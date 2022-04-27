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Доля детей, заболевших COVID-19, возросла до 18 процентов - РИА Новости, 27.04.2022
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https://ria.ru/20220427/koronavirus-1785697123.html
Доля детей, заболевших COVID-19, возросла до 18 процентов
Доля детей, заболевших COVID-19, возросла до 18 процентов - РИА Новости, 27.04.2022
Доля детей, заболевших COVID-19, возросла до 18 процентов
В 2022 году количество детей, заболевших COVID, возросло до 18%, сообщил эксперт Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:30
2022-04-27T11:30
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общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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коронавирусы
дети
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В 2022 году количество детей, заболевших COVID, возросло до 18%, сообщил эксперт Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин."Основной объем заболевших - лица в возрасте от 30 лет до 65 лет, которые составляли от 57 до 60%. Доля детей была менее 10%. В 2022 году мы уже видим, в принципе, вся ситуация в большей степени связана с заболеваемостью "омикроном", что доля детского населения возросла практически до 18%", - сказал Акимкин на конгрессе "Молекулярная диагностика и биобезопасность - 2022".
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, дети, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, россия
11:30 27.04.2022
 
Доля детей, заболевших COVID-19, возросла до 18 процентов

Академик РАН Акимкин: в 2022 году доля детей, заболевших COVID-19, возросла до 18%

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работник у кровати ребенка в детском ковидном отделении инфекционной больницы Пятигорска
Медицинский работник у кровати ребенка в детском ковидном отделении инфекционной больницы Пятигорска - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинский работник у кровати ребенка в детском ковидном отделении инфекционной больницы Пятигорска. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В 2022 году количество детей, заболевших COVID, возросло до 18%, сообщил эксперт Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
"Основной объем заболевших - лица в возрасте от 30 лет до 65 лет, которые составляли от 57 до 60%. Доля детей была менее 10%. В 2022 году мы уже видим, в принципе, вся ситуация в большей степени связана с заболеваемостью "омикроном", что доля детского населения возросла практически до 18%", - сказал Акимкин на конгрессе "Молекулярная диагностика и биобезопасность - 2022".
Медицинские работницы в реанимационном отделении для больных Covid-19 - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 03:45Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаКоронавирусыДетиФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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