охлаждает двигатель при поездках в жару, увеличивает его ресурс и хуже воспламеняется при авариях. Однако его нельзя использовать в авто старше 2010 года выпуска, поскольку их топливная система не приспособлена к этому, машина на биоэтаноле хуже заводится зимой и теряет в мощности летом, его нельзя использовать в карбюраторных ТС, а качество спиртового бензина на многих заправках оставляет желать лучшего.ВодородВодород многие называют топливом будущего, хотя применять его в этом качестве начали еще в XIX веке. На данный момент ведущие автомобильные производители не спешат выпускать автомобили на водородном топливе, так как производство его в промышленных масштабах слишком дорогое, инфраструктура не развита, не разработаны стандарты перевозки и хранения водорода.Расход топливаРасход топлива зависит от многих причин, но в первую очередь на него влияют класс автомобиля, объем двигателя и манера вождения. Чем представительнее авто, тем, как правило, больше объем двигателя и расход топлива. Наиболее экономичные машины - микролитражки класса "А".Мощность двигателяМашина с мощным мотором обычно имеет полный привод, от шести до восьми цилиндров, усиленную подвеску, улучшенную тормозную систему, больший размер колес, вес, что влечет за собой увеличение ее стоимости. По мнению многих экспертов, в городских условиях достаточно 120 лошадиных сил. Такой автомобиль более экономичен, стоит дешевле и достаточно быстро передвигается. Для загородных автобанов можно приобрести авто мощностью 180 л.с., но чем больше "лошадок" под капотом, тем дороже содержание и обслуживание ТС."Что касается мощности мотора, то в городе с ежедневными пробками она не имеет особого значения. Если же вы часто ездите по скоростному шоссе, то здесь дополнительные мощности могут пригодиться", - говорит Станислав Пушевский.Объем двигателяЧем больше объем двигателя, тем дольше он служит. Но главный минус больших моторов - существенные затраты на бензин и масло. Если автолюбитель предпочитает автоматическую коробку передач, которая "съедает" часть мощности, лучше приобретать машину с двигателем больших объемов. Малолитражки лучше покупать с механической коробкой передач.ПриводСуществует три основных вида привода. Выбирать тот, который больше подходит определенному водителю, нужно исходя из его стиля вождения, погодных условий местности, в которой он проживает, качества дорожного полотна и других факторов.ПереднийСамый распространенный, большинство автомобилей выпускается именно с передним приводом. Детали трансмиссии у таких авто расположены в передней части максимально компактно без лишних деталей и редукторов, поэтому остается больше места в багажнике, под днищем и в салоне. Такие авто имеют лучшее сцепление с дорогой, их меньше заносит в снег и дождь. За счет простоты сборки машины с передним приводом стоят дешевле.К минусам можно отнести то, что если ТС занесло, его сложнее выровнять, так как для этого требуется давить на газ, а большинство автолюбителей автоматически тормозят. При разгоне вся масса авто переносится назад, что приводит к частой пробуксовке, так как поворотные колеса одновременно являются ведущими.ЗаднийПри заднем приводе двигатель передает крутящий момент при помощи карданного вала. Плюсы заднеприводных авто:Минусы:ПолныйПолноприводные машины имеют лучшее сцепление с дорогой, большую проходимость, хорошую управляемость и быстрое вхождение в поворот. Но эти авто больше расходуют топлива и стоят значительно дороже своих моноприводных аналогов из-за сложности конструкции.Тип подвескиОт типа подвески зависит управляемость, комфорт и стоимость ремонта (что немаловажно при покупке подержанного авто).ГидравлическаяОбеспечивает положение автомобиля относительно дороги за счет гидравлических упругих элементов и является более надежной по сравнению с пневматической. Но ремонт ее более дорогой, а многие составляющие не восстанавливаются, а заменяются на новые.ПневматическаяВ этом виде подвески используется пневматическая подушка. Такая система позволяет сохранять дорожный просвет при любой загрузке салона, а на скорости автоматически уменьшает клиренс, что улучшает аэродинамику. Это самый комфортный тип подвески, но ресурс моточасов у нее невелик.