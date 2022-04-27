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Ярошенко заявил, что в американских тюрьмах его пытали - РИА Новости, 27.04.2022
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Ярошенко заявил, что в американских тюрьмах его пытали
Ярошенко заявил, что в американских тюрьмах его пытали - РИА Новости, 27.04.2022
Ярошенко заявил, что в американских тюрьмах его пытали
Летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американского студента Тревора Рида, заявил, что здоровье его "не очень", в США его пытали. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T21:23
2022-04-27T21:43
в мире
сша
россия
тревор рид
константин ярошенко
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американского студента Тревора Рида, заявил, что здоровье его "не очень", в США его пытали.Ранее в МИД РФ сообщили журналистам, что в результате переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко.Говоря о здоровье, Ярошенко отметил, что оно, "конечно, не очень". "Что со мной сделали власти США за эти 12 лет с момента похищения, с момента пыток, и отношение ко мне в американских тюрьмах было не самое лучшее", - добавил он.По словам российского летчика, он "до последнего момента, до последней секунды, пока уже не вывели американца с борта самолета", сидел "зажатый, обмотанный цепями".Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.Головинский суд Москвы летом 2020 года приговорил бывшего студента из Техаса Рида к девяти годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей обоим стражам порядка в качестве компенсации.
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в мире, сша, россия, тревор рид, константин ярошенко
21:23 27.04.2022 (обновлено: 21:43 27.04.2022)
 
Ярошенко заявил, что в американских тюрьмах его пытали

Ярошенко после прибытия в Россию заявил, что в американских тюрьмах его пытали

Константин Ярошенко во время обмена
Константин Ярошенко во время обмена
Константин Ярошенко во время обмена
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американского студента Тревора Рида, заявил, что здоровье его "не очень", в США его пытали.
Ранее в МИД РФ сообщили журналистам, что в результате переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко.

"Вот только сейчас, когда я увидел своих жену и дочку, вот только сейчас я понял, что, наконец, я вернулся домой", - сказал Ярошенко в эфире телеканала "Россия 1" после прилета в Москву и встречи с супругой и дочерью.

Говоря о здоровье, Ярошенко отметил, что оно, "конечно, не очень". "Что со мной сделали власти США за эти 12 лет с момента похищения, с момента пыток, и отношение ко мне в американских тюрьмах было не самое лучшее", - добавил он.
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По словам российского летчика, он "до последнего момента, до последней секунды, пока уже не вывели американца с борта самолета", сидел "зажатый, обмотанный цепями".
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
Головинский суд Москвы летом 2020 года приговорил бывшего студента из Техаса Рида к девяти годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей обоим стражам порядка в качестве компенсации.
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В миреСШАРоссияТревор РидКонстантин Ярошенко
 
 
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