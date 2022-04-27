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Доля детей, заболевших COVID-19, возросла до 18 процентов
Доля детей, заболевших COVID-19, возросла до 18 процентов - РИА Новости, 27.04.2022
Доля детей, заболевших COVID-19, возросла до 18 процентов
В 2022 году количество детей, заболевших COVID, возросло до 18%, сообщил эксперт Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:30
2022-04-27T11:30
2022-04-27T11:30
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В 2022 году количество детей, заболевших COVID, возросло до 18%, сообщил эксперт Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин."Основной объем заболевших - лица в возрасте от 30 лет до 65 лет, которые составляли от 57 до 60%. Доля детей была менее 10%. В 2022 году мы уже видим, в принципе, вся ситуация в большей степени связана с заболеваемостью "омикроном", что доля детского населения возросла практически до 18%", - сказал Акимкин на конгрессе "Молекулярная диагностика и биобезопасность - 2022".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Доля детей, заболевших COVID-19, возросла до 18 процентов
Академик РАН Акимкин: в 2022 году доля детей, заболевших COVID-19, возросла до 18%