Максимальная скоростьМаксимальная разрешенная скорость на российских автомагистралях сейчас составляет 130 км/ч. На обычных загородных дорогах это значение меньше - 90 км/ч, если нет никаких дополнительных ограничений. Но для каждого водителя существует своя комфортная максимальная скорость, на которой он способен правильно отреагировать на дорожную ситуацию. Поэтому гнаться за скоростными авто не следует.Объем багажникаОбъем багажника измеряется производителями в литрах. Но удобство и вместительность этой части машины в большей степени зависят от его формы, чем она сложнее, тем хуже. Кроме того, часто объем багажника конфликтует с комфортом пассажиров на задних сиденьях и типом подвески: чем больше багажник, тем меньше простора сзади, а независимая задняя подвеска, добавляющая управляемость автомобилю, "съедает" его объем.Цвет кузоваСамый безопасный цвет кузова - белый, так как его лучше видно в любое время суток и при разных погодных условиях. Черный ассоциируется с престижными авто, а меньше всего угонов приходится на фиолетовые, оранжевые, розовые и ярко-зеленые машины. Но самым практичными считаются серебристые и серые авто, так как за ними легче ухаживать (на них меньше видна грязь, царапины и вмятины), а эмаль даже через несколько лет выглядит презентабельно, так как поглощает мало ультрафиолета.Комплектация и опцииПеред покупкой автомобиля стоит определиться по поводу дополнительных опций. Нужны ли они и вписываются ли в бюджет? Лучше сравнить стоимость авто в базовой комплектации и в желаемой. Возможно, разумнее будет не переплачивать.СтранаСреди россиян в большей степени популярны немецкие, японские и корейские машины."Но очевидно, что гарантийное обслуживание на данный момент смогут поддерживать лишь отечественные и возможно китайские автопроизводители. Поэтому в ближайшие годы именно модели этих производителей будут определять предпочтения покупателей", - говорит Олег Соловьев.ПроизводительНадежными и доступными по цене традиционно считаются машины корейских и японских производителей (Kia, Hyundai, Nissan, Toyota и им подобные). В премиальном сегменте занимают первые места BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Audi и Volvo.По данным экспертов "Авито Авто", наиболее востребованными в России являются кроссоверы и внедорожники, они пользуются популярностью благодаря своей вместительности, техническими характеристикам и надежности. По итогам 2021 года в число популярных моделей вошли Toyota RAV4, Nissan Qashqai Nissan X-Trail, Volkswagen Tiguan, Mitsubishi Outlander, УАЗ Patriot, Toyota Land Cruiser Prado."На сегодняшний день самыми доступными являются модели корейских и китайских брендов: Kia Picanto, Kia Rio, Hyundai Solaris, Hyundai Creta. Каждая модель предусматривает бензиновые двигатели объемом от 1,0 до 2,0 литров, что позволит сэкономить на топливе. Дополнительно можно рассмотреть внедорожники китайских производителей. Оснащение таких автомобилей в базовых комплектациях не уступает японским и европейским брендам. Например, Chery Tiggo 4 с бензиновым двигателем, МКПП или АКПП, вариатором. При этом компактные кроссоверы являются оптимальным вариантом при поездках в мегаполисах и за чертой города", - отмечают эксперты ГК "АвтоСпецЦентр".Мнения специалистовПоиск надежного продавца сегодня упрощают специализированные онлайн-сервисы, на которых проводится модерация и размещаются заявки, соответствующие определенным требованиям."Однако не забывайте самостоятельно проверять документы на автомобиль. Ознакомиться с ними желательно еще до очной встречи с продавцом, запросив скан-копии паспорта и ПТС, чтобы убедиться, что вы общаетесь с хозяином автомобиля и не тратить время на осмотр заведомо неподходящих вариантов", - говорят эксперты "Авито Авто"."Со всех сторон вы будете слышать советы, рекомендации и оценки. Руководствуйтесь в первую очередь здравым смыслом и фактами. Не бойтесь ошибиться. Машина — это не навсегда. Ваш следующий выбор будет мудрее", - советует Станислав Пушевский.

https://ria.ru/20220218/tseny-1773458829.html

https://ria.ru/20220321/renault-1779340226.html

https://ria.ru/20220304/avtomobili-1776363634.html

https://ria.ru/20220321/avtomobili-1779185512.html

https://ria.ru/20220314/avtomobili-1778009402.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, общество, россия, toyota corolla, hyundai genesis, автоваз, bmw ag, kia rio, гибдд мвд рф, дмитрий матвеев