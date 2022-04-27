https://ria.ru/20220427/pashinyan-1785709773.html

Родственники погибших армянских военных потребовали осудить Пашиняна

Родственники погибших армянских военных потребовали осудить Пашиняна - РИА Новости, 27.04.2022

Родственники погибших армянских военных потребовали осудить Пашиняна

Генпрокуратура Армении сообщила, что направила на рассмотрение следователя требование родственников погибших в Карабахе армянских военных о привлечении премьера РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T12:15

2022-04-27T12:15

2022-04-27T15:38

в мире

армения

никол пашинян

нагорный карабах

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 27 апр – РИА Новости. Генпрокуратура Армении сообщила, что направила на рассмотрение следователя требование родственников погибших в Карабахе армянских военных о привлечении премьера Никола Пашиняна в качестве обвиняемого по ряду статей УК, в том числе в госизмене.Ранее генпрокурор Армении Артур Давтян выразил мнение, что данную жалобу, поданная против Пашиняна, нужно не выносить в отдельное производство, а рассматривать в рамках уголовного дела, возбужденного еще в 2021 году на основании заявления экс-главы генштаба Мовсеса Акопяна. В рамках этого дела расследуют добросовестность исполнения военно-политическим руководством своих обязанностей во время эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года."Генеральная прокуратура 26 апреля получила отдельное требование о привлечении премьер-министра Никола Пашиняна в качестве обвиняемого по статьям "злоупотребление должностными полномочиями", "госизмена", "превышение должностных полномочий" в рамках объединенного уголовного дела... Ходатайство направлено осуществляющим надзор прокурором следователю на рассмотрение", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Кроме того, прокурор дал поручение Антикоррупционному комитету признать погибших военнослужащих пострадавшими, а их родственников – правопреемниками пострадавших.В ноябре 2020 года экс-глава генштаба Акопян обвинил военно-политическое руководство Армении в многочисленных ошибках во время эскалации в Карабахе.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220426/shestvie-1785606116.html

https://ria.ru/20220418/pashinyan-1784043146.html

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нагорный карабах

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Кирилл Волков

в мире, армения, никол пашинян, нагорный карабах, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе