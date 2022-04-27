https://ria.ru/20220427/zasedanie-1785658926.html
Заседание Совета законодателей при Федеральном Собрании с участием Путина
Заседание Совета законодателей при Федеральном Собрании с участием Путина - РИА Новости, 27.04.2022
Заседание Совета законодателей при Федеральном Собрании с участием Путина
Президент России Владимир Путин выступает на встрече членов Совета законодателей при Федеральном Собрании в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:28
2022-04-27T16:28
2022-04-27T16:28
политика
владимир путин
федеральное собрание рф
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Президент России Владимир Путин выступает на встрече членов Совета законодателей при Федеральном Собрании в Санкт-Петербурге.
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин на заседании Совета законодателей РФ
LIVE: Путин на заседании Совета законодателей РФ
2022-04-27T16:28
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PT20M52S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, федеральное собрание рф, видео
Заседание Совета законодателей при Федеральном Собрании с участием Путина
Президент России Владимир Путин выступает на встрече членов Совета законодателей при Федеральном Собрании в Санкт-Петербурге.
2022-04-27T16:28
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PT20M52S
Заседание Совета законодателей при Федеральном Собрании с участием Путина
Президент России Владимир Путин выступает на встрече членов Совета законодателей при Федеральном Собрании в Санкт-Петербурге.