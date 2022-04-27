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Родственники погибших армянских военных потребовали осудить Пашиняна - РИА Новости, 27.04.2022
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Родственники погибших армянских военных потребовали осудить Пашиняна
Родственники погибших армянских военных потребовали осудить Пашиняна - РИА Новости, 27.04.2022
Родственники погибших армянских военных потребовали осудить Пашиняна
Генпрокуратура Армении сообщила, что направила на рассмотрение следователя требование родственников погибших в Карабахе армянских военных о привлечении премьера РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T12:15
2022-04-27T15:38
в мире
армения
никол пашинян
нагорный карабах
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 27 апр – РИА Новости. Генпрокуратура Армении сообщила, что направила на рассмотрение следователя требование родственников погибших в Карабахе армянских военных о привлечении премьера Никола Пашиняна в качестве обвиняемого по ряду статей УК, в том числе в госизмене.Ранее генпрокурор Армении Артур Давтян выразил мнение, что данную жалобу, поданная против Пашиняна, нужно не выносить в отдельное производство, а рассматривать в рамках уголовного дела, возбужденного еще в 2021 году на основании заявления экс-главы генштаба Мовсеса Акопяна. В рамках этого дела расследуют добросовестность исполнения военно-политическим руководством своих обязанностей во время эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года."Генеральная прокуратура 26 апреля получила отдельное требование о привлечении премьер-министра Никола Пашиняна в качестве обвиняемого по статьям "злоупотребление должностными полномочиями", "госизмена", "превышение должностных полномочий" в рамках объединенного уголовного дела... Ходатайство направлено осуществляющим надзор прокурором следователю на рассмотрение", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Кроме того, прокурор дал поручение Антикоррупционному комитету признать погибших военнослужащих пострадавшими, а их родственников – правопреемниками пострадавших.В ноябре 2020 года экс-глава генштаба Акопян обвинил военно-политическое руководство Армении в многочисленных ошибках во время эскалации в Карабахе.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220426/shestvie-1785606116.html
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армения
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в мире, армения, никол пашинян, нагорный карабах, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
12:15 27.04.2022 (обновлено: 15:38 27.04.2022)
 
Родственники погибших армянских военных потребовали осудить Пашиняна

ГП Армении передала следствию требование родственников погибших военных осудить Пашиняна

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 27 апр – РИА Новости. Генпрокуратура Армении сообщила, что направила на рассмотрение следователя требование родственников погибших в Карабахе армянских военных о привлечении премьера Никола Пашиняна в качестве обвиняемого по ряду статей УК, в том числе в госизмене.
Ранее генпрокурор Армении Артур Давтян выразил мнение, что данную жалобу, поданная против Пашиняна, нужно не выносить в отдельное производство, а рассматривать в рамках уголовного дела, возбужденного еще в 2021 году на основании заявления экс-главы генштаба Мовсеса Акопяна. В рамках этого дела расследуют добросовестность исполнения военно-политическим руководством своих обязанностей во время эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года.
Участники шествия сторонников оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 18:51
В Ереване началось шествие с требованием отставки Пашиняна
"Генеральная прокуратура 26 апреля получила отдельное требование о привлечении премьер-министра Никола Пашиняна в качестве обвиняемого по статьям "злоупотребление должностными полномочиями", "госизмена", "превышение должностных полномочий" в рамках объединенного уголовного дела... Ходатайство направлено осуществляющим надзор прокурором следователю на рассмотрение", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Кроме того, прокурор дал поручение Антикоррупционному комитету признать погибших военнослужащих пострадавшими, а их родственников – правопреемниками пострадавших.
В ноябре 2020 года экс-глава генштаба Акопян обвинил военно-политическое руководство Армении в многочисленных ошибках во время эскалации в Карабахе.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 10:48
Армянская оппозиция намерена отстранить Пашиняна от власти
 
В миреАрменияНикол ПашинянНагорный КарабахУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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