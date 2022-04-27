https://ria.ru/20220427/putin-1785780631.html

Поправки к Конституции укрепили влияние парламента, заявил Путин

Поправки к Конституции укрепили влияние парламента, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2022

Поправки к Конституции укрепили влияние парламента, заявил Путин

Поправки к Конституции РФ, принятые в 2020 году, не только укрепили влияние российского парламента, но и создали условия для дальнейшего формирования... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:32

2022-04-27T16:32

2022-04-27T16:46

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Поправки к Конституции РФ, принятые в 2020 году, не только укрепили влияние российского парламента, но и создали условия для дальнейшего формирования независимого государства без вмешательства внешних сил, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей в Петербурге."Подчеркну, что поправки к конституции, принятые в 2020 году, не только укрепили позиции и влияние парламента, а это очевидно совершенно, просто очевидно, мы укрепили наш парламентаризм, но и создали условия для дальнейшего формирования независимого, суверенного законодательства России, для развития национальной юрисдикции без поучения и вмешательства любых внешних сил", - сказал Путин.

https://ria.ru/20200706/1573973995.html

россия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

политика, россия, владимир путин