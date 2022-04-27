Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко пообещала выйти с плакатом, если бизнесу не дадут свободу - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220427/matvienko-1785752898.html
Матвиенко пообещала выйти с плакатом, если бизнесу не дадут свободу
Матвиенко пообещала выйти с плакатом, если бизнесу не дадут свободу - РИА Новости, 27.04.2022
Матвиенко пообещала выйти с плакатом, если бизнесу не дадут свободу
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала дать свободу бизнесу для развития и пообещала выйти с плакатом к правительству, если этого не будет. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:53
2022-04-27T18:21
белоруссия
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
политика
валентина матвиенко
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2770:1559_1920x0_80_0_0_0b63fd42f3f0384e74d84cf3f2362185.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала дать свободу бизнесу для развития и пообещала выйти с плакатом к правительству, если этого не будет."Свободу бизнесу, если не будет свободы бизнеса, возьму плакат и пойду к правительству с плакатом", — пообещала спикер на заседании Совета законодателей.Она добавила, в России живут предприимчивые люди, не нужно им мешать."Пусть кто-то вышивает, кто-то пирожки печет, кто-то сапоги шьет, &lt;...&gt; не трогайте сейчас никого, пусть сами себя кормят и еще рабочие места создают", — отметила Матвиенко.Она предложила региональным парламентам отслеживать ситуацию в этой сфере. По мнению спикера Совфеда, поддержка отечественного бизнеса позволит более быстрыми темпами развивать экономику.Матвиенко также призвала поддержать российских цветоводов. По ее словам, весна, женщины ждут цветы."Мы прошли полпути. Благодарю Минфин и Минсельхоз — ввели наконец пошлины на цветы из Белоруссии. Федеральный бюджет получит в год 2,5 миллиарда рублей дополнительных средств", — пояснила она.Спикер предложила направить дополнительные средства на поддержку отечественных предпринимателей в этой сфере, поскольку ввоз цветов из-за рубежа сократился.
https://ria.ru/20220426/biznes-1785488932.html
https://ria.ru/20220425/kompanii-1785307819.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2462:1846_1920x0_80_0_0_25f6d139227c523a6ca4124cc1918e2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, министерство финансов рф (минфин россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), политика, валентина матвиенко, совет федерации рф
14:53 27.04.2022 (обновлено: 18:21 27.04.2022)
 
Матвиенко пообещала выйти с плакатом, если бизнесу не дадут свободу

Матвиенко пообещала выйти с плакатом к правительству, если бизнесу не дадут свободу

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала дать свободу бизнесу для развития и пообещала выйти с плакатом к правительству, если этого не будет.
"Свободу бизнесу, если не будет свободы бизнеса, возьму плакат и пойду к правительству с плакатом", — пообещала спикер на заседании Совета законодателей.
Она добавила, в России живут предприимчивые люди, не нужно им мешать.
"Пусть кто-то вышивает, кто-то пирожки печет, кто-то сапоги шьет, <...> не трогайте сейчас никого, пусть сами себя кормят и еще рабочие места создают", — отметила Матвиенко.
Генеральный прокурор России Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 12:23
Краснов предложил дать бизнесу рассрочку в 50% при оплате мелких штрафов
Она предложила региональным парламентам отслеживать ситуацию в этой сфере. По мнению спикера Совфеда, поддержка отечественного бизнеса позволит более быстрыми темпами развивать экономику.
Матвиенко также призвала поддержать российских цветоводов. По ее словам, весна, женщины ждут цветы.
"Мы прошли полпути. Благодарю Минфин и Минсельхоз — ввели наконец пошлины на цветы из Белоруссии. Федеральный бюджет получит в год 2,5 миллиарда рублей дополнительных средств", — пояснила она.
Спикер предложила направить дополнительные средства на поддержку отечественных предпринимателей в этой сфере, поскольку ввоз цветов из-за рубежа сократился.
Путин призвал оградить бизнес от чрезмерного контроля - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 13:50
Путин призвал оградить бизнес от чрезмерного контроля
 
БелоруссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ПолитикаВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала