https://ria.ru/20220427/putin-1785780631.html
Поправки к Конституции укрепили влияние парламента, заявил Путин
Поправки к Конституции укрепили влияние парламента, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2022
Поправки к Конституции укрепили влияние парламента, заявил Путин
Поправки к Конституции РФ, принятые в 2020 году, не только укрепили влияние российского парламента, но и создали условия для дальнейшего формирования... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:32
2022-04-27T16:32
2022-04-27T16:46
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Поправки к Конституции РФ, принятые в 2020 году, не только укрепили влияние российского парламента, но и создали условия для дальнейшего формирования независимого государства без вмешательства внешних сил, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей в Петербурге."Подчеркну, что поправки к конституции, принятые в 2020 году, не только укрепили позиции и влияние парламента, а это очевидно совершенно, просто очевидно, мы укрепили наш парламентаризм, но и создали условия для дальнейшего формирования независимого, суверенного законодательства России, для развития национальной юрисдикции без поучения и вмешательства любых внешних сил", - сказал Путин.
https://ria.ru/20200706/1573973995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
16:32 27.04.2022 (обновлено: 16:46 27.04.2022)
Поправки к Конституции укрепили влияние парламента, заявил Путин
Путин: поправки к Конституции создали условия для формирования независимого государства