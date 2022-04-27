https://ria.ru/20220427/koronavirus-1785697123.html

Доля детей, заболевших COVID-19, возросла до 18 процентов

Доля детей, заболевших COVID-19, возросла до 18 процентов - РИА Новости, 27.04.2022

Доля детей, заболевших COVID-19, возросла до 18 процентов

В 2022 году количество детей, заболевших COVID, возросло до 18%, сообщил эксперт Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:30

2022-04-27T11:30

2022-04-27T11:30

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В 2022 году количество детей, заболевших COVID, возросло до 18%, сообщил эксперт Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин."Основной объем заболевших - лица в возрасте от 30 лет до 65 лет, которые составляли от 57 до 60%. Доля детей была менее 10%. В 2022 году мы уже видим, в принципе, вся ситуация в большей степени связана с заболеваемостью "омикроном", что доля детского населения возросла практически до 18%", - сказал Акимкин на конгрессе "Молекулярная диагностика и биобезопасность - 2022".

https://ria.ru/20220427/kovid-1785651091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, дети, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, россия