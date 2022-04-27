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Заседание Совета законодателей при Федеральном Собрании с участием Путина

Заседание Совета законодателей при Федеральном Собрании с участием Путина - РИА Новости, 27.04.2022

Заседание Совета законодателей при Федеральном Собрании с участием Путина

Президент России Владимир Путин выступает на встрече членов Совета законодателей при Федеральном Собрании в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:28

2022-04-27T16:28

2022-04-27T16:28

политика

владимир путин

федеральное собрание рф

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Президент России Владимир Путин выступает на встрече членов Совета законодателей при Федеральном Собрании в Санкт-Петербурге.

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Влада Икрамова

Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

политика, владимир путин, федеральное собрание рф, видео