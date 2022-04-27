https://ria.ru/20220427/veyp-1785727524.html

В Мосгордуме предложили ввести временный запрет на продажу вейпов

В Мосгордуме предложили ввести временный запрет на продажу вейпов - РИА Новости, 27.04.2022

В Мосгордуме предложили ввести временный запрет на продажу вейпов

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил ввести временный запрет на продажу вейпов до принятия технических регламентов. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T13:17

2022-04-27T13:17

2022-04-27T13:17

вейпы

россия

московская городская дума

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

алексей шапошников

москва

общество

курение

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил ввести временный запрет на продажу вейпов до принятия технических регламентов."Предложил ввести временный запрет на продажу вейпов на комиссии Совета законодателей РФ по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства. Установить временные ограничения на торговлю никотинсодержащими жидкостями и устройствами предлагается до принятия соответствующего технического регламента", - сообщил Шапошников в своем Telegram-канале.Спикер МГД объяснил, что эта мера необходима до внедрения технических регламентов по отношению к вейпам, которые вступят в силу с 1 сентября."Уже есть документы, ускоряющие введение технических регламентов на территории нашей страны. Благодаря определённым постановлениям правительства наши российские временные технические регламенты могут вступить в действие с 1 сентября. У нас есть четыре месяца, но это достаточно долгий срок до их вступления", - пояснил Шапошников.Шапошников отметил, что на данный момент проект временного запрета на продажу вейпа взят на доработку на четыре дня."Взяли четыре дня на доработку проекта решения, ждём предложения от Роспотребнадзора, министерства здравоохранения", - написал он.

https://ria.ru/20220120/veyp-1768650577.html

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Владимир Лаврентьев

вейпы, россия, московская городская дума, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), алексей шапошников, москва, общество, курение, здоровье - общество