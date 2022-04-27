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Заседание Совета законодателей при Федеральном Собрании с участием Путина - РИА Новости, 27.04.2022
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Заседание Совета законодателей при Федеральном Собрании с участием Путина
Заседание Совета законодателей при Федеральном Собрании с участием Путина - РИА Новости, 27.04.2022
Заседание Совета законодателей при Федеральном Собрании с участием Путина
Президент России Владимир Путин выступает на встрече членов Совета законодателей при Федеральном Собрании в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:28
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политика
владимир путин
федеральное собрание рф
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Президент России Владимир Путин выступает на встрече членов Совета законодателей при Федеральном Собрании в Санкт-Петербурге.
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LIVE: Путин на заседании Совета законодателей РФ
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политика, владимир путин, федеральное собрание рф, видео
Заседание Совета законодателей при Федеральном Собрании с участием Путина
Президент России Владимир Путин выступает на встрече членов Совета законодателей при Федеральном Собрании в Санкт-Петербурге.
2022-04-27T16:28
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PT20M52S
16:28 27.04.2022
 

Заседание Совета законодателей при Федеральном Собрании с участием Путина

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин выступает на встрече членов Совета законодателей при Федеральном Собрании в Санкт-Петербурге.
 
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