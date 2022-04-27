https://ria.ru/20220427/matvienko-1785752898.html

Матвиенко пообещала выйти с плакатом, если бизнесу не дадут свободу

Матвиенко пообещала выйти с плакатом, если бизнесу не дадут свободу - РИА Новости, 27.04.2022

Матвиенко пообещала выйти с плакатом, если бизнесу не дадут свободу

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала дать свободу бизнесу для развития и пообещала выйти с плакатом к правительству, если этого не будет. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T14:53

2022-04-27T14:53

2022-04-27T18:21

белоруссия

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

политика

валентина матвиенко

совет федерации рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала дать свободу бизнесу для развития и пообещала выйти с плакатом к правительству, если этого не будет."Свободу бизнесу, если не будет свободы бизнеса, возьму плакат и пойду к правительству с плакатом", — пообещала спикер на заседании Совета законодателей.Она добавила, в России живут предприимчивые люди, не нужно им мешать."Пусть кто-то вышивает, кто-то пирожки печет, кто-то сапоги шьет, <...> не трогайте сейчас никого, пусть сами себя кормят и еще рабочие места создают", — отметила Матвиенко.Она предложила региональным парламентам отслеживать ситуацию в этой сфере. По мнению спикера Совфеда, поддержка отечественного бизнеса позволит более быстрыми темпами развивать экономику.Матвиенко также призвала поддержать российских цветоводов. По ее словам, весна, женщины ждут цветы."Мы прошли полпути. Благодарю Минфин и Минсельхоз — ввели наконец пошлины на цветы из Белоруссии. Федеральный бюджет получит в год 2,5 миллиарда рублей дополнительных средств", — пояснила она.Спикер предложила направить дополнительные средства на поддержку отечественных предпринимателей в этой сфере, поскольку ввоз цветов из-за рубежа сократился.

https://ria.ru/20220426/biznes-1785488932.html

https://ria.ru/20220425/kompanii-1785307819.html

белоруссия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

белоруссия, министерство финансов рф (минфин россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), политика, валентина матвиенко, совет федерации рф